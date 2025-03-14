За год россияне выпили почти 500 млн литров отечественного вина

Российские производители вин продали 660 миллионов бутылок

14 марта 2025, 10:00, ИА Амител

Вино / Фото: Jeff Siepman / Unsplash

Розничные продажи российских тихих и игристых вин в 2024 году составили 660 миллионов бутылок – порядка 495 миллионов литров. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.

"Розничные продажи тихих и игристых российских вин в общей сложности составили 660 миллионов стандартных бутылок объемом 0,75 литра (порядка 495 миллионов литров)", – говорится в сообщении.

Так, россияне приобрели в розничной торговле 329,36 миллиона литров отечественных тихих вин и 165,46 миллиона литров игристого вина. Доля российского игристого вина в розничных продажах приблизилась к 70%, тихие вина заняли около 60% рынка.

По данным Роскачества, россияне стали отдавать предпочтение отечественным винам в связи с мерами господдержки, льготным кредитованием и программами продвижения.

В целом в 2024 году через розничные сети реализовали около 834,33 миллиона литров тихих и игристых вин – на четыре миллиона литров больше, чем годом ранее.