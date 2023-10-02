Врач рассказала, как правильно бегать, чтобы не травмировать колени

Одно из самых главных правил – наладить технику

02 октября 2023, 23:11, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач Ольга Чижевская рассказала о том, как бегать так, чтобы не травмировать колени. Ее слова передает "Секрет фирмы".



Эксперт отметила, что повреждения коленей являются одними из наиболее распространенных у бегунов. Самый очевидный способ получить травму – подвернуть голень или упасть.

По словам Чижевской, чтобы сохранить колени здоровыми, очень важно поставить правильную технику бега. Важно учитывать все – от положения рук, бедер и всего туловища до скорости и темпа.

Важно также следить за количеством шагов, чтобы не перегружать колени. В идеале их должно быть 160 в минуту, а для опытных спортсменов показатель увеличивается до 180.

Перед бегом всегда нужно разминаться, лучше выбирать для тренировки сухую погоду. Также специалист рекомендует не бегать каждый день.