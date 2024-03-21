Зачем депутаты Госдумы решили разграничить понятия "медуслуга" и "медпомощь"?
В парламент внесен законопроект о декриминализации медицинской деятельности
21 марта 2024, 14:26, ИА Амител
Россия в ближайшее время откажется от термина "медицинская услуга", заменив его на "медпомощь". На такой необходимости несколько лет настаивали врачи, и 20 марта по поручению президента Владимира Путина соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента. Эта рокировка в понятиях должна защитить медиков от необоснованных уголовных дел. Не пойдет ли это в ущерб пациентам, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Зачем в России хотят отменить термин "медицинская услуга"?
Понятие "медицинская услуга" сейчас закреплено в федеральных законах "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и "О защите прав потребителей". По факту сейчас, когда человек получает бесплатную медицинскую помощь в рамках государственных гарантий, срабатывает принцип "потребитель всегда прав". По этой причине в отношении врачей зачастую применяют статью 238 УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Как итог, в системе здравоохранения идет отток кадров. Врачи боятся брать на себя риск наступления тех или иных последствий, хотя спасение жизней – это зачастую действия, предполагающие обоснованный риск, пишет "Коммерсант".
О необходимости внести изменения в законодательство на разных уровнях неоднократно говорили медики. А в начале февраля на встрече с доверенными лицами об этой проблеме стало известно и президенту Владимиру Путину. Глава государства поддержал предложение отказаться от термина "медицинская услуга" в пользу "медицинской помощи". 20 марта депутаты Госдумы от "Единой России" внесли соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента.
Получается, медицинскую услугу просто переименуют в медпомощь?
Законопроект предполагает введение термина "медицинская помощь", которая будет подразумевать как медицинское вмешательство или их комплекс, так и сами действия по оказанию помощи гражданам.
Понятие "медицинская услуга" тоже останется, но его народные избранники предлагают применять только в целях финансового обеспечения оказания гражданам медпомощи и санаторно-курортного лечения, лицензирования медицинской деятельности, статистического наблюдения, а также в номенклатурах и стандартах в сфере здравоохранения.
Не пострадают ли от таких корректировок пациенты?
Многие граждане к таким изменениям в законодательстве отнеслись скептически, опасаясь безнаказанности врачей за их ошибки. Но в Нацмедпалате отмечают, что беспокоиться не стоит. За халатность или ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медиков будут привлекать по таким статьям УК РФ, как причинение тяжкого вреда или смерти по неосторожности и неоказание помощи, сообщает "Медвестник".
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ранее отмечал "Парламентской газете", что законопроект позволит не только оградить медработников от применения к ним тяжелой статьи, но и поможет повысить статус профессии.
14:37:24 21-03-2024
Зачем вообще в ввели и закрепили законом. Столько специалистов потеряли.
Ответственность всегда была и будет за ошибки .
Но престиж в наше время поднять очень, очень трудно.
Однако это просто необходимо.
20:33:13 21-03-2024
гость (14:37:24 21-03-2024) Зачем вообще в ввели и закрепили законом. Столько специалист... Проблема не в законе, а в существующей системе здравоохранения. Система выдавливает врача из больниц и поликлиник. Фактически основная того же терапевта в поликлинике сейчас - сортировка и маршрутизация пациентов, "разрулить" очередь. Т.е. в серьезном случае отправить его в условный центр (там еще пока остались врачи), в остальных - прописать фуфлоферон и зафиксировать факт оказания услуги. А для этого толковый врач и не нужен, хватит и недоученного студента или мигранта с ближнего зарубежья, эдакого врача на минималках. Выгодно и экономно. Вот только сильно падает качество, а вместе с ним и престиж врачей.
14:41:49 21-03-2024
А вы друзья как ни садитесь ...
15:31:19 21-03-2024
Если помощь, то она бесплатная. Систему ОМС и взносы туда отменяйте тогда и оказывайте помощь за счёт инициатора.
16:32:08 21-03-2024
А пациентам какая разница как это назвать если суть остается той же. А суть в том, что считать конечной целью/задачей "медобслуживания/медуслуги" - выздоровление больного или просто выполнение какого-то утвержденного набора медицинских манипуляций вне зависимости от конечного результата? Да, все эти "оптимизации", "модернизации", "стандарты" и "права потребителей" именно об этом - к пуговицам претензии есть?(с)
19:33:35 21-03-2024
Гость (16:32:08 21-03-2024) А пациентам какая разница как это назвать если суть остается... Как какая разница? Если услуга, то действует закон о защите прав потребителя, то есть пациента. А если помощь, то "ну жто ж, умерла, так умерла! Не шмогли помочь..."
19:10:12 21-03-2024
Есть понятия- услуги и стоимость услуг. А помощь имеет цену? Она безвозмездна, да и помогут как смогут. От оказании услуги можно требовать с исполнителя, а при оказании помощи нет. Медики облегчили себе жизнь.