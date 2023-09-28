НОВОСТИПроисшествия

Жительница Барнаула получила 4 года за работу на украинских террористов

Женщина искала жителей края, готовых к поджогам зданий органов власти

28 сентября 2023, 15:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае вынесли приговор 45-летней жительнице Барнаула, действовавшей в интересах террористической организации из Украины, сообщает региональная ФСБ.

Напомним, задержали женщину в марте 2023 года. Тогда без подробностей рассказали, что ее действия были "направлены против безопасности России".

"В конце 2022 года женщина установила контакт с представителем запрещенной в России террористической организации и ответила согласием на его предложение о совершении деструктивных действий в крае", – рассказали в ведомстве.

По указанию "куратора" женщина искала жителей, готовых к радикальной деятельности, в том числе к поджогам зданий органов власти.

Свою вину она признала, суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: unsplash.com

В Барнауле женщине грозит штраф из-за дочери, принявшей участие в акции против СВО

В годовщину начала спецоперации девочка оставила на Аллее Славы "мемориал", а позднее её нашли по камерам
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

16:02:06 28-09-2023

Почему так мало????

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:09 28-09-2023

Гость (16:02:06 28-09-2023) Почему так мало????... Видимо, не нашла желающих поджигать органы власти))).

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:17:17 29-09-2023

Мало

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

09:42:20 29-09-2023

4 года вербовщице террористов и массовых убийц? совсем головой поехали что-ли? а если бы случилось непоправимое... ттт.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:32 29-09-2023

Наверное смягчающими обстоятельствами на суде признали, что она не совсем пропащая, просто тупая. В исправительном учреждении исправится

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:01 29-09-2023

"В конце 2022 года женщина установила контакт с представителем запрещенной в России террористической организации..." Как бы потом не именно этот представитель ее и задержал

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров