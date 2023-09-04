Расширенный Чуйский тракт с высоты птичьего полета на Алтае. Фото и видео
В Алтайском крае открыли после ремонта два четырехполосных участка расширенного тракта
04 сентября 2023, 13:00, ИА Амител
Чуйский тракт с высоты птичьего полета / Фото: правительство Алтайского края
Один из расширенных участков находится на въезде в Бийск со стороны Барнаула – работы на этом 15-километровом отрезке сделали движение более свободным. Второй участок находится на границе с Новосибирской областью.
Напомним, отремонтированные участки накануне открыли губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Росавтодора Роман Новиков.
13:26:08 04-09-2023
Лишь бы теперь знаков "40" не понаставили))
15:00:35 05-09-2023
Алексей (13:26:08 04-09-2023) Лишь бы теперь знаков "40" не понаставили))... Вот знак 70 точно поставят. Через четыре полосы наземный пешеходный переход. Смешно.
14:57:42 04-09-2023
Хорошие новости!
15:28:14 04-09-2023
А Булаев какую дорогу построил?
15:32:52 04-09-2023
Гость (15:28:14 04-09-2023) А Булаев какую дорогу построил?... Так он и губернатором не был.
09:01:09 05-09-2023
С каких пор это Чуйский тракт? Он всю жизнь был от Бийска до Монголии.