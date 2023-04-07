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За сбор каких грибов в России введут уголовную ответственность?

Законопроект, который уже приняли в Госдуме, предлагает сажать недобросовестных грибников в тюрьму

07 апреля 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Госдума 6 апреля приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за сбор особо редких и ценных грибов. Грибникам, проигнорировавшим новые правила, будут грозить не только исправительные работы и штрафы, но и тюремный срок.

О том, какие грибы будет запрещено собирать и на сколько за это смогут посадить, – в материале amic.ru.

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Что за закон о сборе грибов приняли в Госдуме?

Принятый Госдумой законопроект предлагает ввести запрет на незаконное уничтожение, повреждение, приобретение, хранение, перевозку, добычу, сбор, пересылку или продажу особо ценных и редких грибов, внесённых в Красную книгу России.
Когда закон вступит в силу, за подобные нарушения будет грозить уголовная ответственность.
В России уже существует уголовная ответственность за истребление редких растений и животных. При этом о грибах в соответствующих законах не было ни слова. Теперь законодатели исправили это.
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Зачем нужно вводить запрет на сбор ценных грибов?

Чтобы эти редкие виды не вымерли окончательно. Как пояснил "Общественной службе новостей" депутат Госдумы Никита Чаплин, многие дачники собирают самые разные грибы в своих садоводствах, зачастую даже не подозревая, что уничтожают природную ценность.
Кроме того, законопроект направлен на борьбу с контрабандой и незаконной торговлей редкими видами грибов.
3

Какие грибы будет запрещено собирать в России?

Точного списка пока нет. Перечень запрещённых для сбора грибов определит российское правительство.
Депутат Чаплин в беседе с ОСН уточнил, что всего в списке будет около двух десятков видов, но особенно заострил внимание на двух.
"Список таких редких грибов невелик, около 20 видов, поэтому уверен, что соблюдать закон будет несложно. Самые редкие из них – лепиота древесинная и вёшенка сёмгово-соломенная. Будьте осторожны и берегите природу", – цитирует парламентария издание.
Скорее всего, в списке будут все грибы, которые включены в Красную книгу. Сейчас туда входят следующие виды:
  • грифола курчавая, гриб-баран;
  • саркосома шаровидная;
  • лепиота древесинная;
  • вёшенка сёмгово-соломенная;
  • мухомор шишкообразный;
  • мухомор Виттадини;
  • решеточник красный;
  • лейкопаксиллус лепистовидный;
  • рядовка-исполин, рядовка-колосс;
  • боровик красно-желтый;
  • мокруха желтоножковая;
  • мокруха войлочная;
  • перечный гриб рубиновый;
  • порфировик ложноберёзовиковый;
  • шишкогриб хлопьеножковый;
  • трутовик лакированный;
  • ежовик альпийский;
  • меланопория каштановая;
  • звездовик сводчатый;
  • сетконоска сдвоенная;
  • полипорус зонтичный;
  • спарассис курчавый, грибная капуста;
  • болетопсис бело-черный;
  • трюфель летний (Tuber aestivum), русский чёрный трюфель, бургундский трюфель.
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Где будет запрещено собирать редкие грибы?

Везде. Как пояснила "МК" юрист Ольга Васильева, закон будет распространяться на всю территорию России.
"Данный запрет в случае принятия закона будет действовать на территории всего государства. Таким образом, собирать редкие грибы и растения будет запрещено везде", – уточнила эксперт.
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Какое наказание будет грозить за сбор редких грибов?

За сбор редких грибов в России смогут наказывать обязательными работами сроком до 480 часов, исправительными работами до двух лет или принудительными работами. Кроме того, предусмотрен штраф до одного миллиона рублей.
Но самое суровое наказание – лишение свободы сроком от 6 до 9 лет.
Выбор наказания будет зависеть от тяжести нарушения, уточнил депутат Никита Чаплин. По его словам, "уголовка" светит только тем, кто преднамеренно уничтожает редкие виды грибов. Тем же, кто случайно сорвёт ценный гриб, тюрьма не грозит, заверил парламентарий.
Фото: pxhere.com

За сбор грибов из Красной книги ввели уголовную ответственность

Чаще всего их незаконно собирали на Алтае, Дальнем Востоке и в Крыму
НОВОСТИПолитика

Комментарии 17

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Гость

12:35:54 07-04-2023

Я так понимаю, это ядовитые грибы, а зачем их тогда сохранять? И кто их будет собирать, не проще их отнести к наркотическим и запретить продажу и употребление.

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Гость

13:59:39 07-04-2023

Гость (12:35:54 07-04-2023) Я так понимаю, это ядовитые грибы, а зачем их тогда сохранят... Зачем вас сохранять? У вас такие странные рассуждения :-)

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Гость

14:25:57 07-04-2023

Гость (13:59:39 07-04-2023) Зачем вас сохранять? У вас такие странные рассуждения :-)... Не вас, не меня нет в красной книге, поэтому нас не кто не сохраняет.

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Гость

15:40:03 07-04-2023

Гость (14:25:57 07-04-2023) Не вас, не меня нет в красной книге, поэтому нас не кто не с... и в одном предложении несколько ошибок... Так в чём виноваты ядовитые грибы?

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Гость

16:48:10 07-04-2023

Гость (12:35:54 07-04-2023) Я так понимаю, это ядовитые грибы, а зачем их тогда сохранят... Ваше понимание основано на вашем незнании.

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R22

12:47:44 07-04-2023

норм. грибок приравнен к убийству человека (ст.105 УК).....

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Гость

12:52:58 07-04-2023

Я одна не ела этот гриб))) порфировик ложноберёзовиковый

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Похоже

13:22:08 07-04-2023

Депутаты редких грибов поели

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Гость

13:48:07 07-04-2023

То что было до нас, должно остаться и после нас...

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Гость

15:01:36 07-04-2023

Гость (13:48:07 07-04-2023) То что было до нас, должно остаться и после нас...... Вы в лесу когда последний раз были?

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Гость

16:42:26 07-04-2023

Гость (15:01:36 07-04-2023) Вы в лесу когда последний раз были?... Живу в лесу...

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Гость

15:04:40 07-04-2023

В лес люблю ходить я * И о том о сём * Поболтать с грибами * Покурить с лосем

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Гость

15:42:03 07-04-2023

До обеда депутаты ходили за грибами, а после обеда грибы за депутатами

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Гость

16:27:40 07-04-2023

Гость (15:40:03 07-04-2023) и в одном предложении несколько ошибок... Так в чём виноваты... И опять учительница ошибки считает, уймись, писала и буду писать с ошибками, я уже несколько раз вам объясняла, это мои ошибки, и мое право их совершать, идиализмом не страдаю, боже упаси быть такой, как вы писать без ошибок, да ещё контролировать других.

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гость

17:04:30 07-04-2023

самое интересное,а не кто так и не задал вопрос-и какие из выше перечисленных грибов растут у нас?

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Гость

17:40:40 07-04-2023

Я бы и за опята ввел уголовку. Как ни приедешь в лес всё срезано уже. Встают в 6 утра и режут сидят на восходе.

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Гость

19:11:56 07-04-2023

Гость (17:40:40 07-04-2023) Я бы и за опята ввел уголовку. Как ни приедешь в лес всё сре... Это местные бабушки. Ничего вы им не сделаете. Проще у них купить готовые, потому что они знают хорошие места.

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