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Сотрудник ДПС руками остановил мотоцикл в центре Барнаула

Правоохранителю удалось повалить байкера, который пытался скрыться

10 апреля 2025, 12:45, ИА Амител

Сотрудник ДПС руками остановил мотоцикл в Барнауле. Кадры инцидента опубликовал Mash Siberia.

Байкер пытался проехать по проспекту Ленина. Судя по видео, полицейские намеревались остановить его неподалеку от площади Октября. Мотоциклист хотел уехать от правоохранителей, однако один из них схватился за байк и бежал за ним, пока не завалил его на бок.

Напомним, что на барнаульском проспекте Ленина запрещено движение мотоциклов. Меры приняли еще в конце прошлого века из-за жалоб местных жителей на рев мотоциклетных моторов.

Барнаул Происшествия мотоциклы

Комментарии 11

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Гость

12:47:40 10-04-2025

красивые кадры

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Гость

18:19:36 10-04-2025

Гость (12:47:40 10-04-2025) красивые кадры... дубинкой по зубам, спереди, на противоходе - это красиво. А тут, может быть, форму порвал из-за утырка.

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Гость

12:52:06 10-04-2025

Вот это - байк? Да ну😆

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Гость

12:55:17 10-04-2025

Руки как правило отрывает

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Гость

13:01:29 10-04-2025

Красава!!! Честно, негативно отношусь к ГАИшникам, но тут реально Респект и Уважуха!

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Гость

13:07:54 10-04-2025

С баранами только так)))

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Гость

13:29:50 10-04-2025

Молодец ДПСник! Только вот штрафы за неостановку очень малы.

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Гость

14:12:37 10-04-2025

А нельзя распространить запрет на движение мотоциклов на весь город, а не только на пр-т Ленина?

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Гость

14:16:28 10-04-2025

Гость (14:12:37 10-04-2025) А нельзя распространить запрет на движение мотоциклов на вес... И запрет на самокаты по тротуарам.

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Гость

14:24:36 10-04-2025

Гость (14:12:37 10-04-2025) А нельзя распространить запрет на движение мотоциклов на вес... а толку что есть запрет на Ленина? гоняют вечерами как на автодроме.

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Russkiy

14:44:23 10-04-2025

Гость (14:12:37 10-04-2025) А нельзя распространить запрет на движение мотоциклов на вес... Нет нельзя, ведь на других улицах нет администрации края и города. А простым людям и так сойдёт, с мотоциклами.

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