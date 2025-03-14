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За год россияне выпили почти 500 млн литров отечественного вина

Российские производители вин продали 660 миллионов бутылок

14 марта 2025, 10:00, ИА Амител

Вино / Фото: Jeff Siepman / Unsplash
Вино / Фото: Jeff Siepman / Unsplash

Розничные продажи российских тихих и игристых вин в 2024 году составили 660 миллионов бутылок – порядка 495 миллионов литров. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.

"Розничные продажи тихих и игристых российских вин в общей сложности составили 660 миллионов стандартных бутылок объемом 0,75 литра (порядка 495 миллионов литров)", – говорится в сообщении.

Так, россияне приобрели в розничной торговле 329,36 миллиона литров отечественных тихих вин и 165,46 миллиона литров игристого вина. Доля российского игристого вина в розничных продажах приблизилась к 70%, тихие вина заняли около 60% рынка.

По данным Роскачества, россияне стали отдавать предпочтение отечественным винам в связи с мерами господдержки, льготным кредитованием и программами продвижения.

В целом в 2024 году через розничные сети реализовали около 834,33 миллиона литров тихих и игристых вин – на четыре миллиона литров больше, чем годом ранее.

"Мы рады отметить, что темпы прироста продаж российских игристых вин в ретейле вдвое превышают среднерыночные показатели", – подчеркнула директор департамента исследования и продвижения российской винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.

Россия Статистика алкоголь

Комментарии 18

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Гость

10:12:17 14-03-2025

Борматушка ?

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Гость

10:13:53 14-03-2025

Выпили- невыпили. Человек должен быть счастлив и это первично!

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Гость

11:46:55 14-03-2025

Гость (10:13:53 14-03-2025) Выпили- невыпили. Человек должен быть счастлив и это первичн... животное

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гость

10:34:24 14-03-2025

а произвели 100 )

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Гость

10:40:27 14-03-2025

Теперь еще скажите, количество завезенного из китая сухого виноматериала. И по факту получится что пьют редкостную бормотуху, принимая её за качаственное вино.
Качественным может быть только то, что выростил и из чего приготовил сам. Остальное всё фальсификат.

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Гость

10:53:48 14-03-2025

Гость (10:40:27 14-03-2025) Теперь еще скажите, количество завезенного из китая сухого в... Алко в любом виде депрессант. Генератор горя и бед. У дорогого алко транспортная функция в мозг вкуснее лишь, вот и всё отличие.

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Гость

11:52:39 14-03-2025

Гость (10:53:48 14-03-2025) Алко в любом виде депрессант. Генератор горя и бед. У дорого... генератор горя и бед сам человек. Возьми украинцев упоротых. Они не пьяные нет и даже не курят. И че творят то

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Гость

10:53:42 14-03-2025

пару баночек перле с КБ на вечер всегда беру.
а в пятницу, к приезду тетеньки с менопаузой, можно и коробочку, чтобы на выходные хватило.
только шум какой-то в башке по утрам и координация уже нарушена.

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Гость

11:07:21 14-03-2025

Гость (10:53:42 14-03-2025) пару баночек перле с КБ на вечер всегда беру.а в пятницу... вы сокращаете срок жизни своей на пенсии. Кому достанется ваша неиспользованная пенсия...

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Гость

11:48:24 14-03-2025

алкашня!
тот кто употребляет алкоголь - заведомо уязвим!

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Кхм...

13:35:10 14-03-2025

Гость (11:48:24 14-03-2025) алкашня!тот кто употребляет алкоголь - заведомо уязвим!... Сколько лет вы в ремиссии?

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Гость

11:51:06 14-03-2025

давно уже в магазине вино не беру
там даже возьмешь дорогого выпьешь стакан а утром башка как колокол. Хуже чем неочищенный самогон или технический спирт. Видать ядов много добавляют. Нееее. Либо самому делать что сегодня проблемно - второй год ягоды нет либо водку брать. Поэтому проще водки полстанака выпить и не заморачиваться с винами

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........🤥

11:51:30 14-03-2025

Ваще не пью алкоголь! Кто хлестанул мое винцо?

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Гость

11:54:29 14-03-2025

Алко в любом виде депрессант.------ мож хватит уже писать о том, в чем вы ничего не понимаете? Самое лучшее лекарство от всех перепадов настроения и профилактика многих болезней это периодически хороший алкоголь в небольших лечебных количествах. Проверено на себе. Бормотуха литрами через день это уже другое, если что))

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Кхм...

13:00:31 14-03-2025

Челябинские виноградники - это да...

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Гость

15:31:37 14-03-2025

изначальное! базовое! подлинное состояние организма - трезвое!!!

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Гость

18:34:55 14-03-2025

А я предпочитаю испанское. Дорого только.

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Гость

03:41:00 15-03-2025

Гость (11:51:06 14-03-2025) давно уже в магазине вино не берутам даже возьмешь дорог... А дорогое вино позвольте узнать сколько стоит?

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