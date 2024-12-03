Заброшенный участок в барнаульском поселке дорого продают под строительство ТЦ

Объект расположен в окружении частного сектора и производственно-складских зданий

03 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

Продаваемый участок в п. Пригородном / Фото: "Дом.рф"

Участок площадью 1,5 га и несколько расположенных на нем зданий выставили на торги в поселке Пригородном. Лот находится в федеральной собственности, а потому аукцион организован госкомпанией "Дом.рф".

В описании указано, что участок – производственно-складского назначения. На нем расположены гараж 176 квадратных метров, сооружение (учебные площадки полигона) площадью 997 "квадратов", здание проходной 15 квадратных метров.

"Объекты недвижимого имущества находятся в неудовлетворительном состоянии. Объекты инженерной инфраструктуры на земельном участке: электричество заведено на участок, отключено, водоснабжение, канализация, теплоснабжение отсутствуют. Имущество не используется", – указано в описании к лоту.

Сам участок не огорожен, на нем растут деревья и кустарники, складирован мусор, который будущему собственнику придется вывозить самостоятельно.

Интересно, что продают территорию вовсе не под производственные объекты, а под торговые. Так, вид разрешенного использования земли – ТЦ, ТРЦ, рынки, магазины, предприятия общественного питания, объекты бытового обслуживания, культурно-досуговой деятельности, делового управления.

Начальная стоимость лота составляет 18,8 млн рублей. При этом каждый объект недвижимости оценили всего в рубль, а основная сумма – цена земли. Аукцион назначен на 14 марта 2025 года.

Всего в следующем году "Дом.рф" намерен провести в Барнауле 11 торгов по реализации земли и недвижимости. Так, например, на второй квартал 2025-го запланирован аукцион по продаже памятника архитектуры – бывшего Горного (заводского) госпиталя на пр. Красноармейском, 19. Здание госпиталя начали возводить в 1819 году, а завершились работы в 1845-м. Последние годы объект использовал Алтайский государственный аграрный университет в качестве учебного корпуса. Сейчас здание-памятник пустует.