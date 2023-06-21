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Зачем в России хотят ввести минимальные цены на сидр и сколько будет стоить напиток?

Данную инициативу уже поддержали в федеральном Минфине

21 июня 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Национальная ассоциация производителей сидра предложила установить минимальную розничную цену (МРЦ) на этот напиток. Данную инициативу уже поддержали в федеральном Минфине. Рассказываем, сколько может теперь стоить сидр в российских магазинах.

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Почему хотят поднять цену на сидр?

Как пишут "Известия" со ссылкой на МРЦ, такие меры могли бы помочь в борьбе с контрафактной продукцией. Дело в том, что производители некачественного сидра тогда не смогут продавать его ниже установленной цены, а потребители бы, исходя из этого, выбирали напиток более известной и проверенной марки.

Обращение к президенту Владимиру Путину подписали 40 компаний, связанных с производством сидра и аналогичной продукции из фруктов и ягод. В администрации президента на запрос пока не ответили.

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Сколько теперь будет стоить сидр?

По мнению участников рынка, повышение цены хотя бы до 150 рублей за один литр стало бы достаточно эффективной мерой по борьбе с контрафактной продукцией.

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А почему вообще хотят увеличить цену на напиток?

Из-за массового отравления напитком "Мистер Сидр" в начале июня жителей ряда регионов России. В настоящее время число пострадавших превышает 100 человек. 36 из них погибли. Заведено уголовное дело. При обследовании в напитке нашли примесь метанола и этилбутирата, которые опасны для здоровья человека.

Фото: pxhere.com

Минимальные цены на сидр поддержали в Минфине РФ

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НОВОСТИБизнес
цены алкоголь Нарушения

Комментарии 4

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Гость

15:42:13 21-06-2023

Дело в том, что производители некачественного сидра тогда не смогут продавать его ниже установленной цены... Так они могут продавать выше установленной цены. Кто им помешает? Выше цена, значит качественней.

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Гость

16:27:58 21-06-2023

А почему вообще хотят увеличить цену на напиток? ------- Коню понятно, чтобы получить больше прибыли.

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Гость

10:56:34 22-06-2023

Глупые объяснения в статье и не менее глупые комментарии. Объясняю: производители при использовании качественного сырья получат больше прибыли, у них не будет необходимости жестко экономить на дешевом сырье. Никто не хочет заморачиваться с некачественным сырьем, это невыгодно и чревато... Ну это в идеале конечно

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Гость

12:09:55 22-06-2023

А кому он вообще нужен и кто его употребляет?

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