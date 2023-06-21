Минимальные цены на сидр поддержали в Минфине РФ

Также предложили ужесточить ответственность за нарушения при производстве алкоголя

21 июня 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Минфин России поддержал идею введения минимальных розничных цен на сидр, чтобы таким образом регулировать рынок, сообщает РИА Новости.

Напомним, минимальную розничную цену на сидр предложили установить в размере 150 рублей за литр. С такой инициативой к президенту РФ Владимиру Путину обратилась Национальная ассоциация производителей традиционного сидра.

"Минфин считает минимальные розничные цены эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Поэтому введение МРЦ – это правильная инициатива, которая требует проработки", – отметили в ведомстве.

В министерстве также предложили ужесточить ответственность за нарушения при производстве алкоголя.

Кроме того, в Минфине выступили за отмену моратория на проверки производителей и продавцов алкоголя и спирта.

Напомним, ранее больше 100 человек пострадали от отравления суррогатным сидром в России, скончался 31 человек.