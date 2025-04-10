За рулем байка, который полицейский остановил руками в Барнауле, был школьник
Мотоцикл забрали на спецстоянку, а его матери грозит штраф — до 30 тысяч рублей
10 апреля 2025, 13:10, ИА Амител
15-летний юноша находился за рулем байка, который полицейский остановил голыми руками на проспекте Ленина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Инцидент произошел 8 апреля в 20:10 в районе дома № 107 по проспекту Ленина. Экипаж ДПС заметил мотоциклиста и потребовал остановиться. Водитель проигнорировал сигнал правоохранителей и собирался скрыться, однако полицейский оказался проворней байка.
"В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что за управлением мотоцикла "Рейсер" находился 15-летний юноша. К тому же в городской Госавтоинспекции напомнили, что движение мототранспорта по проспекту Ленина в границах от улицы Пионеров до площади Баварина в краевой столице и вовсе запрещено", – добавили в ведомстве.
В отношении несовершеннолетнего составили административные протоколы об отстранении от управления транспортным средством, а мотоцикл поместили на спецстоянку. В отношении его матери составили протокол по ч. 3 ст. 12.7 ("Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортными средствами или лишенному такого права"). Статья предусматривает штраф до 30 тысяч рублей.
13:16:28 10-04-2025
по ч. 3 ст. 12.7 --- о, получается за попытку скрыться школьники не отвечают. Получается с его точки зрения он правильно все делал, ну не получилось и ладно, это же никак не влияет
13:21:13 10-04-2025
Ну, яжмать почему молчит? Её яждитя уронили! Синячок небось где на коленочке.
15:36:37 10-04-2025
Гость (13:21:13 10-04-2025) Ну, яжмать почему молчит? Её яждитя уронили! Синячок небось ... Погоди, к вечеру смелой воды выпьет и по всем пабликам ВК понесется г по трубам!
13:25:06 10-04-2025
надо было дубинкой по горбу протянуть и все.
13:32:55 10-04-2025
Молодец милиционер. Вот так бы все выполняли свои обязанности, может и порядка больше было в Барнауле. Ещё с самокатами так же надо бороться.
13:41:59 10-04-2025
Всех их отлавливать надо и байки моцики мокики и прочую ересь запретить
13:52:11 10-04-2025
Сейчас яжмать напишет заявление в прокуратуру, что ея дитятка при задержании поцарапалась, испытала нервный шок и затаскают бедного гаишника по кабинетам и судам.
14:06:13 10-04-2025
Гость (13:52:11 10-04-2025) Сейчас яжмать напишет заявление в прокуратуру, что ея дитятк... и все кто только можно на личный контроль возьмут
14:31:48 10-04-2025
15 лет, самое время за байк садится....но не на городских улицах, а на специально отведенных площадках, была такая за "выемкой", да сплыла )))
14:37:06 10-04-2025
По сути полицейский спас ребенку жизнь, а яжмамке ребенка.
16:24:46 10-04-2025
Милиционер молодчага. Крепкое уважение!!!
Полудурку на мотике ещё бы как положено КПЗ 15 суток дали