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Расширенный Чуйский тракт с высоты птичьего полета на Алтае. Фото и видео

В Алтайском крае открыли после ремонта два четырехполосных участка расширенного тракта

04 сентября 2023, 13:00, ИА Амител

Один из расширенных участков находится на въезде в Бийск со стороны Барнаула – работы на этом 15-километровом отрезке сделали движение более свободным. Второй участок находится на границе с Новосибирской областью.

Напомним, отремонтированные участки накануне открыли губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Росавтодора Роман Новиков.

Транспорт Хорошие новости Дорожный ремонт Чуйский тракт

Комментарии 6

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Алексей

13:26:08 04-09-2023

Лишь бы теперь знаков "40" не понаставили))

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Гость

15:00:35 05-09-2023

Алексей (13:26:08 04-09-2023) Лишь бы теперь знаков "40" не понаставили))... Вот знак 70 точно поставят. Через четыре полосы наземный пешеходный переход. Смешно.

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ыть

14:57:42 04-09-2023

Хорошие новости!

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Гость

15:28:14 04-09-2023

А Булаев какую дорогу построил?

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Гость

15:32:52 04-09-2023

Гость (15:28:14 04-09-2023) А Булаев какую дорогу построил?... Так он и губернатором не был.

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Гость

09:01:09 05-09-2023

С каких пор это Чуйский тракт? Он всю жизнь был от Бийска до Монголии.

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