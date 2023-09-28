Жительница Барнаула получила 4 года за работу на украинских террористов
Женщина искала жителей края, готовых к поджогам зданий органов власти
28 сентября 2023, 15:54, ИА Амител
В Алтайском крае вынесли приговор 45-летней жительнице Барнаула, действовавшей в интересах террористической организации из Украины, сообщает региональная ФСБ.
Напомним, задержали женщину в марте 2023 года. Тогда без подробностей рассказали, что ее действия были "направлены против безопасности России".
"В конце 2022 года женщина установила контакт с представителем запрещенной в России террористической организации и ответила согласием на его предложение о совершении деструктивных действий в крае", – рассказали в ведомстве.
По указанию "куратора" женщина искала жителей, готовых к радикальной деятельности, в том числе к поджогам зданий органов власти.
Свою вину она признала, суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.
16:02:06 28-09-2023
Почему так мало????
16:10:09 28-09-2023
Гость (16:02:06 28-09-2023) Почему так мало????... Видимо, не нашла желающих поджигать органы власти))).
08:17:17 29-09-2023
Мало
09:42:20 29-09-2023
4 года вербовщице террористов и массовых убийц? совсем головой поехали что-ли? а если бы случилось непоправимое... ттт.
11:49:32 29-09-2023
Наверное смягчающими обстоятельствами на суде признали, что она не совсем пропащая, просто тупая. В исправительном учреждении исправится
12:31:01 29-09-2023
"В конце 2022 года женщина установила контакт с представителем запрещенной в России террористической организации..." Как бы потом не именно этот представитель ее и задержал