Заболеваемость ковидом за неделю выросла почти на 50%
Специалисты зафиксировали прирост зараженных в 65 регионах
12 сентября 2023, 21:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
За прошедшую неделю в России заболеваемость коронавирусом выросла на 49,2%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Отмечается, что прирост специалисты зафиксировали в 65 регионах страны, а в 52 субъектах увеличилось число госпитализаций (на 39,6%).
За неделю от коронавируса вылечились 4509 человек, скончались 10 зараженных.
Всего с начала пандемии в стране выявили 22 995 765 случаев заражения и 22 446 519 случаев выздоровления, 399 999 человек умерли.
22:15:33 12-09-2023
Привет китайцам, нынешним друзьям старшего !
04:19:39 13-09-2023
Гость (22:15:33 12-09-2023) Привет китайцам, нынешним друзьям старшего !... Привет бестолочам, которые болеют, но маски при этом не надевают, распространяя заразу.
06:26:38 13-09-2023
"Послушаем доклад начальника транспортного цеха" Ц Пандемия любой болезни, включая COVID-19, приносит человечеству благо, так как является естественным регулятором численности населения, а кроме того, позволяет отбирать более сильных представителей нашего вида. Об этом на пресс-конференции 25 августа заявил замглавы Российской академии образования, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко "Любая пандемия — это благо, потому что это очень эффективный инструмент эволюции живых систем. Каждый приход пандемии, в том числе гриппа каждые три — пять лет, — это регулятор численности населения на планете. Он способствует более эффективному естественному отбору среди нас. Слабые отходят в сторону, более сильные выживают", — отметил Онищенко. Тем не менее, добавил Геннадий Онищенко, к каждой пандемии надо готовиться, в первую очередь обращая внимание на детское население. Правда, отметил экс-глава Роспотребнадзора, в пандемию коронавируса это не имело смысла, так как «детей вирус не трогал, а занимался старшим поколением и наводил порядок в этой части нашей популяции». Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вариант «омикрон»-штамма коронавируса EG.5, иначе именуемый «эрис», не представляет большой угрозы. По его словам, этот вариант вируса демонстрирует такую же летальность, что и другие линии «омикрона», и идет на смену варианту ХВВ.1.5, или «кракену».
13:03:52 13-09-2023
Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн ------ Таки, у-уо-уо-оо, моя Гамалея, уо-уо!!! Кстати, а с какого момента новости о ковиде прекратились? Дату, помнит кто?