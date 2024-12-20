За пять лет 130 алтайских специалистов прошли обучение по управлению компанией

Программа "Лидеры производительности" проходит в рамках нацпроекта "Производительность труда"

20 декабря 2024, 12:00, ИА Амител

Баннер "Лидеры производительности" предоставлен КАУ АКЦР

В Москве прошел торжественный выпуск участников обучения "Лидеры производительности". Событие стало кульминацией пяти с половиной лет работы программы, в рамках которой более десяти тысяч управленцев со всей России, в том числе 130 сотрудников предприятий – участников нацпроекта "Производительность труда" в Алтайском крае, получили уникальную возможность повысить свою квалификацию.

Первый поток "Лидеров производительности" стартовал в мае 2019 года, и с тех пор программа стала настоящим катализатором изменений в отечественном бизнесе.

Курс сфокусирован на развитии системного подхода к управлению компанией. Участники приобретают знания и умения, способствующие повышению производительности труда и поддержанию стабильности бизнеса в условиях быстро меняющейся экономической ситуации.

"Программа "Лидеры производительности" охватывает множество аспектов управления производственными процессами и направлена на подготовку специалистов, способных внедрять инновации и оптимизировать рабочие процессы", – отметил заместитель директора по инновационному развитию ООО "РУФ-2", выпускник программы текущего года Дмитрий Иванов.

Он добавил, что получил уникальные знания, которые помогают строить карьеру и повышать производительность на заводе.

Важно отметить, что участие в программе "Лидеры производительности" для руководителей высшего и среднего звена предприятий – участников нацпроекта бесплатное.

Преподаватели программы – бизнес-лидеры, эксперты и представители ведущих отечественных и международных компаний из разных отраслей экономики, включая преподавателей программ MBA и Московской школы управления "Сколково".

Помимо основного обучения, для участников организуют хакатоны, чемпионаты по производительности, рабочие встречи в регионах и другие мероприятия, направленные на практическое применение полученных знаний и обмен опытом.

"Лидеры производительности" – одна из системных мер, разработанных в рамках национального проекта "Производительность труда". Программу реализует ФГБОУ ВО "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации".В 2025 году на Алтае стартует новый одноименный федеральный проект, призванный помочь организациям работать быстрее, качественнее и эффективнее.

Как ранее сообщал amic.ru, к нему уже присоединились два крупных санатория Белокурихи – "Алтай" и "Родник Алтая".

Цель участия – повышение эффективности работы для улучшения качества обслуживания, оптимизации затрат и укрепления позиций на рынке туристических услуг. Эксперты помогут компаниям оптимизировать процессы с помощью бережливых технологий.

К программе также присоединились и крупные региональные компании "Управление ЖБИ-100" и АО "Машзавод ЭТС". Там недавно прошли очные отборочные мероприятия.