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Минимальные цены на сидр поддержали в Минфине РФ

Также предложили ужесточить ответственность за нарушения при производстве алкоголя

21 июня 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Минфин России поддержал идею введения минимальных розничных цен на сидр, чтобы таким образом регулировать рынок, сообщает РИА Новости.

Напомним, минимальную розничную цену на сидр предложили установить в размере 150 рублей за литр. С такой инициативой к президенту РФ Владимиру Путину обратилась Национальная ассоциация производителей традиционного сидра.

"Минфин считает минимальные розничные цены эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Поэтому введение МРЦ – это правильная инициатива, которая требует проработки", – отметили в ведомстве.

В министерстве также предложили ужесточить ответственность за нарушения при производстве алкоголя.

Кроме того, в Минфине выступили за отмену моратория на проверки производителей и продавцов алкоголя и спирта.

Напомним, ранее больше 100 человек пострадали от отравления суррогатным сидром в России, скончался 31 человек.

цены инициативы алкоголь Нарушения

Комментарии 13

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Гость

11:25:10 21-06-2023

Хапуги.

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Гость

11:44:11 21-06-2023

На топоры, ножи, вилы не забудьте поднять ценник

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Гость

13:51:07 21-06-2023

Гость (11:44:11 21-06-2023) На топоры, ножи, вилы не забудьте поднять ценник... В первую очередь у становить минималку на шаурму. Ею многие потравились. Ещё про арбузы зыбыли. Мальчик поел и умер.

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Гость

14:32:54 21-06-2023

Гость (13:51:07 21-06-2023) В первую очередь у становить минималку на шаурму. Ею многие ... А ещё один мультипликатор, в дуплище кабачок запихал, еле лекари спасли (нужно ценник пересмотреть)

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Гость

12:08:19 21-06-2023

Минфин считает минимальные розничные цены эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. И каким образом повышение цен повлияет на качество?

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Гость

12:15:50 21-06-2023

Как рост цены позволяет бороться с контрафактом?

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Гость

12:20:47 21-06-2023

Гость (12:15:50 21-06-2023) Как рост цены позволяет бороться с контрафактом? ... Они еще не придумали)

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Гость

12:28:53 21-06-2023

Как можно пить вообще всякую разливную гадость?.. ну какой там может быть яблочный сидр за 150 р?..

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Гость

12:42:39 21-06-2023

Нельзя пойло называть сидром

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Гость

13:49:30 21-06-2023

Была бы государственная монополия на алкоголь. И бджет был бы больше, и качество выше и смертей не было бы от суррогата...

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Гость

13:50:25 21-06-2023

Гость (12:15:50 21-06-2023) Как рост цены позволяет бороться с контрафактом? ... Наоборот будут больше зарабатывать...

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Гость

14:14:59 21-06-2023

Помните президенту женщина пожаловалась, что морковка в магазинах дороже бананов. И бананы резко подорожали. Вот такой у нас подход

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Гость

22:24:15 21-06-2023

О как! Раньше чуть что, всё запрещали, теперь цену повысят и всё, проблема решена. Вообще, конечно, понятно, что чем дороже, тем лучше, но в нищем регионе это не пройдет. В любом случае продукт должен быть безопасным!!!

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