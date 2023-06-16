Заброшенная двухэтажка на ВРЗ снова загорелась
Здание уже тушили 15 июня
16 июня 2023, 19:00, ИА Амител
Пожар на ВРЗ 15 июня / amic.ru
В Барнауле снова случился пожар в нежилой двухэтажке на пересечении бульвара 9 Января и улицы Воровского, сообщает "Алтапресс".
По данным издания, на месте работают сотрудники МЧС. О пострадавших и причинах произошедшего информации пока нет.
Напомним, пожар в этом же здании тушили и накануне, 15 июня. Тогда местные жители отмечали, что в "заброшке" постоянно собирались бездомные и асоциальные личности. Люди предполагали, что возгорание могло начаться по их вине.
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