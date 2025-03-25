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Заболеваемость туберкулезом в Алтайском крае превысила средний по РФ уровень в 1,7 раза

К социальным группам риска относятся беженцы и мигранты из государств, где выявлению патологии уделяют меньше внимания

25 марта 2025, 14:51, ИА Амител

Палата в госпитале в Барнауле / Фото: amic.ru
Палата в госпитале в Барнауле / Фото: amic.ru

Показатель заболеваемости туберкулезом в Алтайском крае оказался в 1,7 раза выше среднероссийского. Как сообщает "Банкфакс" со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора, в 2024 году в регионе зафиксировали 939 новых случаев туберкулеза, а показатель заболеваемости составил 44,4 случая на 100 тысяч населения.

По словам главного внештатного фтизиатра Алтайского края Елены Анисимовой, за последние десять лет в крае стали выявлять вдвое меньше больных туберкулезом. Однако если сравнивать ситуацию с общероссийским показателем – 26,3 заболевания на 100 тысяч населения, то стремиться региону есть куда. 

К социальным группам риска относятся беженцы и мигранты из государств, где выявлению туберкулеза уделяют меньше внимания. В последние два года эти группы стали актуальны и для Алтайского края.

"Центральная часть России столкнулась с этим раньше, до нас доходит только сейчас. Кроме того, к группе риска можно отнести дезадаптированных граждан – людей без определенного места жительства, тех, кто постоянно меняет регионы проживания, а также бывших заключенных", – заявила Анисимова.

Специалист также рассказала, что сейчас Алтайский край закупает современные дорогостоящие препараты для профилактики заболеваемости туберкулезом. Их предоставляют гражданам, у которых имеется положительная проба.

Ранее в региональном Минздраве Алтайского края сообщали, что за год заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась на 27%. Еще в 2023 году число заболевших составляло 60,7 на 100 тысяч человек.

Здоровье

Комментарии 4

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.....

15:01:26 25-03-2025

так и пущай едут в свои страны и там лечатся...почему они могут лечиться за наш счет?

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Элен без ребят

15:19:09 25-03-2025

что значит туберкулезные мигранты? а разве их не проверяют на инфекционные заболевания перед выдачей документов? раньше в СПИД- центре всех обследовали, кажется. так- то нам местных, рубцовских
тубиков хватает , зачем нам импортные?

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Прохожий

15:24:18 25-03-2025

Что-то молчат о стройке туббольницы в Новоалтайске?

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Гость

20:17:33 25-03-2025

спутник туберкулеза - низкий уровень жизни, неполноценное питание. Корень всех зол на Алтае - нищенские зарплаты

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