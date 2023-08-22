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За минувший год в Алтайском крае 174 девочки стали несовершеннолетними мамами

В регионе снижается число рожениц среди подростков, однако им все еще нужна помощь

22 августа 2023, 19:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

За минувший год в Алтайском крае 174 девочки стали несовершеннолетними мамами. Как сообщает "Бийский рабочий", в регионе снижается число рожениц среди несовершеннолетних.

Так, в 2020 году их было 239. В ряде случаев девушки вступают в брак, имеют поддержку от отца ребенка и своей семьи. Однако зачастую юные мамы оказываются в незавидном положении — им требуется поддержка. Среди их проблем — отсутствие места жительства, недостаток средств для жизни, отсутствие социальной поддержки, а также незавершенное образование.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, в регионе организован проект, который должен объединить соцзащиту, здравоохранение, образование и общественников вокруг девушки. Их задачей будет оказание помощи как матери, так и ребенку.

Алтайский край дети Демография

Комментарии 8

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Гость

07:14:25 23-08-2023

Оскорбление чувств верующих вижу я. Из девочек - и сразу в мамы.

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Гость

09:03:51 23-08-2023

Все СМИ эту новость рекламируют....может надо и анализировать - и выводы делать , чтоб не произходило такого.

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Гость

09:58:58 23-08-2023

Всему свое время..... Есть время детства и есть время взрослой жизни... Не надо спешить быть взрослыми, потому что назад дороги нет. Вот поэтому так много абортов среди юных девочек, много брошенных детей в домах малютки, разрушенных судеб и т.д. (Есть конечно исключения, но это редкость). Сейчас на протяжении многих лет идет "разврат" наших детей... У них кумиры (мальчики с сережками в ушах, с крашенными волосами, девочки самовыражаются с помощью пирсинга в носу и т.д.; про татушки я вообще молчу). Иногда идешь по улице и видишь идет подросток (еще совсем юн: школьник), но уже с татушкой. Ауууу родители ...Как Вы такое допускаете? Какие ценности стали у наших детей? В этом безусловно есть огромная доля вины родителей....Татушка - это не самовыражение и это не красиво...Это уродство. Когда уже на законном уровне примут закон по этому поводу? Хотелось многое написать конечно, но здесь места не хватит. Детей не надо воспитывать.... Нужно воспитывать себя.!

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Мимопроходящий

11:36:11 23-08-2023

Гость (09:58:58 23-08-2023) Всему свое время..... Есть время детства и есть время взросл... Уродство - это навязывать свою точку зрения и решать за других что есть "красиво", а что есть "разврат". Надоели уже эти училки на пенсии.

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Гость

21:22:18 23-08-2023

Мимопроходящий (11:36:11 23-08-2023) Уродство - это навязывать свою точку зрения и решать за друг... Абсолютно с вами согласна. Чужие советы даром никому не нужны. Каждый сам решает, как он хочет выглядеть.

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Гость

12:10:23 23-08-2023

уродство это тату, пирсинг, и свистки вверх завернутые, какие щас кажная вторая делать любит, птьфу буэ

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Гость

12:59:57 23-08-2023

Уродство - это навязывать свою точку зрения и решать за других что есть "красиво", а что есть "разврат". Надоели уже эти училки на пенсии.========Представлюсь: женщина 37-и лет, до пенсии (благодаря пенсионной реформе) осталось 20 лет. Поинтересуюсь, а Вам "многоуважаемый (ая)" скок? Молоко обсохло?

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Гость

21:18:35 23-08-2023

Гость (12:59:57 23-08-2начали за здравие, закончили за упокой. Где связь между ранним материнством и стилевыми предпочтениями? Зачем перескакивать с важной темы на вкусовщину? Давайте лучше обсудим заявления министра здравоохранения Мурашко, который предлагает рожать как можно раньше, до получения высшего образования.

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