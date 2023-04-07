За сбор грибов из Красной книги ввели уголовную ответственность
Чаще всего их незаконно собирали на Алтае, Дальнем Востоке и в Крыму
07 апреля 2023, 07:50, ИА Амител
Депутаты Госдумы приняли закон, по которому вводится уголовная ответственность за сбор грибов и растений, которые внесены в Красную книгу либо охраняются международными договорами России. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Составы и наказания преступлений устанавливаются по аналогии со статьёй о незаконной добыче и обороте краснокнижных животных и рыб: до миллиона рублей штрафа и лишение свободы на срок от шести до девяти лет. При этом речь идёт о преднамеренных преступлениях – за совершённое по неосторожности нарушение привлекать к не будут.
Отмечается, что до принятия нового закона мер по защите ценных растений и грибов было недостаточно. Чаще всего их незаконно собирали на Алтае, Дальнем Востоке и в Крыму.
08:36:21 07-04-2023
Ещё бы прописали какие грибы занесли в красную книгу.
08:42:29 07-04-2023
Для примера какие это грибы? Мухоморы?
10:31:33 07-04-2023
на Алтае только в Горном растет краснокнижный гриб - Трутовик лакированный (Ganoderma lucidum). С женой находили в Горном пару крупных грибов, но не взяли. Потом на обратном пути чавальники отпали. На Семеновском перевале эти грибы продают 10 гр - 200 руб что-то типа этого. Это гриб бессмертия - там куча аминокислот очень редких. Им лечатся китайцы и походу они скупают его объемами. Вот и забили тревогу. Но с другой стороны это же гриб, а не дерево - оно же быстро восполняемое - не понятно
10:42:48 07-04-2023
Надо ещё запретить ломать вербу, берёзу на веники(с целью продажи), подснежники, огоньки...Всё в лесах вырвут и продают. Жалко природу!
11:08:14 07-04-2023
Встречал ежовик кораловидный, очень красивый гриб!! Тоже не стали рвать, тем более не знали, что за гриб. Сфотографировал, потом по фотографии в интернете нашёл. Оказывается тоже краснокнижный.