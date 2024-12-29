За пьяную езду у водителей в Алтайском крае изъяли 45 авто и отправили их в зону СВО
Любители спиртных напитков навсегда лишились своих транспортных средств
29 декабря 2024, 11:40, ИА Амител
В 2024 году судебные приставы Алтайского края передали на нужды Министерства обороны РФ 45 конфискованных за пьяную езду автомобилей, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства. Новая партия гуманитарного транспорта была направлена в зону специальной военной операции несколько дней назад: три машины изъяли у нетрезвых поспелихинцев.
"Три жителя Поспелихинского района ранее уже привлекались к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. За нарушение закона каждому из них были назначены штрафы по 30 тысяч рублей и вынесен запрет на право управления транспортом в течение двух лет. Но они снова были задержаны сотрудниками ГАИ за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Теперь они фигуранты уголовных дел. По решению суда им назначили обязательные работы от 200 до 240 часов", – уточнили в ведомстве.
В качестве дополнительного наказания у всех троих нарушителей судебными приставами – исполнителями отделения судебных приставов Поспелихинского района ГУФССП России по Алтайскому краю – были изъяты транспортные средства в пользу государства.
12:03:59 29-12-2024
А что для поддержки армии сделал ты !?
12:07:59 29-12-2024
Гость (12:03:59 29-12-2024) А что для поддержки армии сделал ты !?... Вступил в русскую общину
08:18:46 30-12-2024
Гость (12:03:59 29-12-2024) А что для поддержки армии сделал ты !?... я подлец- не пью
12:07:05 29-12-2024
Вот это правильно!
Только другая сторона этого дела - если человека лишили имущества, его ещё и прав лишают, плюс работы, или как?! Два наказания за одно деяние...?
13:42:07 29-12-2024
Правильно.
17:35:14 29-12-2024
А давайте у толстых холодильники отнимем!
22:08:39 29-12-2024
Гость (17:35:14 29-12-2024) А давайте у толстых холодильники отнимем! ... Попробуй...
22:27:18 29-12-2024
Гость (17:35:14 29-12-2024) А давайте у толстых холодильники отнимем! ... Жалеешь алкашей на дороге? Значит прилетит от такого - тебе или родственникам твоим.
09:10:12 30-12-2024
Лучше пьяным ездить на какой нибудь жигули, а то если лексус, жалко же будет. А вообще бред конечно, а не закон.
11:26:12 30-12-2024
Ну то есть (09:10:12 30-12-2024) Лучше пьяным ездить на какой нибудь жигули, а то если лексус... Не бред, коль не умеешь правильно согласно законов управлять имуществом - отдай Родине.