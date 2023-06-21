Зачем в России хотят ввести минимальные цены на сидр и сколько будет стоить напиток?

Как пишут "Известия" со ссылкой на МРЦ, такие меры могли бы помочь в борьбе с контрафактной продукцией. Дело в том, что производители некачественного сидра тогда не смогут продавать его ниже установленной цены, а потребители бы, исходя из этого, выбирали напиток более известной и проверенной марки.

Обращение к президенту Владимиру Путину подписали 40 компаний, связанных с производством сидра и аналогичной продукции из фруктов и ягод. В администрации президента на запрос пока не ответили.