За пьяную езду у водителей в Алтайском крае изъяли 45 авто и отправили их в зону СВО

Любители спиртных напитков навсегда лишились своих транспортных средств

29 декабря 2024, 11:40, ИА Амител

Эвакуация автомобиля / Фото: Вячеслав Мельников, amic.ru

В 2024 году судебные приставы Алтайского края передали на нужды Министерства обороны РФ 45 конфискованных за пьяную езду автомобилей, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства. Новая партия гуманитарного транспорта была направлена в зону специальной военной операции несколько дней назад: три машины изъяли у нетрезвых поспелихинцев.

"Три жителя Поспелихинского района ранее уже привлекались к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. За нарушение закона каждому из них были назначены штрафы по 30 тысяч рублей и вынесен запрет на право управления транспортом в течение двух лет. Но они снова были задержаны сотрудниками ГАИ за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Теперь они фигуранты уголовных дел. По решению суда им назначили обязательные работы от 200 до 240 часов", – уточнили в ведомстве.

В качестве дополнительного наказания у всех троих нарушителей судебными приставами – исполнителями отделения судебных приставов Поспелихинского района ГУФССП России по Алтайскому краю – были изъяты транспортные средства в пользу государства.