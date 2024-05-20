Заболеваемость ковидом может подскочить этим летом

Виноваты новые штаммы

20 мая 2024, 09:46, ИА Амител

Коронавирус / Фото: unsplash.com

Новые штаммы коронавируса группы FLiRT могут вызвать рост заболеваемости ковидом этим летом, пишет Financial Times.

Так, в США сейчас доминирует штамм KP.2 – он преобладал в 28,2% случаев, выявленных за две недели до 11 мая.

Кроме того, варианты FLiRT обнаружены в 14 странах Европы и в Израиле.

Тем не менее данные штаммы не должны спровоцировать рост госпитализаций или тяжелого протекания болезни, отмечается в публикации.

По данным Роспотребнадзора, группа штаммов FLiRT пока не выявлена в РФ, но, по предварительным данным, KP.2 может стать доминирующим в мире.