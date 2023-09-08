Оставленное за долги здание автосалона в Барнауле превратят в торговый центр

Помещение простаивало 14 лет, но теперь ему, кажется, нашли применение

08 сентября 2023, 07:52, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Масштабная переработка ожидает здание на Павловском тракте, 160, в Барнауле. Об этом сообщает "Толк".

Изначально конструкцию возвела новосибирская компания "СЛК Моторс", которая являлась официальным дилером автомобилей Toyota. Позднее у фирмы начались проблемы, из-за огромных долгов она закрылась, а здание не использовалось 14 лет.

Несколько лет назад несостоявшийся автоцентр перешел в собственность компании "Энергетический альянс Сибири". Планировку изменили, вместо автосалона здесь появится торгово-офисный центр.