Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 33,3%

Умерло 17 пациентов

27 августа 2024, 16:35, ИА Амител

Медик в лаборатории / Фото: amic.ru

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 33,3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с COVID-19.

Показатель заболеваемости составил 12,28 человека на 100 тысяч населения. Рост отмечается в 75 субъектах страны, причем в 18 регионах он превышает средний уровень.

Госпитализировано 1943 пациента с COVID-19 – это на 37,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. Рост числа госпитализаций наблюдают в 51 регионе. Выздоровел 12 981 человек. Умерло 17 пациентов.