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За сбор грибов из Красной книги ввели уголовную ответственность

Чаще всего их незаконно собирали на Алтае, Дальнем Востоке и в Крыму

07 апреля 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Депутаты Госдумы приняли закон, по которому вводится уголовная ответственность за сбор грибов и растений, которые внесены в Красную книгу либо охраняются международными договорами России. Об этом сообщает РЕН ТВ

Составы и наказания преступлений устанавливаются по аналогии со статьёй о незаконной добыче и обороте краснокнижных животных и рыб: до миллиона рублей штрафа и лишение свободы на срок от шести до девяти лет. При этом речь идёт о преднамеренных преступлениях – за совершённое по неосторожности нарушение привлекать к не будут.

Отмечается, что до принятия нового закона мер по защите ценных растений и грибов было недостаточно. Чаще всего их незаконно собирали на Алтае, Дальнем Востоке и в Крыму.

Комментарии 5

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Гость

08:36:21 07-04-2023

Ещё бы прописали какие грибы занесли в красную книгу.

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Гость

08:42:29 07-04-2023

Для примера какие это грибы? Мухоморы?

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Гость

10:31:33 07-04-2023

на Алтае только в Горном растет краснокнижный гриб - Трутовик лакированный (Ganoderma lucidum). С женой находили в Горном пару крупных грибов, но не взяли. Потом на обратном пути чавальники отпали. На Семеновском перевале эти грибы продают 10 гр - 200 руб что-то типа этого. Это гриб бессмертия - там куча аминокислот очень редких. Им лечатся китайцы и походу они скупают его объемами. Вот и забили тревогу. Но с другой стороны это же гриб, а не дерево - оно же быстро восполняемое - не понятно

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Гость

10:42:48 07-04-2023

Надо ещё запретить ломать вербу, берёзу на веники(с целью продажи), подснежники, огоньки...Всё в лесах вырвут и продают. Жалко природу!

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Гость

11:08:14 07-04-2023

Встречал ежовик кораловидный, очень красивый гриб!! Тоже не стали рвать, тем более не знали, что за гриб. Сфотографировал, потом по фотографии в интернете нашёл. Оказывается тоже краснокнижный.

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