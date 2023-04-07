За сбор каких грибов в России введут уголовную ответственность?

Законопроект, который уже приняли в Госдуме, предлагает сажать недобросовестных грибников в тюрьму

07 апреля 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Госдума 6 апреля приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за сбор особо редких и ценных грибов. Грибникам, проигнорировавшим новые правила, будут грозить не только исправительные работы и штрафы, но и тюремный срок.

О том, какие грибы будет запрещено собирать и на сколько за это смогут посадить, – в материале amic.ru.

1 Что за закон о сборе грибов приняли в Госдуме? Принятый Госдумой законопроект предлагает ввести запрет на незаконное уничтожение, повреждение, приобретение, хранение, перевозку, добычу, сбор, пересылку или продажу особо ценных и редких грибов, внесённых в Красную книгу России. Когда закон вступит в силу, за подобные нарушения будет грозить уголовная ответственность. В России уже существует уголовная ответственность за истребление редких растений и животных. При этом о грибах в соответствующих законах не было ни слова. Теперь законодатели исправили это.

2 Зачем нужно вводить запрет на сбор ценных грибов? Чтобы эти редкие виды не вымерли окончательно. Как пояснил "Общественной службе новостей" депутат Госдумы Никита Чаплин, многие дачники собирают самые разные грибы в своих садоводствах, зачастую даже не подозревая, что уничтожают природную ценность. Кроме того, законопроект направлен на борьбу с контрабандой и незаконной торговлей редкими видами грибов.

3 Какие грибы будет запрещено собирать в России? Точного списка пока нет. Перечень запрещённых для сбора грибов определит российское правительство. Депутат Чаплин в беседе с ОСН уточнил, что всего в списке будет около двух десятков видов, но особенно заострил внимание на двух. "Список таких редких грибов невелик, около 20 видов, поэтому уверен, что соблюдать закон будет несложно. Самые редкие из них – лепиота древесинная и вёшенка сёмгово-соломенная. Будьте осторожны и берегите природу", – цитирует парламентария издание Скорее всего, в списке будут все грибы, которые включены в Красную книгу. Сейчас туда входят следующие виды: грифола курчавая, гриб-баран;

саркосома шаровидная;

лепиота древесинная;

вёшенка сёмгово-соломенная;

мухомор шишкообразный;

мухомор Виттадини;

решеточник красный;

лейкопаксиллус лепистовидный;

рядовка-исполин, рядовка-колосс;

боровик красно-желтый;

мокруха желтоножковая;

мокруха войлочная;

перечный гриб рубиновый;

порфировик ложноберёзовиковый;

шишкогриб хлопьеножковый;

трутовик лакированный;

ежовик альпийский;

меланопория каштановая;

звездовик сводчатый;

сетконоска сдвоенная;

полипорус зонтичный;

спарассис курчавый, грибная капуста;

болетопсис бело-черный;

трюфель летний (Tuber aestivum), русский чёрный трюфель, бургундский трюфель.

4 Где будет запрещено собирать редкие грибы? Везде. Как пояснила "МК " юрист Ольга Васильева, закон будет распространяться на всю территорию России. "Данный запрет в случае принятия закона будет действовать на территории всего государства. Таким образом, собирать редкие грибы и растения будет запрещено везде", – уточнила эксперт.