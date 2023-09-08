Оставленное за долги здание автосалона в Барнауле превратят в торговый центр
Помещение простаивало 14 лет, но теперь ему, кажется, нашли применение
08 сентября 2023, 07:52, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Масштабная переработка ожидает здание на Павловском тракте, 160, в Барнауле. Об этом сообщает "Толк".
Изначально конструкцию возвела новосибирская компания "СЛК Моторс", которая являлась официальным дилером автомобилей Toyota. Позднее у фирмы начались проблемы, из-за огромных долгов она закрылась, а здание не использовалось 14 лет.
Несколько лет назад несостоявшийся автоцентр перешел в собственность компании "Энергетический альянс Сибири". Планировку изменили, вместо автосалона здесь появится торгово-офисный центр.
08:32:26 08-09-2023
у фирмы начались проблемы --- наверное из-за обстановки
08:45:57 08-09-2023
Ситуация с этим салоном и 14 лет простоя (большую часть времени на балансе банка) показывает, насколько "эффективно" банки работают с заложенным имуществом, которое отходит им за долги. Получается они могут так тянуть годами и не показывать истинную картину, сколько и чего у них там есть дефолтного
16:20:53 08-09-2023
Развалюшку по торговый? Энто какой по счёту ТЦ? Ничего интересного достроить желания нет, лишь бы что попроще. В действующих ТЦ половина квадратов пустуют.
16:31:19 08-09-2023
гость (16:20:53 08-09-2023) Развалюшку по торговый? Энто какой по счёту ТЦ? Ничего интер... Ты сильно взволнован этим фактом?