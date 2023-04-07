За срыв нацпроекта оштрафовали министра, которого несколько дней искали в лесу
Нарушения выявлены при поставках в Омскую область высокотехнологичного медицинского оборудования
07 апреля 2023, 16:51, ИА Амител
Министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского оштрафовали на 12 тысяч рублей за проблемы с реализацией нацпроекта "Здравоохранение", сообщает региональная прокуратура.
"По итогам 2022 года не были в полной мере реализованы мероприятия федеральных проектов “Модернизация первичного звена здравоохранения”, “Борьба с онкологическими заболеваниями”, “Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями”. Допущены срывы плановых сроков поставки и ввода в эксплуатацию высокотехнологичного медицинского оборудования", – рассказали в ведомстве.
За выявленные нарушения Мураховскому назначено наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей.
Напомним, омский министр здравоохранения стал известен на всю Россию весной 2021 года, когда на несколько дней пропал в лесу. 7 мая он выехал на квадроцикле с охотничьей базы и не вернулся. Высокопоставленного чиновника искали полицейские, росгвардейцы, охотинспекторы, волонтёры, местные жители, в поисковой операции задействовали вертолёты. 10 мая Мураховского обнаружили – он сам вышел к людям возле близлежащей деревни.
17:31:58 07-04-2023
12 тысяч, это как то уж совсем бесчеловечно. Ну медицина , ну умрет чуть больше народу. Ну так это министр всё таки, края тоже надо видеть