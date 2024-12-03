Заброшенный участок в барнаульском поселке дорого продают под строительство ТЦ
Объект расположен в окружении частного сектора и производственно-складских зданий
03 декабря 2024, 09:00, ИА Амител
Участок площадью 1,5 га и несколько расположенных на нем зданий выставили на торги в поселке Пригородном. Лот находится в федеральной собственности, а потому аукцион организован госкомпанией "Дом.рф".
В описании указано, что участок – производственно-складского назначения. На нем расположены гараж 176 квадратных метров, сооружение (учебные площадки полигона) площадью 997 "квадратов", здание проходной 15 квадратных метров.
"Объекты недвижимого имущества находятся в неудовлетворительном состоянии. Объекты инженерной инфраструктуры на земельном участке: электричество заведено на участок, отключено, водоснабжение, канализация, теплоснабжение отсутствуют. Имущество не используется", – указано в описании к лоту.
Сам участок не огорожен, на нем растут деревья и кустарники, складирован мусор, который будущему собственнику придется вывозить самостоятельно.
Интересно, что продают территорию вовсе не под производственные объекты, а под торговые. Так, вид разрешенного использования земли – ТЦ, ТРЦ, рынки, магазины, предприятия общественного питания, объекты бытового обслуживания, культурно-досуговой деятельности, делового управления.
Начальная стоимость лота составляет 18,8 млн рублей. При этом каждый объект недвижимости оценили всего в рубль, а основная сумма – цена земли. Аукцион назначен на 14 марта 2025 года.
Всего в следующем году "Дом.рф" намерен провести в Барнауле 11 торгов по реализации земли и недвижимости. Так, например, на второй квартал 2025-го запланирован аукцион по продаже памятника архитектуры – бывшего Горного (заводского) госпиталя на пр. Красноармейском, 19. Здание госпиталя начали возводить в 1819 году, а завершились работы в 1845-м. Последние годы объект использовал Алтайский государственный аграрный университет в качестве учебного корпуса. Сейчас здание-памятник пустует.
09:30:17 03-12-2024
Бум на ТЦ прошел. Теперь долго будут продавать.
10:04:04 03-12-2024
Гость (09:30:17 03-12-2024) Бум на ТЦ прошел. Теперь долго будут продавать.... Не долго, кто-то быстро вложит деньги.. так надежнее, чем в банке.
10:34:04 03-12-2024
dok_CФ (10:04:04 03-12-2024) Не долго, кто-то быстро вложит деньги.. так надежнее, чем в ... В каком банке? В Цюрихе?😆
Участок земли в кармане не унесёшь, если что. А "если что" здесь регулярно происходит...
09:35:22 03-12-2024
С такими условиями - и такой ценник...
Впрочем, если земля в федеральной собственности, оно тогда понятно: в москвах ценники и повыше...