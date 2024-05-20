НОВОСТИОбщество

Заболеваемость ковидом может подскочить этим летом

Виноваты новые штаммы

20 мая 2024, 09:46, ИА Амител

Коронавирус / Фото: unsplash.com
Коронавирус / Фото: unsplash.com

Новые штаммы коронавируса группы FLiRT могут вызвать рост заболеваемости ковидом этим летом, пишет Financial Times.

Так, в США сейчас доминирует штамм KP.2 – он преобладал в 28,2% случаев, выявленных за две недели до 11 мая.

Кроме того, варианты FLiRT обнаружены в 14 странах Европы и в Израиле.

Тем не менее данные штаммы не должны спровоцировать рост госпитализаций или тяжелого протекания болезни, отмечается в публикации.

По данным Роспотребнадзора, группа штаммов FLiRT пока не выявлена в РФ, но, по предварительным данным, KP.2 может стать доминирующим в мире.

Коронавирус

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

12:54:06 20-05-2024

Заколебал..только опять переболел, еще новые штамы... Вы че издеваетесь? На все ваши штамы здоровья не напасешься...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:35 20-05-2024

Гость (12:54:06 20-05-2024) Заколебал..только опять переболел, еще новые штамы... Вы че ... Не переживайте. В России ковид отменили... Кругом люди болеют, но теперь это " не ковид". Правда иммунологи говорят, что ковид это, что никуда он не делся, что по- прежнему он опасен особенно для хроников, а " нет" его потому, что делают мизерное колличество анализов и зачастую и они не показывают т.к. были созданны под первый ковид, а он уже очеееённь преобразился...

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров