Почти 7 млрд рублей взыскали судебные приставы с должников на Алтае в 2024 году

Таких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря мерам принудительного воздействия

19 ноября 2024, 06:15, ИА Амител

Судебные приставы / Фото иллюстративное / r22.fssp.gov.ru

За три квартала 2024 года судебные приставы на Алтае взыскали 6,910 миллиарда рублей. Из них более 920 миллионов задолженности было перечислено в бюджет Российской Федерации. Об этом amic.ru сообщил руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю Дмитрий Лабутин.

Одной из самых эффективных мер воздействия, побуждающих погасить задолженность, стало временное ограничение на выезд из России. За девять месяцев года в отношении должников было вынесено более 133 тысяч таких постановлений. Благодаря этому суммарно они заплатили более 601 миллиона рублей.

"За девять месяцев к нам поступило почти 1,5 миллиона исполнительных производств. Одно производство – один должник. Категорий очень много – налоги, долги по заработной плате, административные штрафы, ЖКХ, словом, весь спектр гражданско-правовых решений, которые оказываются на принудительном исполнении", – пояснил руководитель ведомства.

Из всего этого массива более чем 325 тысяч производств окончены: должники полностью рассчитались. Еще по 764 тысячам исполнительных производств были приняты процессуальные решения по окончанию и прекращению.