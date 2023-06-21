Зачем в России хотят ввести минимальные цены на сидр и сколько будет стоить напиток?
Данную инициативу уже поддержали в федеральном Минфине
21 июня 2023, 15:15, ИА Амител
Национальная ассоциация производителей сидра предложила установить минимальную розничную цену (МРЦ) на этот напиток. Данную инициативу уже поддержали в федеральном Минфине. Рассказываем, сколько может теперь стоить сидр в российских магазинах.
Почему хотят поднять цену на сидр?
Как пишут "Известия" со ссылкой на МРЦ, такие меры могли бы помочь в борьбе с контрафактной продукцией. Дело в том, что производители некачественного сидра тогда не смогут продавать его ниже установленной цены, а потребители бы, исходя из этого, выбирали напиток более известной и проверенной марки.
Обращение к президенту Владимиру Путину подписали 40 компаний, связанных с производством сидра и аналогичной продукции из фруктов и ягод. В администрации президента на запрос пока не ответили.
Сколько теперь будет стоить сидр?
По мнению участников рынка, повышение цены хотя бы до 150 рублей за один литр стало бы достаточно эффективной мерой по борьбе с контрафактной продукцией.
А почему вообще хотят увеличить цену на напиток?
Из-за массового отравления напитком "Мистер Сидр" в начале июня жителей ряда регионов России. В настоящее время число пострадавших превышает 100 человек. 36 из них погибли. Заведено уголовное дело. При обследовании в напитке нашли примесь метанола и этилбутирата, которые опасны для здоровья человека.
15:42:13 21-06-2023
Дело в том, что производители некачественного сидра тогда не смогут продавать его ниже установленной цены... Так они могут продавать выше установленной цены. Кто им помешает? Выше цена, значит качественней.
16:27:58 21-06-2023
А почему вообще хотят увеличить цену на напиток? ------- Коню понятно, чтобы получить больше прибыли.
10:56:34 22-06-2023
Глупые объяснения в статье и не менее глупые комментарии. Объясняю: производители при использовании качественного сырья получат больше прибыли, у них не будет необходимости жестко экономить на дешевом сырье. Никто не хочет заморачиваться с некачественным сырьем, это невыгодно и чревато... Ну это в идеале конечно
12:09:55 22-06-2023
А кому он вообще нужен и кто его употребляет?