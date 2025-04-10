За рулем байка, который полицейский остановил руками в Барнауле, был школьник

Мотоцикл забрали на спецстоянку, а его матери грозит штраф — до 30 тысяч рублей

10 апреля 2025, 13:10, ИА Амител

15-летний юноша находился за рулем байка, который полицейский остановил голыми руками на проспекте Ленина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 8 апреля в 20:10 в районе дома № 107 по проспекту Ленина. Экипаж ДПС заметил мотоциклиста и потребовал остановиться. Водитель проигнорировал сигнал правоохранителей и собирался скрыться, однако полицейский оказался проворней байка.

"В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что за управлением мотоцикла "Рейсер" находился 15-летний юноша. К тому же в городской Госавтоинспекции напомнили, что движение мототранспорта по проспекту Ленина в границах от улицы Пионеров до площади Баварина в краевой столице и вовсе запрещено", – добавили в ведомстве.

В отношении несовершеннолетнего составили административные протоколы об отстранении от управления транспортным средством, а мотоцикл поместили на спецстоянку. В отношении его матери составили протокол по ч. 3 ст. 12.7 ("Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортными средствами или лишенному такого права"). Статья предусматривает штраф до 30 тысяч рублей.