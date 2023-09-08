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Оставленное за долги здание автосалона в Барнауле превратят в торговый центр

Помещение простаивало 14 лет, но теперь ему, кажется, нашли применение

08 сентября 2023, 07:52, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Масштабная переработка ожидает здание на Павловском тракте, 160, в Барнауле. Об этом сообщает "Толк".

Изначально конструкцию возвела новосибирская компания "СЛК Моторс", которая являлась официальным дилером автомобилей Toyota. Позднее у фирмы начались проблемы, из-за огромных долгов она закрылась, а здание не использовалось 14 лет.

Несколько лет назад несостоявшийся автоцентр перешел в собственность компании "Энергетический альянс Сибири". Планировку изменили, вместо автосалона здесь появится торгово-офисный центр.

Барнаул недвижимость

Комментарии 4

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Гость

08:32:26 08-09-2023

у фирмы начались проблемы --- наверное из-за обстановки

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Гость

08:45:57 08-09-2023

Ситуация с этим салоном и 14 лет простоя (большую часть времени на балансе банка) показывает, насколько "эффективно" банки работают с заложенным имуществом, которое отходит им за долги. Получается они могут так тянуть годами и не показывать истинную картину, сколько и чего у них там есть дефолтного

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гость

16:20:53 08-09-2023

Развалюшку по торговый? Энто какой по счёту ТЦ? Ничего интересного достроить желания нет, лишь бы что попроще. В действующих ТЦ половина квадратов пустуют.

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Гость

16:31:19 08-09-2023

гость (16:20:53 08-09-2023) Развалюшку по торговый? Энто какой по счёту ТЦ? Ничего интер... Ты сильно взволнован этим фактом?

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