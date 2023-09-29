За "минирование" всех школ Барнаула задержали подростка из Амурской области
Молодой человек с планшета сделал "анонимную" рассылку
29 сентября 2023, 11:12, ИА Амител
Фото: unsplash.com
16-летнего жителя Амурской области задержали за ложное сообщение об акте терроризма в школах Барнаула, сообщает управление ФСБ по Алтайскому краю.
"В августе 2023 года отправил электронное письмо о минировании всех школ Барнаула. Во взаимодействии с УФСБ России по Амурской области его задержали", – рассказали в ведомстве.
По месту жительства изъяли мобильный телефон и планшет, с которого молодой человек сделал "анонимную" рассылку.
Подросток вину признал. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы за "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
11:44:37 29-09-2023
ему грозит до 10 лет лишения свободы --- вот зачем ему это было надо, прозападных блогеров насмотрелся?
14:40:14 29-09-2023
Гость (11:44:37 29-09-2023) ему грозит до 10 лет лишения свободы --- вот зачем ему это б... Ему могут заменить 10 лет отсидки на полгода принудки. В любом случае судьбу себе сломал что 10 лет отсидит подумает что жизнь просрал и выйдет злой никчемный обсосок. Что полгода полежит пропьет таблетосы и выйдет овощем,на работу с судимостью никто не возьмет. А вообще малолеткам стоит задуматься над тем что творишь,сейчас найти клоуна раз плюнуть.
11:57:40 29-09-2023
Уверена -скостят, но "черный шар" есть! глупый проступок!
15:25:44 29-09-2023
Вот такие прецеденты должны быть широко разрекламированы по всем молодежным соцсетям (или где они там тусуются). Дабы другим не повадно было.