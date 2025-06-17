За неделю в Горном Алтае от клещей пострадало более 300 человек
В том числе 87 детей
17 июня 2025, 17:35, ИА Амител
Горный Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
За минувшую неделю в Республике Алтай от присасывания клещей пострадало 328 человек, в том числе 87 детей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Всего с начала эпидсезона в Горном Алтае клещи "напали" на 2960 человек, среди которых 971 ребенок.
"Всего в сезоне зарегистрировано семь случаев клещевого энцефалита, 20 – клещевого сыпного тифа, шесть – боррелиоза", – отметили в ведомстве.
Напомним, в Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 482 человека.
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