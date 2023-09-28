Женщина искала жителей края, готовых к поджогам зданий органов власти

28 сентября 2023, 15:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае вынесли приговор 45-летней жительнице Барнаула, действовавшей в интересах террористической организации из Украины, сообщает региональная ФСБ.

Напомним, задержали женщину в марте 2023 года. Тогда без подробностей рассказали, что ее действия были "направлены против безопасности России".

"В конце 2022 года женщина установила контакт с представителем запрещенной в России террористической организации и ответила согласием на его предложение о совершении деструктивных действий в крае", – рассказали в ведомстве.

По указанию "куратора" женщина искала жителей, готовых к радикальной деятельности, в том числе к поджогам зданий органов власти.

Свою вину она признала, суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.