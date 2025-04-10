Сотрудник ДПС руками остановил мотоцикл в центре Барнаула

Правоохранителю удалось повалить байкера, который пытался скрыться

10 апреля 2025, 12:45, ИА Амител

Сотрудник ДПС руками остановил мотоцикл в Барнауле. Кадры инцидента опубликовал Mash Siberia.

Байкер пытался проехать по проспекту Ленина. Судя по видео, полицейские намеревались остановить его неподалеку от площади Октября. Мотоциклист хотел уехать от правоохранителей, однако один из них схватился за байк и бежал за ним, пока не завалил его на бок.

Напомним, что на барнаульском проспекте Ленина запрещено движение мотоциклов. Меры приняли еще в конце прошлого века из-за жалоб местных жителей на рев мотоциклетных моторов.