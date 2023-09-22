Богом данная агломерация. Что даст Алтайскому краю выход в Азию и Африку
Алтайский край переживает очередной исторический момент, связанный с переориентацией экономики страны на азиатские рынки, считают эксперты
22 сентября 2023, 08:01, Анастасия Чебакова
Тезис о "развороте" российской экономики на Восток и о том, что Алтайский край с его географическим положением может стать на фоне этого одним из ключевых регионов, в последнее время транслируется в медиапространстве все чаще. Какие перспективы все-таки открывает для края партнерство со странами Юго-Восточной Азии, и чем он может быть полезен Африке, обсудили участники международного форума "Современный мир: устойчивость и безопасность в регионах Центральной Азии и Большого Алтая", который прошел в Алтайском госуниверситете. Подробнее – в материале amic.ru.
Новая геополитическая система
Открывший форум замгубернатора региона Игорь Степаненко отметил: географическое положение Алтайского края, который располагается в центре Сибири и страны, диктует его экономическую стратегию. Регион активно наращивает сотрудничество со странами ближнего зарубежья, прежде всего – с Китаем, Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Киргизией, Туркменией. Основные направления взаимодействия – машиностроение и аграрный сектор.
Только за прошлый год торговый оборот России со странами Центральной Азии составил более 42 миллиардов долларов, добавил заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Герой России Владимир Шаманов. Он подчеркнул, что Центральная Азия продолжает сохранять статус наиболее быстроразвивающегося и перспективного региона. А потому Алтайскому краю нужно наращивать с ним сотрудничество.
"Соседи – это Богом данная агломерация. Они должны искать пути мирного сосуществования, развивая культурные, экономические, военно-технические и другие вопросы, чтобы избежать катаклизмов и не допустить турбулентности, которую мы наблюдали последнее десятилетие после развала Советского Союза", – добавил Шаманов.
Подключившийся по видеосвязи заместитель министра просвещения России Денис Грибов подчеркнул: cегодня происходит становление новой геополитической системы и формирование в международном пространстве региональных центров политического и экономического лидерства. И один из них – порубежье стран Центральной Азии и Большого Алтая.
"Здесь, в центре Евразии, складываются политические и экономические интересы многих стран: России, Китая, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Здесь сходятся континентальные транспортные артерии, пересекаются ареалы культур и религий, находятся богатейшие природные экологические ресурсы. Данный субъект имеет первостепенную включенность по своему трансграничному положению в интеграционные процессы со странами центральной Азии и большого Алтая по экономическим и политическим вопросам, аспектом межрегиональной безопасности", – добавил он.
Межрегиональные интеграционные процессы невозможны без соответствующего научно-образовательного сопровождения, продолжил Грибов. Во многих странах Азии сегодня открыты российские вузы, и Алтайский край не остается в стороне. Так, в 2022 году в пяти городах Таджикистана открылись русские школы, в которых преподают специалисты алтайского педуниверситета.
"Для нас очевидна перспектива образовательной профессиональной траектории их выпускников, готовность к получению профессионального образования в России, работе на совместных предприятиях, реализации совместных международных проектов. В этом кроется перспектива завтрашнего дня, надежной межнациональной дружбы, безопасной счастливой жизни в международном пространстве регионов", – заключил спикер.
Не бедная и развивающаяся
Множество перспектив открывает для России и Алтайского края африканский континент, отметила директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. По ее словам, сегодня Африка – один из центров мирового развития, интерес к которому все больше проявляют крупные мировые державы: Китай, Индия, Турция и западные государства. И происходит это по ряду причин.
"У Африки уникальное географическое положение. Это континент, который делит пополам Запад и Восток. У него 25 голосов в ООН, представительство в БРИКС составляет 27%. Как и Россия, Африка обладает запасами 30 % мировых ресурсов, важных для развития высокотехнологичных, оборонных отраслей. Там добывают такие металлы, как кобальт, литий, хром, марганец, золото, платина. Зависимость США от Республики Конго – единственной страны, где добывают кобальт, составляет 70%. Ни один бомбардировщик без этого элемента не полетит. IT-технологии, уровень развития криптовалют в Африке – самые высокие в мире", – перечислила специалист.
Африканский континент важен для России и всего мира с точки зрения безопасности: именно там находится 20 наиболее опасных мировых болезней, продолжила спикер.
"Только по открытым источникам на континенте находится 49 американских лабораторий, которые давно работают с геномом, идентифицируя и подстраивая инфекции под определенные этносы. Это очень опасно. С биологической безопасностью бороться гораздо сложнее, чем с ядерной, которая в той или иной степени контролируется", – добавила Абрамова.
Несмотря на угрозы, Африка открывает для России множество перспектив. И главное, что может сегодня предложить наша страна континенту, – образование и технологии, отметила спикер. Прежде всего, речь идет об энергетических технологиях (более половины населения Африки не имеет доступа к электричеству, – прим. ред.) и технологиях, связанных с обеспечением продовольственной безопасности и биоразнообразия.
Но это в целом о России. А чем может быть континенту полезен Алтайский край? Эксперт выделила четыре основных направления сотрудничества. Первое – академический обмен и подготовка специалистов по истории и культуре Африки. Такие идеи в алтайских вузах уже есть. Второе направление – развитие агропромышленного комплекса. Речь может идти не только о поставках алтайского зерна на континент, но и передаче технологий. Например, по увеличению урожайности и правильному севообороту, которые успешно применяют алтайские аграрии. Еще два вектора сотрудничества – экотуризм, который успешно развивается на континенте, и народная медицина, а именно – использование природных алтайских компонентов для лечения серьезных болезней.
08:42:24 22-09-2023
Тезис о "развороте" российской экономики на Восток --- российская экономика с момента создания России шла на Восток. Периодически случались перекосы в сторону Запада. Она идет туда, куда выгодно и куда может. Сейчас опять может в большинстве своем на Восток. Туда и идет
08:44:53 22-09-2023
"IT-технологии, уровень развития криптовалют в Африке ― самые высокие в мире." Как мало мы знаем о мире.
10:16:28 22-09-2023
Гость (08:44:53 22-09-2023) "IT-технологии, уровень развития криптовалют в Африке ― самы... Улыбнули)))))))))))))))))))))))))))) Насмешили)))))))))))))))))
09:43:28 22-09-2023
Все этот называется Хорошая мина при плохой игре.
09:44:26 22-09-2023
В России то все развили, теперь только Африку идти развивать.
11:01:23 22-09-2023
Лучше бы повернулись лицом к внутреннему потребителю к своим землякам, а то опять полушарие для нас, а блага для Африки. Только так край поднять можно со своих сначала начать, а излишки на экспорт.
11:14:29 22-09-2023
В Африке, там где что-то можно развивать и иметь с этого профит давно сидит Китай. И все эти разговоры - просто белый шум. Чтобы не казалось, что Россия в технологическом вакууме. А она там.
12:42:30 22-09-2023
Сначала мы жили бедно А потом нас обокрали
16:35:20 22-09-2023
роль личности в истории в отдельно взятой стране, что хотели, то и получили...
23:17:19 22-09-2023
Как умалишенные бегают, кому бы еще наши ресурсы впарить по огромной скидке.
13:06:20 13-10-2023
Это точно международный форум а не цирк?