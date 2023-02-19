Зачем в России приняли закон о чистоте русского языка и какие слова будут запрещены?

За "клининг", "коворкинг", "дедлайн" и другие англицизмы хотят наказывать штрафом
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о чистоте русского языка. В документе предлагается обязать должностных лиц и граждан использовать в публичной сфере только правильную литературную речь, избавленную от жаргонизмов и иностранных слов. А нарушителей предлагается штрафовать.
О том, какие слова окажутся под запретом после подписания закона, кому придётся следить за речью и как будут наказывать за нарушения, – в материале amic.ru.
Что за закон о чистоте русского языка?
"Законом о чистоте русского языка" называют поправки в федеральный закон "О государственном языке", внести которые ещё в прошлом году предложило российское правительство.
Документ предлагает обязать российских граждан и должностных лиц использовать исключительно правильный литературный русский язык во время своих выступлений и публикаций. При этом не допускается использование слов и выражений, "которые не соответствуют нормам современного русского литературного языка".
Кого обяжут использовать только "чистый" русский язык?
Из текста законопроекта следует, что под закон о чистоте языка подадут органы власти всех уровней (и их отдельные представители), суды, средства массовой информации и производители рекламы. Кроме того, те же самые требования будут предъявлять к кинопоказам, театрально-зрелищным, культурно-просветительским и развлекательным мероприятиям.
Также исключительно по нормам языка должны будут соответствовать материалы в сфере образования и информация для потребителей товаров и услуг.
Кроме того, закон будет распространяться на географические наименования и надписи на дорожных знаках.
Отдельное внимание предлагается уделять текстам нормативно-правовых документов. Предполагается, что они будут проходить обязательную лингвистическую экспертизу перед публикацией.
Какие слова запретят использовать?
В первую очередь, закон направлен на искоренение из публичной речи иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке.
Так что после окончательного принятия документа нельзя будет называть уборку клинингом, а перерыв на кофе – кофе-брейком. Все подобные англицизмы в публичных выступлениях будут запрещены.
Кроме того, под запрет попадает нецензурная брань.
Как узнать, какое слово можно использовать, а какое нет?
Никакого подробного перечня пока нет. Предполагается, что вскоре власти определят перечень "правильных" словарей и грамматических справочников, по которым нужно будет сверяться. Если там есть слово – его можно использовать. Если же вы не обнаружили "коворкинг" или "дедлайн" в нормативном справочнике, придётся искать аналог.
Какие именно словари станут официальными, в ближайшее время должно будет определить российское правительство. Кроме того, дополнительные нормативные словари будут отдельно разработаны.
В каких случаях иностранные слова всё же можно будет использовать?
Исключениями будут лишь те иностранные слова, аналогов которым нет в русском языке.
А как быть с вывесками на иностранном языке?
О них в законе тоже упомянуто. Согласно документу, все рекламные надписи на иностранном языке нужно будет обязательно дублировать на русский. Причём перевод должен быть такого же размера и шрифта.
Можно ли будет использовать англицизмы в обычной жизни?
Да. Личное общение и переписки под закон не попадают: документ регламентирует лишь речь в публичной сфере. А вот вопрос с соцсетями пока остаётся открытым. Можно ли будет там делиться "экспириенсом" и писать другие англицизмы, станет известно в ближайшее время.
Кого и на сколько будут штрафовать за нарушение закона о чистоте русского языка?
Это пока неизвестно. Вопрос со штрафами будут прорабатывать отдельно и чуть позже.
Так что в первое время после принятия закона никаких санкций за использование иностранных слов, возможно, не последует. А вот когда законодатели определятся с наказанием, тогда уже придётся следить за словами очень внимательно.
Зачем этот закон вообще нужен?
Законодатели уверяют, что таким образом заботятся о русском языке и всячески поддерживают его. Как следует из пояснительной записки, поправки не только позволят укрепить статус русского как государственного языка, "но и позволят контролировать, как должностные лица соблюдают его нормы".
А глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская подчеркнула, что депутаты выводят поддержку языка "на государственный уровень" и вводят "некий контроль".
По мнению авторов законопроекта, сейчас русский язык страдает от засилья иностранных слов. Например, очень эмоционально своё возмущение в беседе с "Российской газетой"
высказал депутат Госдумы Алексей Журавлёв.
"Пройдите в Москве по Тверской, и сколько вывесок на русском? У нас даже на внутренних авиарейсах зачем-то объявления делают по-английски – какая-то ползучая языковая оккупация. Нужно менять регламент и отношение, если мы сами не защитим свой язык, никто за нас этого не сделает. Хватит подстраиваться, в мире ведь нет ни одной другой страны, где на улицах и в метро надписи дублируются на русском. Все эти "менеджер по клинингу не вписывается в дедлайн", когда можно сказать "уборщица не успевает" – лишь слепое подражание Западу. Тогда как в России – многовековая литературная культура, и наш вклад в общее наследие очевиден. Зачем же тогда коверкать наш великий и могучий в угоду какой-то прозападной моде?" – передаёт газета возмущение депутата.
Авторы законопроекта убеждены, что после вступления поправок в силу засилью англицизмов в русском языке придёт конец.
Что филологи говорят о законе о чистоте русского языка?
В законопроекте есть действительно правильные идеи, считает научный руководитель Центра исследований и медиакоммуникаций Института русского языка им. А.С. Пушкина Андрей Щербаков. При этом он отметил в беседе с "Известиями"
, что действующее языковое законодательство в России уже работает неплохо, а вводимые поправки – "несущественные".
"Конечно, официальная публичная коммуникация должна осуществляться на хорошем русском литературном языке, не допускающем грубых и жаргонных слов", – цитируют эксперта "Известия".
Он считает, что сама идея создать единую нормативную базу словарей и справочников очень хороша. Но заниматься этим должно академическое сообщество, а не чиновники, настаивает учёный.
Также филолог отметил, что механизмы, как власти собираются контролировать публичную речь в стране, ещё нужно дорабатывать. По его мнению, сверху регулировать язык "невозможно": эксперт рекомендует не вводить запреты, а усиливать образование и просветительскую работу.
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