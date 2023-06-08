За появление в купальнике на общественных пространствах Абхазии придется заплатить

Власти увеличили штрафы с 300 до 6000 рублей

08 июня 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Парламент Абхазии принял закон, по которому штраф за появление в общественном месте в полуобнаженном виде увеличат в 20 раз. Об этом сообщает ТАСС.

В купальных костюмах нельзя появляться нигде, кроме пляжей и мест, отведенных для купания. В противном случае придется заплатить. Размер штрафа вырос с 300 до 6000 рублей.

Под обнаженным видом понимается не только полное отсутствие одежды, но и голый торс.

Ранее Абхазию включили в список курортов, которые смогут заменить россиянам Турцию.