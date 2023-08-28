За месяц вторичка в России подорожала на 2%

Темпы роста цен выросли в два раза

28 августа 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вторичное жилье в 16 городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях, подорожало за последний месяц на 1,9%, сообщает "Ъ" .

По данным "ЦИАН.Аналитики", средняя цена на такое жилье составила 130,4 тысячи рублей за квадратный метр м. Причем прирост цен с марта прошлого года является максимальным. Ранее цены прибавляли 0,7-0,9% в месяц.

Руководитель организации Алексей Попов связывает рост цен с высоким спросом, вымывающим недорогие предложения.

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