Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 33,3%
Умерло 17 пациентов
27 августа 2024, 16:35, ИА Амител
Медик в лаборатории / Фото: amic.ru
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 33,3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с COVID-19.
Показатель заболеваемости составил 12,28 человека на 100 тысяч населения. Рост отмечается в 75 субъектах страны, причем в 18 регионах он превышает средний уровень.
Госпитализировано 1943 пациента с COVID-19 – это на 37,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. Рост числа госпитализаций наблюдают в 51 регионе. Выздоровел 12 981 человек. Умерло 17 пациентов.
16:41:25 27-08-2024
К масочному режиму готовы. Переход на дистант поддерживаем. Вакцинироваться не желаем.
16:43:09 27-08-2024
С чего бы это? Несколько лет назад врачи с пеной у рта доказывали неразумному населению, что надо всем переболеть и будет коллективный иммунитет)))
16:54:24 27-08-2024
Оперштаб всё еще работает? Они проспали завершение "пандемии"?