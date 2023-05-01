"Спасибо за все". Пугачева прокомментировала смерть Зайцева

Долгие годы модельер подбирал Примадонне наряды для выходов на сцену и на красную дорожку

01 мая 2023, 20:21, ИА Амител

Фото: ТАСС

Российская певица Алла Пугачёва прокомментировала смерть модельера Вячеслава Зайцева в своих соцсетях. Как сообщает "Лента.ру", она поблагодарила дизайнера и выложила его снимок в молодости.

"Прощай, мой друг. Спасибо за всё", – написала Примадонна.

Напомним, что долгие годы Зайцев подбирал ей наряды для выходов на сцену и на красную дорожку.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет в больнице в Москве. По информации СМИ, его доставили с желудочным кровотечением в реанимацию.