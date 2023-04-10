Россиян собираются наказывать за сбор редких грибов

10 апреля 2023, 15:28, Анастасия Бичакова

Фото: pxhere.com

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий уголовную ответственность за сбор особо редких и ценных грибов. Нарушителям будет грозить штраф до 1 млн рублей, обязательные работы сроком до 480 часов, исправительные работы до двух лет или принудительные работы. Но наиболее суровое наказание – лишение свободы на 6-9 лет.

Точного списка грибов, за сбор которых будут привлекать к ответственности, пока нет. Но, предположительно, в перечень войдут виды из Красной книги. Десять из них – в подборке amic.ru.

Мухомор шишкообразный

Мухомор шишкообразный – условно съедобный гриб. Он встречается довольно редко из-за узкой экологической амплитуды, пишут "Аргументы и факты". На него можно наткнуться в Белгородской, Московской и Пензенской областях, а также в Приморском крае.

Мухомор шишкообразный растёт в лиственных лесах с почвами, богатыми карбонатами. Реже он растёт в хвойно-широколиственных лесах.

Мухомор шишкообразный / Фото: Красная книга России

Мокруха войлочная

Мокруха войлочная – съедобный гриб, по вкусу похожий на маслёнок.

Зачастую мокрухи войлочные можно найти рядом с соснами в хвойных лесах. Они плодоносят с сентября по октябрь.

Мокруха войлочная / Фото: Красная книга России

Ежовик альпийский

Съедобный гриб, встречающийся в заповедниках Республики Карелии, Карачаево-Черкесии, Республики Адыгеи, Иркутской области, Хабаровского и Приморского краёв.

Ежовик альпийский растёт на пнях, сухостойных деревьях ели, пихты, а также кедровой сосны в горных, реже – в равнинных лесах.

Ежовик альпийский / Фото: Красная книга России

Вёшенка сёмгово-соломенная

Вёшенки сёмгово-соломенные тоже съедобные. Они распространены в заповедниках Приморского и Хабаровского краёв, растут группами на гнилой древесине лиственных пород с мая по сентябрь.

Вёшенка сёмгово-соломенная / Фото: Красная книга России

Трутовик лакированный

Трутовик лакированный (линчжи, рейши) – лекарственный гриб, встречающийся у основания ослабленных деревьев, а также на мёртвой древесине лиственных пород. Произрастает с июля до поздней осени в Волгоградской области, на Северном Кавказе, в Краснодарском и Ставропольском краях.

Трутовик лакированный / Фото: ru.wikipedia.org/ Lingzhi or Reishi

Трутовик разветвлённый (зонтичный)

Трутовик разветвлённый встречается в европейской части России, реже – в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.

Трутовик зонтичный / Фото: ru.wikipedia.org/ Eichhase

Лепиота древесинная

Лепиоты древесинные растут поодиночке или маленькими группами в равнинных и горных лиственных лесах. Иногда гриб встречается и в смешанных лесах, но только если там есть берёзы.

Широко распространены в Иркутской и Архангельской областях, Алтайском и Хабаровском краях, а также Республике Бурятия.

За пределами России лепиота древесинная встречается в Финляндии, США и Заире (Конго).

Лепиота древесинная / Фото: Красная книга России

Русский чёрный трюфель (трюфель летний)

Русский чёрный трюфель можно найти в европейской части России, на Северном и Западном Кавказе, в Краснодарском крае и на территории Северо-Западного Закавказья.

Обычно трюфели летние попадаются в широколиственных лесах в октябре, но в целом их можно обнаружить с мая до февраля.

Русский чёрный трюфель / Фото: Красная книга России

Рядовка – Исполин

Растёт в Красноярском крае, Ленинградской и Кировской областях. Место обитания этого гриба – сосняки.

Рядовка - Исполин / Фото: Красная книга России

Мухомор Виттадини

Мухомор Виттадини распространён в Европе. Это один из немногих грибов, плодоносящих без образования микоризы.

Мухомор Виттадини / Фото: Красная Книга России

Полный список грибов, за сбор которых, вероятно, будут наказывать, – в материале amic.ru.