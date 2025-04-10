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За рулем байка, который полицейский остановил руками в Барнауле, был школьник

Мотоцикл забрали на спецстоянку, а его матери грозит штраф — до 30 тысяч рублей

10 апреля 2025, 13:10, ИА Амител

15-летний юноша находился за рулем байка, который полицейский остановил голыми руками на проспекте Ленина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 8 апреля в 20:10 в районе дома № 107 по проспекту Ленина. Экипаж ДПС заметил мотоциклиста и потребовал остановиться. Водитель проигнорировал сигнал правоохранителей и собирался скрыться, однако полицейский оказался проворней байка.

"В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что за управлением мотоцикла "Рейсер" находился 15-летний юноша. К тому же в городской Госавтоинспекции напомнили, что движение мототранспорта по проспекту Ленина в границах от улицы Пионеров до площади Баварина в краевой столице и вовсе запрещено", – добавили в ведомстве.

В отношении несовершеннолетнего составили административные протоколы об отстранении от управления транспортным средством, а мотоцикл поместили на спецстоянку. В отношении его матери составили протокол по ч. 3 ст. 12.7 ("Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортными средствами или лишенному такого права"). Статья предусматривает штраф до 30 тысяч рублей.

Барнаул Происшествия дети мотоциклы

Комментарии 11

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Гость

13:16:28 10-04-2025

по ч. 3 ст. 12.7 --- о, получается за попытку скрыться школьники не отвечают. Получается с его точки зрения он правильно все делал, ну не получилось и ладно, это же никак не влияет

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Гость

13:21:13 10-04-2025

Ну, яжмать почему молчит? Её яждитя уронили! Синячок небось где на коленочке.

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Гость

15:36:37 10-04-2025

Гость (13:21:13 10-04-2025) Ну, яжмать почему молчит? Её яждитя уронили! Синячок небось ... Погоди, к вечеру смелой воды выпьет и по всем пабликам ВК понесется г по трубам!

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Гость

13:25:06 10-04-2025

надо было дубинкой по горбу протянуть и все.

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Russkiy

13:32:55 10-04-2025

Молодец милиционер. Вот так бы все выполняли свои обязанности, может и порядка больше было в Барнауле. Ещё с самокатами так же надо бороться.

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Гость

13:41:59 10-04-2025

Всех их отлавливать надо и байки моцики мокики и прочую ересь запретить

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Гость

13:52:11 10-04-2025

Сейчас яжмать напишет заявление в прокуратуру, что ея дитятка при задержании поцарапалась, испытала нервный шок и затаскают бедного гаишника по кабинетам и судам.

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Гость

14:06:13 10-04-2025

Гость (13:52:11 10-04-2025) Сейчас яжмать напишет заявление в прокуратуру, что ея дитятк... и все кто только можно на личный контроль возьмут

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ППШариков

14:31:48 10-04-2025

15 лет, самое время за байк садится....но не на городских улицах, а на специально отведенных площадках, была такая за "выемкой", да сплыла )))

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Гость

14:37:06 10-04-2025

По сути полицейский спас ребенку жизнь, а яжмамке ребенка.

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Гость

16:24:46 10-04-2025

Милиционер молодчага. Крепкое уважение!!!
Полудурку на мотике ещё бы как положено КПЗ 15 суток дали

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