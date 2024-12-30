За опасным видом отдыха заметили юных жителей алтайского села

Дети катались на плюшках, привязанных к автомобилю

30 декабря 2024, 18:53, ИА Амител

Дети катаются на привязанных к автомобилю плюшках в Алтайском крае / Фото: Mash Siberia

Жители алтайского села обратили внимание на опасное развлечение у местных детей. Двое из них катались на привязанных к автомобилю плюшках. Об этом сообщает Mash Siberia.

Очевидцы сняли происходящее на видео в Егорьевском районе Алтайского края.

Стоит отметить, что такой вид отдыха опасен для жизни и здоровья. Ранее об этом упоминал amic.ru в материале о том, как отметить Новый год и не угодить в реанимацию.