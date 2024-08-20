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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 31,4%

Увеличение отмечается в 71 субъекте РФ, в том числе в 17 регионах выше чем в среднем по стране

20 августа 2024, 19:45, ИА Амител

Медик в лаборатории / Фото: amic.ru
Медик в лаборатории / Фото: amic.ru

В России за неделю увеличилась заболеваемость коронавирусом. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19, рост составил 31,4%.

Увеличение отмечается в 71 субъекте РФ, в том числе в 17 регионах выше чем в среднем по стране. Госпитализированы 1409 человек. Рост госпитализаций отмечается в 43 регионах.

Выздоровели за неделю 10 558 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 20,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Скончались 11 пациентов с коронавирусом.

Коронавирус

Комментарии 8

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Гость

20:11:59 20-08-2024

О как! А карантин скоро?

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Гость

20:33:22 20-08-2024

Ну, раз ковид попёр, то все митинги запретят, а то чё то недовольных много развелось.

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Гость

22:24:20 20-08-2024

Гость (20:33:22 20-08-2024) Ну, раз ковид попёр, то все митинги запретят, а то чё то не... Выздоравливайте...

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Гость

21:19:49 20-08-2024

Вирус закончился, война началась Сейчас вирус начнется, война закончится.

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Мусик

10:03:58 21-08-2024

Гость (21:19:49 20-08-2024) Вирус закончился, война началась Сейчас вирус начнется, войн... а совместить?

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Гость

08:50:30 21-08-2024

Ща бабки маски напялят! И страдальчески-осуждающим взглядом будут на тех зыркать, кто без тряпки на лице в транспорте!

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гость

09:07:35 21-08-2024

Не,все просто,опять в добровольном-принудительном порядке заставят прививаться как раньше,только теперь вакцина станет платной

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Дюша

16:14:28 21-08-2024

Какой Ковид-19 ?????????? Уже как минимум КОВИД-24...

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