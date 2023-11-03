Всего за три квартала 2023 года на федеральных трассах в регионе произошло 204 аварии

03 ноября 2023, 06:30, Ирина Киселева

Фото: Упрдор "Алтай"

По итогам девяти месяцев на федеральных дорогах Алтайского края на 35% сократилось число погибших в ДТП. Если за три квартала 2022 года в результате аварий скончались 69 человек, то за аналогичный период этого года таких случаев зафиксировано 45. Об этом на заседании краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил замначальника ФКУ "Упрдор "Алтай" Сергей Чебаков.

"На федеральных трассах в Алтайском крае за девять месяцев в целом сократилось число ДТП на 9%: с 222 до 204. Снизилось и число раненых в них: с 357 до 345", – отметил докладчик.

Положительной динамики удалось добиться во многом благодаря устранению очагов аварийности на Чуйском тракте. На семи опасных участках Р-256 были установлены знаки по ограничению скоростного режима, запрет выезда на встречку, а на 203-м километре появилось пешеходное ограждение.

Также продолжаются работы по расширению Чуйского тракта с двух до четырех полос: в 2023 году в строй ввели 11 км дороги. Еще 17 километров введут в эксплуатацию в 2024 году и 16 км – в 2025-м.