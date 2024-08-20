Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 31,4%
Увеличение отмечается в 71 субъекте РФ, в том числе в 17 регионах выше чем в среднем по стране
20 августа 2024, 19:45, ИА Амител
Медик в лаборатории / Фото: amic.ru
В России за неделю увеличилась заболеваемость коронавирусом. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19, рост составил 31,4%.
Увеличение отмечается в 71 субъекте РФ, в том числе в 17 регионах выше чем в среднем по стране. Госпитализированы 1409 человек. Рост госпитализаций отмечается в 43 регионах.
Выздоровели за неделю 10 558 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 20,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Скончались 11 пациентов с коронавирусом.
20:11:59 20-08-2024
О как! А карантин скоро?
20:33:22 20-08-2024
Ну, раз ковид попёр, то все митинги запретят, а то чё то недовольных много развелось.
22:24:20 20-08-2024
Гость (20:33:22 20-08-2024) Ну, раз ковид попёр, то все митинги запретят, а то чё то не... Выздоравливайте...
21:19:49 20-08-2024
Вирус закончился, война началась Сейчас вирус начнется, война закончится.
10:03:58 21-08-2024
Гость (21:19:49 20-08-2024) Вирус закончился, война началась Сейчас вирус начнется, войн... а совместить?
08:50:30 21-08-2024
Ща бабки маски напялят! И страдальчески-осуждающим взглядом будут на тех зыркать, кто без тряпки на лице в транспорте!
09:07:35 21-08-2024
Не,все просто,опять в добровольном-принудительном порядке заставят прививаться как раньше,только теперь вакцина станет платной
16:14:28 21-08-2024
Какой Ковид-19 ?????????? Уже как минимум КОВИД-24...