За сбор грибов из Красной книги ввели уголовную ответственность

Чаще всего их незаконно собирали на Алтае, Дальнем Востоке и в Крыму

07 апреля 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутаты Госдумы приняли закон, по которому вводится уголовная ответственность за сбор грибов и растений, которые внесены в Красную книгу либо охраняются международными договорами России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Составы и наказания преступлений устанавливаются по аналогии со статьёй о незаконной добыче и обороте краснокнижных животных и рыб: до миллиона рублей штрафа и лишение свободы на срок от шести до девяти лет. При этом речь идёт о преднамеренных преступлениях – за совершённое по неосторожности нарушение привлекать к не будут.

Отмечается, что до принятия нового закона мер по защите ценных растений и грибов было недостаточно. Чаще всего их незаконно собирали на Алтае, Дальнем Востоке и в Крыму.