Минимальные цены на сидр поддержали в Минфине РФ
Также предложили ужесточить ответственность за нарушения при производстве алкоголя
21 июня 2023, 11:17, ИА Амител
Минфин России поддержал идею введения минимальных розничных цен на сидр, чтобы таким образом регулировать рынок, сообщает РИА Новости.
Напомним, минимальную розничную цену на сидр предложили установить в размере 150 рублей за литр. С такой инициативой к президенту РФ Владимиру Путину обратилась Национальная ассоциация производителей традиционного сидра.
"Минфин считает минимальные розничные цены эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Поэтому введение МРЦ – это правильная инициатива, которая требует проработки", – отметили в ведомстве.
В министерстве также предложили ужесточить ответственность за нарушения при производстве алкоголя.
Кроме того, в Минфине выступили за отмену моратория на проверки производителей и продавцов алкоголя и спирта.
Напомним, ранее больше 100 человек пострадали от отравления суррогатным сидром в России, скончался 31 человек.
11:25:10 21-06-2023
Хапуги.
11:44:11 21-06-2023
На топоры, ножи, вилы не забудьте поднять ценник
13:51:07 21-06-2023
Гость (11:44:11 21-06-2023) На топоры, ножи, вилы не забудьте поднять ценник... В первую очередь у становить минималку на шаурму. Ею многие потравились. Ещё про арбузы зыбыли. Мальчик поел и умер.
14:32:54 21-06-2023
Гость (13:51:07 21-06-2023) В первую очередь у становить минималку на шаурму. Ею многие ... А ещё один мультипликатор, в дуплище кабачок запихал, еле лекари спасли (нужно ценник пересмотреть)
12:08:19 21-06-2023
Минфин считает минимальные розничные цены эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. И каким образом повышение цен повлияет на качество?
12:15:50 21-06-2023
Как рост цены позволяет бороться с контрафактом?
12:20:47 21-06-2023
Гость (12:15:50 21-06-2023) Как рост цены позволяет бороться с контрафактом? ... Они еще не придумали)
12:28:53 21-06-2023
Как можно пить вообще всякую разливную гадость?.. ну какой там может быть яблочный сидр за 150 р?..
12:42:39 21-06-2023
Нельзя пойло называть сидром
13:49:30 21-06-2023
Была бы государственная монополия на алкоголь. И бджет был бы больше, и качество выше и смертей не было бы от суррогата...
13:50:25 21-06-2023
Гость (12:15:50 21-06-2023) Как рост цены позволяет бороться с контрафактом? ... Наоборот будут больше зарабатывать...
14:14:59 21-06-2023
Помните президенту женщина пожаловалась, что морковка в магазинах дороже бананов. И бананы резко подорожали. Вот такой у нас подход
22:24:15 21-06-2023
О как! Раньше чуть что, всё запрещали, теперь цену повысят и всё, проблема решена. Вообще, конечно, понятно, что чем дороже, тем лучше, но в нищем регионе это не пройдет. В любом случае продукт должен быть безопасным!!!