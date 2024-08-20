Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 31,4%

Увеличение отмечается в 71 субъекте РФ, в том числе в 17 регионах выше чем в среднем по стране

20 августа 2024, 19:45, ИА Амител

Медик в лаборатории / Фото: amic.ru

В России за неделю увеличилась заболеваемость коронавирусом. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19, рост составил 31,4%.

Увеличение отмечается в 71 субъекте РФ, в том числе в 17 регионах выше чем в среднем по стране. Госпитализированы 1409 человек. Рост госпитализаций отмечается в 43 регионах.

Выздоровели за неделю 10 558 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 20,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Скончались 11 пациентов с коронавирусом.