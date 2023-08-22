За минувший год в Алтайском крае 174 девочки стали несовершеннолетними мамами
В регионе снижается число рожениц среди подростков, однако им все еще нужна помощь
22 августа 2023, 19:52, ИА Амител
За минувший год в Алтайском крае 174 девочки стали несовершеннолетними мамами. Как сообщает "Бийский рабочий", в регионе снижается число рожениц среди несовершеннолетних.
Так, в 2020 году их было 239. В ряде случаев девушки вступают в брак, имеют поддержку от отца ребенка и своей семьи. Однако зачастую юные мамы оказываются в незавидном положении — им требуется поддержка. Среди их проблем — отсутствие места жительства, недостаток средств для жизни, отсутствие социальной поддержки, а также незавершенное образование.
Как отметила уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, в регионе организован проект, который должен объединить соцзащиту, здравоохранение, образование и общественников вокруг девушки. Их задачей будет оказание помощи как матери, так и ребенку.
07:14:25 23-08-2023
Оскорбление чувств верующих вижу я. Из девочек - и сразу в мамы.
09:03:51 23-08-2023
Все СМИ эту новость рекламируют....может надо и анализировать - и выводы делать , чтоб не произходило такого.
09:58:58 23-08-2023
Всему свое время..... Есть время детства и есть время взрослой жизни... Не надо спешить быть взрослыми, потому что назад дороги нет. Вот поэтому так много абортов среди юных девочек, много брошенных детей в домах малютки, разрушенных судеб и т.д. (Есть конечно исключения, но это редкость). Сейчас на протяжении многих лет идет "разврат" наших детей... У них кумиры (мальчики с сережками в ушах, с крашенными волосами, девочки самовыражаются с помощью пирсинга в носу и т.д.; про татушки я вообще молчу). Иногда идешь по улице и видишь идет подросток (еще совсем юн: школьник), но уже с татушкой. Ауууу родители ...Как Вы такое допускаете? Какие ценности стали у наших детей? В этом безусловно есть огромная доля вины родителей....Татушка - это не самовыражение и это не красиво...Это уродство. Когда уже на законном уровне примут закон по этому поводу? Хотелось многое написать конечно, но здесь места не хватит. Детей не надо воспитывать.... Нужно воспитывать себя.!
11:36:11 23-08-2023
Гость (09:58:58 23-08-2023) Всему свое время..... Есть время детства и есть время взросл... Уродство - это навязывать свою точку зрения и решать за других что есть "красиво", а что есть "разврат". Надоели уже эти училки на пенсии.
21:22:18 23-08-2023
Мимопроходящий (11:36:11 23-08-2023) Уродство - это навязывать свою точку зрения и решать за друг... Абсолютно с вами согласна. Чужие советы даром никому не нужны. Каждый сам решает, как он хочет выглядеть.
12:10:23 23-08-2023
уродство это тату, пирсинг, и свистки вверх завернутые, какие щас кажная вторая делать любит, птьфу буэ
12:59:57 23-08-2023
Уродство - это навязывать свою точку зрения и решать за других что есть "красиво", а что есть "разврат". Надоели уже эти училки на пенсии.========Представлюсь: женщина 37-и лет, до пенсии (благодаря пенсионной реформе) осталось 20 лет. Поинтересуюсь, а Вам "многоуважаемый (ая)" скок? Молоко обсохло?
21:18:35 23-08-2023
Гость (12:59:57 23-08-2начали за здравие, закончили за упокой. Где связь между ранним материнством и стилевыми предпочтениями? Зачем перескакивать с важной темы на вкусовщину? Давайте лучше обсудим заявления министра здравоохранения Мурашко, который предлагает рожать как можно раньше, до получения высшего образования.