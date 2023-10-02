Врач рассказала, как правильно бегать, чтобы не травмировать колени
Одно из самых главных правил – наладить технику
02 октября 2023, 23:11, ИА Амител
Врач Ольга Чижевская рассказала о том, как бегать так, чтобы не травмировать колени. Ее слова передает "Секрет фирмы".
Эксперт отметила, что повреждения коленей являются одними из наиболее распространенных у бегунов. Самый очевидный способ получить травму – подвернуть голень или упасть.
По словам Чижевской, чтобы сохранить колени здоровыми, очень важно поставить правильную технику бега. Важно учитывать все – от положения рук, бедер и всего туловища до скорости и темпа.
Важно также следить за количеством шагов, чтобы не перегружать колени. В идеале их должно быть 160 в минуту, а для опытных спортсменов показатель увеличивается до 180.
Перед бегом всегда нужно разминаться, лучше выбирать для тренировки сухую погоду. Также специалист рекомендует не бегать каждый день.
09:14:15 03-10-2023
А почему нельзя бегать каждый день?