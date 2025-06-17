За неделю в Горном Алтае от клещей пострадало более 300 человек

В том числе 87 детей

17 июня 2025, 17:35, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За минувшую неделю в Республике Алтай от присасывания клещей пострадало 328 человек, в том числе 87 детей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала эпидсезона в Горном Алтае клещи "напали" на 2960 человек, среди которых 971 ребенок.

"Всего в сезоне зарегистрировано семь случаев клещевого энцефалита, 20 – клещевого сыпного тифа, шесть – боррелиоза", – отметили в ведомстве.

Напомним, в Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 482 человека.