Заболеваемость туберкулезом в Алтайском крае превысила средний по РФ уровень в 1,7 раза

К социальным группам риска относятся беженцы и мигранты из государств, где выявлению патологии уделяют меньше внимания

25 марта 2025, 14:51, ИА Амител

Палата в госпитале в Барнауле / Фото: amic.ru

Показатель заболеваемости туберкулезом в Алтайском крае оказался в 1,7 раза выше среднероссийского. Как сообщает "Банкфакс" со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора, в 2024 году в регионе зафиксировали 939 новых случаев туберкулеза, а показатель заболеваемости составил 44,4 случая на 100 тысяч населения.

По словам главного внештатного фтизиатра Алтайского края Елены Анисимовой, за последние десять лет в крае стали выявлять вдвое меньше больных туберкулезом. Однако если сравнивать ситуацию с общероссийским показателем – 26,3 заболевания на 100 тысяч населения, то стремиться региону есть куда.

К социальным группам риска относятся беженцы и мигранты из государств, где выявлению туберкулеза уделяют меньше внимания. В последние два года эти группы стали актуальны и для Алтайского края.

"Центральная часть России столкнулась с этим раньше, до нас доходит только сейчас. Кроме того, к группе риска можно отнести дезадаптированных граждан – людей без определенного места жительства, тех, кто постоянно меняет регионы проживания, а также бывших заключенных", – заявила Анисимова.

Специалист также рассказала, что сейчас Алтайский край закупает современные дорогостоящие препараты для профилактики заболеваемости туберкулезом. Их предоставляют гражданам, у которых имеется положительная проба.

Ранее в региональном Минздраве Алтайского края сообщали, что за год заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась на 27%. Еще в 2023 году число заболевших составляло 60,7 на 100 тысяч человек.