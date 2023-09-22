Алтайский край переживает очередной исторический момент, связанный с переориентацией экономики страны на азиатские рынки, считают эксперты

22 сентября 2023, 08:01, Анастасия Чебакова

Фото: Анастасия Чебакова / amic.ru

Тезис о "развороте" российской экономики на Восток и о том, что Алтайский край с его географическим положением может стать на фоне этого одним из ключевых регионов, в последнее время транслируется в медиапространстве все чаще. Какие перспективы все-таки открывает для края партнерство со странами Юго-Восточной Азии, и чем он может быть полезен Африке, обсудили участники международного форума "Современный мир: устойчивость и безопасность в регионах Центральной Азии и Большого Алтая", который прошел в Алтайском госуниверситете. Подробнее – в материале amic.ru.

Новая геополитическая система

Открывший форум замгубернатора региона Игорь Степаненко отметил: географическое положение Алтайского края, который располагается в центре Сибири и страны, диктует его экономическую стратегию. Регион активно наращивает сотрудничество со странами ближнего зарубежья, прежде всего – с Китаем, Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Киргизией, Туркменией. Основные направления взаимодействия – машиностроение и аграрный сектор.

Только за прошлый год торговый оборот России со странами Центральной Азии составил более 42 миллиардов долларов, добавил заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Герой России Владимир Шаманов. Он подчеркнул, что Центральная Азия продолжает сохранять статус наиболее быстроразвивающегося и перспективного региона. А потому Алтайскому краю нужно наращивать с ним сотрудничество.

"Соседи – это Богом данная агломерация. Они должны искать пути мирного сосуществования, развивая культурные, экономические, военно-технические и другие вопросы, чтобы избежать катаклизмов и не допустить турбулентности, которую мы наблюдали последнее десятилетие после развала Советского Союза", – добавил Шаманов.

Подключившийся по видеосвязи заместитель министра просвещения России Денис Грибов подчеркнул: cегодня происходит становление новой геополитической системы и формирование в международном пространстве региональных центров политического и экономического лидерства. И один из них – порубежье стран Центральной Азии и Большого Алтая.

"Здесь, в центре Евразии, складываются политические и экономические интересы многих стран: России, Китая, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Здесь сходятся континентальные транспортные артерии, пересекаются ареалы культур и религий, находятся богатейшие природные экологические ресурсы. Данный субъект имеет первостепенную включенность по своему трансграничному положению в интеграционные процессы со странами центральной Азии и большого Алтая по экономическим и политическим вопросам, аспектом межрегиональной безопасности", – добавил он.

Межрегиональные интеграционные процессы невозможны без соответствующего научно-образовательного сопровождения, продолжил Грибов. Во многих странах Азии сегодня открыты российские вузы, и Алтайский край не остается в стороне. Так, в 2022 году в пяти городах Таджикистана открылись русские школы, в которых преподают специалисты алтайского педуниверситета.

"Для нас очевидна перспектива образовательной профессиональной траектории их выпускников, готовность к получению профессионального образования в России, работе на совместных предприятиях, реализации совместных международных проектов. В этом кроется перспектива завтрашнего дня, надежной межнациональной дружбы, безопасной счастливой жизни в международном пространстве регионов", – заключил спикер.

Фото: Алексей Янкин

Не бедная и развивающаяся

Множество перспектив открывает для России и Алтайского края африканский континент, отметила директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. По ее словам, сегодня Африка – один из центров мирового развития, интерес к которому все больше проявляют крупные мировые державы: Китай, Индия, Турция и западные государства. И происходит это по ряду причин.

"У Африки уникальное географическое положение. Это континент, который делит пополам Запад и Восток. У него 25 голосов в ООН, представительство в БРИКС составляет 27%. Как и Россия, Африка обладает запасами 30 % мировых ресурсов, важных для развития высокотехнологичных, оборонных отраслей. Там добывают такие металлы, как кобальт, литий, хром, марганец, золото, платина. Зависимость США от Республики Конго – единственной страны, где добывают кобальт, составляет 70%. Ни один бомбардировщик без этого элемента не полетит. IT-технологии, уровень развития криптовалют в Африке – самые высокие в мире", – перечислила специалист.

Африканский континент важен для России и всего мира с точки зрения безопасности: именно там находится 20 наиболее опасных мировых болезней, продолжила спикер.

"Только по открытым источникам на континенте находится 49 американских лабораторий, которые давно работают с геномом, идентифицируя и подстраивая инфекции под определенные этносы. Это очень опасно. С биологической безопасностью бороться гораздо сложнее, чем с ядерной, которая в той или иной степени контролируется", – добавила Абрамова.

Несмотря на угрозы, Африка открывает для России множество перспектив. И главное, что может сегодня предложить наша страна континенту, – образование и технологии, отметила спикер. Прежде всего, речь идет об энергетических технологиях (более половины населения Африки не имеет доступа к электричеству, – прим. ред.) и технологиях, связанных с обеспечением продовольственной безопасности и биоразнообразия.

Но это в целом о России. А чем может быть континенту полезен Алтайский край? Эксперт выделила четыре основных направления сотрудничества. Первое – академический обмен и подготовка специалистов по истории и культуре Африки. Такие идеи в алтайских вузах уже есть. Второе направление – развитие агропромышленного комплекса. Речь может идти не только о поставках алтайского зерна на континент, но и передаче технологий. Например, по увеличению урожайности и правильному севообороту, которые успешно применяют алтайские аграрии. Еще два вектора сотрудничества – экотуризм, который успешно развивается на континенте, и народная медицина, а именно – использование природных алтайских компонентов для лечения серьезных болезней.