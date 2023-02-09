За каждый "штамп" по 10 тысяч. Кто разоряет алтайских предпринимателей

Мелким предпринимателям, торгующим дешёвыми товарами, приходят иски на сотни тысяч рублей

09 февраля 2023, 10:01, ИА Амител

В России действует закон, регулирующий защиту прав на интеллектуальную собственность. Такой собственностью является и товарный знак. За его незаконное использование положена компенсация в пользу правообладателя. Однако этот вроде бы очень хороший и добрый закон, обернулся злом для предпринимателей, причём тех, которые и не думали его нарушать. Мелким ИП, торгующим дешёвыми товарами, приходят иски на сотни тысяч рублей. В "Переговорке" на amic.ru Виталий Шляков, юрист, председатель комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по законодательству и праву, рассказал, что происходит, как от этого защититься и почему закон необходимо менять.

Кто в "Переговорке"



Виталий Шляков родился 30 декабря 1980 года. В 2003-м окончил Алтайский экономико-юридический институт. С 2007 года начал работать гендиректором в собственном юридическом агентстве "Дело". Является председателем комитета по законодательству и праву Алтайской торгово-промышленной палаты, общественным помощником уполномоченного по защите прав предпринимателей Алтайского края при президенте РФ, членом общественного совета по защите малого и среднего предпринимательства при прокуратуре Алтайского края.04:00 "За использование чужого товарного знака положена компенсация и она достаточно высока", – разъясняет проблему юрист Виталий Шляков. И объясняет, почему доброе, в общем-то, дело обернулось злом против предпринимателей.

05:33 Что это за компании, которые подают иски на мелких предпринимателей за использование чужого товарного знака. "Дорогую продукцию они не покупают, в основном ту, где побольше изображений товарных знаков, потому что за каждое изображение – отдельный штраф", – говорит Шляков.

07:55 "Я считаю, что штраф 120 тысяч рублей за ножницы стоимостью 120 рублей – это несправедливо". С такой ситуацией столкнулся барнаульский предприниматель, который попросил помощи у amic.ru.

09:13 Организации, которые работают по таким делам, представляют интересы компаний, зарегистрированных не на территории России. Юрист рассказывает, как такое сейчас возможно.

12:04 "Суды уменьшают требования истцов, но если в законе прописано, что положена компенсация и нарушение доказано, то им деваться некуда". О том, как суды реагируют на подобный вал исков.

14:27 О том, что проблема касается не только использования чужих товарных знаков, но и фотографий и иллюстраций, которые, казалось бы, находятся в свободном доступе. И с такими исками столкнулись многие СМИ.

15:35 Интересный нюанс: деньги с предпринимателей имеет право получать представитель иностранной компании в России. А вот если вдруг завтра суд отменит компенсацию, то предпринимателю придётся везти исполнительный лист о возврате денег в страну, где находится сама компания.

17:23 Что делать и как защититься от подобных исков. Среди прочих мер назрело и изменение законодательства, считает юрист.

21:11 Законопроект, который может решить эту проблему, уже лежит в Государственной Думе. Шляков рассказывает, какие изменения предлагают эксперты.

22:35 О том, что предприниматели тоже должны быть более инициативными и защищать свои интересы.