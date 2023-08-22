В регионе снижается число рожениц среди подростков, однако им все еще нужна помощь

22 августа 2023, 19:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За минувший год в Алтайском крае 174 девочки стали несовершеннолетними мамами. Как сообщает "Бийский рабочий", в регионе снижается число рожениц среди несовершеннолетних.

Так, в 2020 году их было 239. В ряде случаев девушки вступают в брак, имеют поддержку от отца ребенка и своей семьи. Однако зачастую юные мамы оказываются в незавидном положении — им требуется поддержка. Среди их проблем — отсутствие места жительства, недостаток средств для жизни, отсутствие социальной поддержки, а также незавершенное образование.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, в регионе организован проект, который должен объединить соцзащиту, здравоохранение, образование и общественников вокруг девушки. Их задачей будет оказание помощи как матери, так и ребенку.