В последнее время о ситуации со здоровьем режиссера появилось много недостоверной информации

17 апреля 2025, 13:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян уже четвертый месяц находится в коме, и на фоне состояния своего здоровья продолжает оставаться в поле зрения журналистов. Врачи пока не дают категоричных прогнозов и даже отказываются называть дату его выхода из комы. Из-за этого в Сети начал распространяться новый слух о том, что Кеосаяна могут отключить от аппарата ИВЛ. Об этом сообщает topnews.ru.

Недавно в СМИ появилась информация о возможном отключении Кеосаяна от аппарата ИВЛ. По данным источника, такие сведения впервые появились в туристическом блоге. Авторы канала ссылались якобы на заявления лечащих врачей режиссера. При этом, как следует из публикации, его супруга Маргарита Симоньян выступила против.

Стоит отметить, что на сегодняшний день никаких официальных заявлений о решении об отключении Тиграна Кеосаяна от аппарата ИВЛ нет.

"Все подобные утверждения остаются на уровне спекуляций", – отмечает издание.

Кроме того, в Сети заговорили о возможной пересадке телеведущему сердца. Сообщалось, что после нескольких инфарктов его собственный орган сильно изношен, и трансплантация сможет спасти ему жизнь. Врач-кардиолог Юрий Серебрянский заявил, что если мозг пациента сохранит жизненные функции, то пересадка сердца действительно может состояться. Но, прежде всего, для этого нужно найти подходящего донора. Впрочем, официальных заявлений по этому поводу пока не было. Состояние Тиграна Кеосаяна по-прежнему остается без изменений.

Напомним, российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом стало известно 9 января 2025 года. Его госпитализировали еще в декабре 2024-го.

Кеосаян ранее перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. К клинической смерти и последующей коме режиссера привели проблемы с сердцем.