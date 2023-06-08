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За появление в купальнике на общественных пространствах Абхазии придется заплатить

Власти увеличили штрафы с 300 до 6000 рублей

08 июня 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Парламент Абхазии принял закон, по которому штраф за появление в общественном месте в полуобнаженном виде увеличат в 20 раз. Об этом сообщает ТАСС.

В купальных костюмах нельзя появляться нигде, кроме пляжей и мест, отведенных для купания. В противном случае придется заплатить. Размер штрафа вырос с 300 до 6000 рублей.

Под обнаженным видом понимается не только полное отсутствие одежды, но и голый торс.

Ранее Абхазию включили в список курортов, которые смогут заменить россиянам Турцию.

Туризм

Комментарии 10

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Гость

01:23:30 09-06-2023

Вот освободили называется ...

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Гость

09:03:43 09-06-2023

Правильно. Должен быть какой-то порядок!

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Гость

09:21:30 09-06-2023

У нас тоже не мешало бы ввести такое.

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Гость

09:31:34 09-06-2023

но и голый торс.- приветствую такое ввести повсеместно . а то "аполлоны" шарахаются по городу аж тошно от вида

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Гость

09:37:00 09-06-2023

Гость (09:31:34 09-06-2023) но и голый торс.- приветствую такое ввести повсеместно . а ... ни разу не встречала

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Гость

11:18:05 09-06-2023

еще бы за курение на пляжах там штраф ввели!! невозможно порой от дыма. сигареты там дешевые (нет акциза) и запрета на курение тоже нет

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Гость

12:30:08 09-06-2023

Гость (11:18:05 09-06-2023) еще бы за курение на пляжах там штраф ввели!! невозможно пор... В общественных местах курить запрещено, есть такой закон, другое дело, что не кто не контролирует его исполнение.

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Гость

11:26:27 09-06-2023

Туристы действительно существенно пополняет бюджет Абхазии, так это прямые дотации из бюджета РФ. А туристы, в Абхазии нафиг не нужны. Было бы хорошо, если бы турист приезжал, оставлял деньги на Псоу и уезжал обратно.

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Гость

11:26:54 09-06-2023

ни разу не встречала - Вам везет(

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Гость

13:30:27 09-06-2023

Бог сотворил людей голыми. Так что появление голого человека где угодно и когда угодно не может оскорблять чувства верующих!

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