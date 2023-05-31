Зачем в АлтГУ открыли "Точку кипения" и что там будут делать?

Пространство повлияет на развитие региона, уверены в вузе

31 мая 2023, 17:20, ИА Амител

Подписание соглашения о сотрудничестве / Фото: пресс-служба АлтГУ

31 мая в корпусе "С" АлтГУ (Социалистический, 68а) состоялось открытие первого регионального пространства федеральной сети "Точка кипения". Оно объединит на своей площадке учёных, студентов, бизнесменов, госслужащих, общественников, которые смогут делиться опытом, совместно прорабатывать новые модели развития.

Что такое "Точка кипения" и для чего её открыли?

Университетская "Точка кипения" – проект Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ", совместно с правительством Алтайского края на базе Алтайского государственного университета.

А именно – это 200 квадратных метров пространства, включающего в себя:

большой лекционный зал;

переговорные комнаты;

современную технику и оборудование для организации и проведения акселерационных и образовательных программ для жителей региона, работы в области технологических стартапов, развития консорциумов через вовлечение в проектную работу, а также внедрения инноваций в проектные команды местных сообществ.

"Очень символично, что открытие проходит в год пятидесятилетия вуза, эта "Точка кипения" стала большим подарком университету. Для вуза это вовлечённость в экосистему, расширение коммуникационных возможностей для развития новых проектов и выхода на региональный бизнес", – отметил ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

По его словам, "Точка кипения" – новая инфраструктура для работы студенческой молодёжи, не только университетской. В эту экосистему входит большое сообщество профессионалов. Например, сеть Leader-ID*, где каждый желающий быть вовлечённым в технологическое, цифровое развитие страны, регистрируется и может принимать участие абсолютно в любом мероприятии, которое проводят в рамках этой экосистемы. Вуз открывает двери для всех заинтересованных. Только в этом году АлтГУ реализует 170 мероприятий, а в следующем – уже 365, подчеркнул Бочаров.

Насколько перспективна эта площадка?

На этот вопрос отвечает даже только список почётных гостей торжественного открытия:

председатель правительства Алтайского края Виктор Томенко;

специальный представитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию, генеральный директор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков;

заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов.





Открытие "Точки кипения" / Фото: пресс-служба АлтГУ

О том, что значит открытие первой такой площадки для Алтайского края, рассказал Виктор Томенко.

"Сегодня наша страна находится под воздействием и беспрецедентным давлением различных санкций и ограничений. Мы сталкиваемся с тем, что определённые технологии, определённые продукты уходят с нашего рынка. И мы должны искать новые решения, для того чтобы продолжать развитие региона и своей страны", – сказал губернатор.

По его словам, "Точка кипения" позволит объединить возможности бизнеса, науки и власти.

А Дмитрий Песков добавил, что "Точка кипения" – это доступ к большому количеству программ. Он выразил надежду, что площадка станет таким местом, где стартапы будут находить свои ресурсы, поддержку органов власти.

"У Алтайского госуниверситета невероятный потенциал для этого", – заявил Дмитрий Песков.

В торжественной обстановке состоялось подписание соглашения о сотрудничестве АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" и Алтайского государственного университета.

*Leader-ID ("Лидер-Айди")