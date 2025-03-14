За год россияне выпили почти 500 млн литров отечественного вина
Российские производители вин продали 660 миллионов бутылок
14 марта 2025, 10:00, ИА Амител
Розничные продажи российских тихих и игристых вин в 2024 году составили 660 миллионов бутылок – порядка 495 миллионов литров. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.
"Розничные продажи тихих и игристых российских вин в общей сложности составили 660 миллионов стандартных бутылок объемом 0,75 литра (порядка 495 миллионов литров)", – говорится в сообщении.
Так, россияне приобрели в розничной торговле 329,36 миллиона литров отечественных тихих вин и 165,46 миллиона литров игристого вина. Доля российского игристого вина в розничных продажах приблизилась к 70%, тихие вина заняли около 60% рынка.
По данным Роскачества, россияне стали отдавать предпочтение отечественным винам в связи с мерами господдержки, льготным кредитованием и программами продвижения.
В целом в 2024 году через розничные сети реализовали около 834,33 миллиона литров тихих и игристых вин – на четыре миллиона литров больше, чем годом ранее.
"Мы рады отметить, что темпы прироста продаж российских игристых вин в ретейле вдвое превышают среднерыночные показатели", – подчеркнула директор департамента исследования и продвижения российской винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.
10:12:17 14-03-2025
Борматушка ?
10:13:53 14-03-2025
Выпили- невыпили. Человек должен быть счастлив и это первично!
11:46:55 14-03-2025
Гость (10:13:53 14-03-2025) Выпили- невыпили. Человек должен быть счастлив и это первичн... животное
10:34:24 14-03-2025
а произвели 100 )
10:40:27 14-03-2025
Теперь еще скажите, количество завезенного из китая сухого виноматериала. И по факту получится что пьют редкостную бормотуху, принимая её за качаственное вино.
Качественным может быть только то, что выростил и из чего приготовил сам. Остальное всё фальсификат.
10:53:48 14-03-2025
Гость (10:40:27 14-03-2025) Теперь еще скажите, количество завезенного из китая сухого в... Алко в любом виде депрессант. Генератор горя и бед. У дорогого алко транспортная функция в мозг вкуснее лишь, вот и всё отличие.
11:52:39 14-03-2025
Гость (10:53:48 14-03-2025) Алко в любом виде депрессант. Генератор горя и бед. У дорого... генератор горя и бед сам человек. Возьми украинцев упоротых. Они не пьяные нет и даже не курят. И че творят то
10:53:42 14-03-2025
пару баночек перле с КБ на вечер всегда беру.
а в пятницу, к приезду тетеньки с менопаузой, можно и коробочку, чтобы на выходные хватило.
только шум какой-то в башке по утрам и координация уже нарушена.
11:07:21 14-03-2025
Гость (10:53:42 14-03-2025) пару баночек перле с КБ на вечер всегда беру.а в пятницу... вы сокращаете срок жизни своей на пенсии. Кому достанется ваша неиспользованная пенсия...
11:48:24 14-03-2025
алкашня!
тот кто употребляет алкоголь - заведомо уязвим!
13:35:10 14-03-2025
Гость (11:48:24 14-03-2025) алкашня!тот кто употребляет алкоголь - заведомо уязвим!... Сколько лет вы в ремиссии?
11:51:06 14-03-2025
давно уже в магазине вино не беру
там даже возьмешь дорогого выпьешь стакан а утром башка как колокол. Хуже чем неочищенный самогон или технический спирт. Видать ядов много добавляют. Нееее. Либо самому делать что сегодня проблемно - второй год ягоды нет либо водку брать. Поэтому проще водки полстанака выпить и не заморачиваться с винами
11:51:30 14-03-2025
Ваще не пью алкоголь! Кто хлестанул мое винцо?
11:54:29 14-03-2025
Алко в любом виде депрессант.------ мож хватит уже писать о том, в чем вы ничего не понимаете? Самое лучшее лекарство от всех перепадов настроения и профилактика многих болезней это периодически хороший алкоголь в небольших лечебных количествах. Проверено на себе. Бормотуха литрами через день это уже другое, если что))
13:00:31 14-03-2025
Челябинские виноградники - это да...
15:31:37 14-03-2025
изначальное! базовое! подлинное состояние организма - трезвое!!!
18:34:55 14-03-2025
А я предпочитаю испанское. Дорого только.
03:41:00 15-03-2025
Гость (11:51:06 14-03-2025) давно уже в магазине вино не берутам даже возьмешь дорог... А дорогое вино позвольте узнать сколько стоит?