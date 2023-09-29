Молодой человек с планшета сделал "анонимную" рассылку

29 сентября 2023, 11:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

16-летнего жителя Амурской области задержали за ложное сообщение об акте терроризма в школах Барнаула, сообщает управление ФСБ по Алтайскому краю.

"В августе 2023 года отправил электронное письмо о минировании всех школ Барнаула. Во взаимодействии с УФСБ России по Амурской области его задержали", – рассказали в ведомстве.

По месту жительства изъяли мобильный телефон и планшет, с которого молодой человек сделал "анонимную" рассылку.

Подросток вину признал. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы за "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".