В Алтайском крае открыли после ремонта два четырехполосных участка расширенного тракта

04 сентября 2023, 13:00, ИА Амител





































































Чуйский тракт с высоты птичьего полета / Фото: правительство Алтайского края

Один из расширенных участков находится на въезде в Бийск со стороны Барнаула – работы на этом 15-километровом отрезке сделали движение более свободным. Второй участок находится на границе с Новосибирской областью.

Напомним, отремонтированные участки накануне открыли губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Росавтодора Роман Новиков.