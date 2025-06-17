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За неделю в Горном Алтае от клещей пострадало более 300 человек

В том числе 87 детей

17 июня 2025, 17:35, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Горный Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За минувшую неделю в Республике Алтай от присасывания клещей пострадало 328 человек, в том числе 87 детей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала эпидсезона в Горном Алтае клещи "напали" на 2960 человек, среди которых 971 ребенок.

"Всего в сезоне зарегистрировано семь случаев клещевого энцефалита, 20 – клещевого сыпного тифа, шесть – боррелиоза", – отметили в ведомстве.

Напомним, в Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 482 человека.

Сезон клещей Республика Алтай
Читайте также в сюжете: Сезон клещей

Комментарии 2

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Гость

17:57:52 17-06-2025

Когда уже начнут травить этих членистоногих. Раньше же не было ТАКОГО огромного количества укусов.

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Гость

21:23:09 17-06-2025

В Подмосковье знакомый в один день три раза обращался к медикам, три разных клеща! Вот такой отдых на природе!

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