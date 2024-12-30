За опасным видом отдыха заметили юных жителей алтайского села
Дети катались на плюшках, привязанных к автомобилю
30 декабря 2024, 18:53, ИА Амител
Жители алтайского села обратили внимание на опасное развлечение у местных детей. Двое из них катались на привязанных к автомобилю плюшках. Об этом сообщает Mash Siberia.
Очевидцы сняли происходящее на видео в Егорьевском районе Алтайского края.
Стоит отметить, что такой вид отдыха опасен для жизни и здоровья. Ранее об этом упоминал amic.ru в материале о том, как отметить Новый год и не угодить в реанимацию.
"<...> Или другое развлечение – привязывают плюшки к машинам и катаются. Это вообще запрещено. Травмируются либо на бордюрах, либо залетают под другие машины", – рассказывали о последствиях такого вида отдыха алтайские врачи на пресс-конференции, посвященной предстоящим праздникам.
19:40:55 30-12-2024
а можно процитировать министра, нашего, Лаврова, когда он про дебилов говорил, или забаните?
21:25:48 30-12-2024
А что можно молодым?
В телефоне сидеть нельзя
В тц мешают
На ватрушках опасно
Дома сидеть— «что ты вечно дома сидишь?»
За кружки и секции платить же не хочется
21:41:45 30-12-2024
Воспиталка (21:25:48 30-12-2024) А что можно молодым? В телефоне сидеть нельзя В тц м... Эта уже накушалась.
02:54:19 31-12-2024
Выскажу непопулярное мнение, но естественный отбор никто не отменял.
13:47:19 31-12-2024
Технично обошли тему - а кто за рулем был?