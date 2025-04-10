Сотрудник ДПС руками остановил мотоцикл в центре Барнаула
Правоохранителю удалось повалить байкера, который пытался скрыться
10 апреля 2025, 12:45, ИА Амител
Сотрудник ДПС руками остановил мотоцикл в Барнауле. Кадры инцидента опубликовал Mash Siberia.
Байкер пытался проехать по проспекту Ленина. Судя по видео, полицейские намеревались остановить его неподалеку от площади Октября. Мотоциклист хотел уехать от правоохранителей, однако один из них схватился за байк и бежал за ним, пока не завалил его на бок.
Напомним, что на барнаульском проспекте Ленина запрещено движение мотоциклов. Меры приняли еще в конце прошлого века из-за жалоб местных жителей на рев мотоциклетных моторов.
12:47:40 10-04-2025
красивые кадры
18:19:36 10-04-2025
Гость (12:47:40 10-04-2025) красивые кадры... дубинкой по зубам, спереди, на противоходе - это красиво. А тут, может быть, форму порвал из-за утырка.
12:52:06 10-04-2025
Вот это - байк? Да ну😆
12:55:17 10-04-2025
Руки как правило отрывает
13:01:29 10-04-2025
Красава!!! Честно, негативно отношусь к ГАИшникам, но тут реально Респект и Уважуха!
13:07:54 10-04-2025
С баранами только так)))
13:29:50 10-04-2025
Молодец ДПСник! Только вот штрафы за неостановку очень малы.
14:12:37 10-04-2025
А нельзя распространить запрет на движение мотоциклов на весь город, а не только на пр-т Ленина?
14:16:28 10-04-2025
Гость (14:12:37 10-04-2025) А нельзя распространить запрет на движение мотоциклов на вес... И запрет на самокаты по тротуарам.
14:24:36 10-04-2025
Гость (14:12:37 10-04-2025) А нельзя распространить запрет на движение мотоциклов на вес... а толку что есть запрет на Ленина? гоняют вечерами как на автодроме.
14:44:23 10-04-2025
Гость (14:12:37 10-04-2025) А нельзя распространить запрет на движение мотоциклов на вес... Нет нельзя, ведь на других улицах нет администрации края и города. А простым людям и так сойдёт, с мотоциклами.