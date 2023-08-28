Снять студию или однушку в столице края превратилось в квест

28 августа 2023, 09:25, ИА Амител

Арендная квартира в Барнауле / Фото: "Беспосредника.ру"

Барнаульский рынок аренды в преддверии сентября не может порадовать студентов (и остальную целевую аудиторию) разнообразием и низкими ценами. Предложений мало как никогда, а стоимость – запредельная. Эксперты объясняют: за последние 2-3 года количество арендных квартир в Барнауле сократилось в два и более раз, ведь эта сфера перестала приносить желаемую прибыль.

"Золотое" жилье

Самый популярный сегмент на рынке аренды – студии и однокомнатные квартиры. Их стоимость всегда была ниже, чем остальных вариантов из-за небольшой площади. Однако сейчас ситуация изменилась: цены на однушки в среднем сравнялись с двушками и трешками, а некоторые варианты сдаются даже дороже. Все из-за острого дефицита предложений, объясняет риелтор Евгения Панова.

"В данный момент арендовать однокомнатную квартиру в центре Барнаула практически нереально. Зачастую недвижимость переходит по "наследству": если арендаторы съезжают, то сами находят новых постояльцев среди знакомых. Такие варианты даже не попадают на рынок. Если же стоимость квартиры более-менее приемлемая, то она уходит буквально за несколько минут", – отмечает она.

Риелтор говорит, что ей приходится дежурить на сайтах объявлений, чтобы первой "выловить" объект. Она предупреждает клиентов, что зачастую ждать придется несколько дней, а иногда и недель.

"Все чаще при поиске однокомнатной квартиры мы параллельно ищем двушку: по цене выходит примерно то же самое", – говорит Евгения Панова.

По ее данным, сейчас средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Барнауле составляет 20-25 тыс. рублей, двухкомнатных – 25-30 тыс., "трешек" – от 30 тыс.

При этом территориальные границы районов города практически стерлись. Несколько лет назад аренда квартиры на окраине Барнаула была дешевле, чем в центре. Сейчас же разница незначительная.

"В Новостройках (новые кварталы в Индустриальном районе – прим.ред.) предложений чуть больше, чем в центре. Раньше, если был выбор, студенты предпочитали варианты в центре, чем на ул. Солнечная поляна, Сергея Ускова, Взлетной. Теперь же географических предпочтений нет. Лишь бы найти что-то. Многие студенты, кстати, не подобрав нужного варианта, заселяются в гостиницы и хостелы. Хотя бы на первые месяцы", – отмечает риелтор.

Невыгодный актив

Сокращение числа предложений на рынке аренды – результат роста цен на квартиры. С 2020 года, когда жилье в Барнауле начало стремительно дорожать, многие собственники избавились от съемной недвижимости и перенаправили деньги в другие сферы. Сейчас ситуация повторяется, из-за чего аренда становится дефицитом, говорит руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.

"Ты берешь однокомнатную квартиру за 5 млн рублей, 1,5-2 млн рублей тратишь на ремонт. А потом сдаешь за 25 тыс. в месяц, и все кричат: "Ай, как дорого". Сейчас люди считают. Из-за повышения ключевой ставки депозиты в банках выросли. Некоторые кредитные организации уже предлагают 12% – такой процент ни одна квартира не даст. Хорошая "однушка" с ремонтом в центре стоит 7 млн. Сдается ли у нас одна однушка за 70 тыс. рублей? Нет. А плюс еще коммуналка, налоги, косметический ремонт", – отмечает он.

Несколько лет назад рынок аренды Барнаула пополняли ипотечные квартиры: семьи, уже имеющие жилье, брали кредит, покупали небольшую квартиру и сдавали ее.

Размер арендной ставки при этом был равен ежемесячному ипотечному платежу. Так без видимой нагрузки для бюджета семья обзаводилась еще одной квартирой, которая затем могла перейти детям, внукам.

"Сейчас ипотечный платеж намного выше, и он не перекрывает аренду. Это произошло полтора года назад произошло: цены на недвижимость выросли на 30-100%, а аренда – 10-20%. Поэтому после продажи квартиры люди ищут какой-то растущий актив. Может это стройка, земля. Квартира, купленная дорого и приносящая доход в три копейки, – это не выгодный актив. Поэтому предложений стало меньше и в ближайшее время ситуация не изменится", – резюмирует Константин Никитеев.

Цифра

По информации ресурса "Беспосредников", сейчас в Барнауле сдается всего 124 квартиры, из которых всего 36 – студии и однокомнатные.