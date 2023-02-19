Зачем в России приняли закон о чистоте русского языка и какие слова будут запрещены?

За "клининг", "коворкинг", "дедлайн" и другие англицизмы хотят наказывать штрафом

19 февраля 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о чистоте русского языка. В документе предлагается обязать должностных лиц и граждан использовать в публичной сфере только правильную литературную речь, избавленную от жаргонизмов и иностранных слов. А нарушителей предлагается штрафовать.

О том, какие слова окажутся под запретом после подписания закона, кому придётся следить за речью и как будут наказывать за нарушения, – в материале amic.ru.

1 Что за закон о чистоте русского языка? "Законом о чистоте русского языка" называют поправки в федеральный закон "О государственном языке", внести которые ещё в прошлом году предложило российское правительство. Документ предлагает обязать российских граждан и должностных лиц использовать исключительно правильный литературный русский язык во время своих выступлений и публикаций. При этом не допускается использование слов и выражений, "которые не соответствуют нормам современного русского литературного языка".

2 Кого обяжут использовать только "чистый" русский язык? Из текста законопроекта следует, что под закон о чистоте языка подадут органы власти всех уровней (и их отдельные представители), суды, средства массовой информации и производители рекламы. Кроме того, те же самые требования будут предъявлять к кинопоказам, театрально-зрелищным, культурно-просветительским и развлекательным мероприятиям. Также исключительно по нормам языка должны будут соответствовать материалы в сфере образования и информация для потребителей товаров и услуг. Кроме того, закон будет распространяться на географические наименования и надписи на дорожных знаках. Отдельное внимание предлагается уделять текстам нормативно-правовых документов. Предполагается, что они будут проходить обязательную лингвистическую экспертизу перед публикацией.

3 Какие слова запретят использовать? В первую очередь, закон направлен на искоренение из публичной речи иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке. Так что после окончательного принятия документа нельзя будет называть уборку клинингом, а перерыв на кофе – кофе-брейком. Все подобные англицизмы в публичных выступлениях будут запрещены. Кроме того, под запрет попадает нецензурная брань.

4 Как узнать, какое слово можно использовать, а какое нет? Никакого подробного перечня пока нет. Предполагается, что вскоре власти определят перечень "правильных" словарей и грамматических справочников, по которым нужно будет сверяться. Если там есть слово – его можно использовать. Если же вы не обнаружили "коворкинг" или "дедлайн" в нормативном справочнике, придётся искать аналог. Какие именно словари станут официальными, в ближайшее время должно будет определить российское правительство. Кроме того, дополнительные нормативные словари будут отдельно разработаны.

5 В каких случаях иностранные слова всё же можно будет использовать? Исключениями будут лишь те иностранные слова, аналогов которым нет в русском языке.

6 А как быть с вывесками на иностранном языке? О них в законе тоже упомянуто. Согласно документу, все рекламные надписи на иностранном языке нужно будет обязательно дублировать на русский. Причём перевод должен быть такого же размера и шрифта.

7 Можно ли будет использовать англицизмы в обычной жизни? Да. Личное общение и переписки под закон не попадают: документ регламентирует лишь речь в публичной сфере. А вот вопрос с соцсетями пока остаётся открытым. Можно ли будет там делиться "экспириенсом" и писать другие англицизмы, станет известно в ближайшее время.

8 Кого и на сколько будут штрафовать за нарушение закона о чистоте русского языка? Это пока неизвестно. Вопрос со штрафами будут прорабатывать отдельно и чуть позже. Так что в первое время после принятия закона никаких санкций за использование иностранных слов, возможно, не последует. А вот когда законодатели определятся с наказанием, тогда уже придётся следить за словами очень внимательно.

9 Зачем этот закон вообще нужен? Законодатели уверяют, что таким образом заботятся о русском языке и всячески поддерживают его. Как следует из пояснительной записки, поправки не только позволят укрепить статус русского как государственного языка, "но и позволят контролировать, как должностные лица соблюдают его нормы". А глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская подчеркнула, что депутаты выводят поддержку языка "на государственный уровень" и вводят "некий контроль". По мнению авторов законопроекта, сейчас русский язык страдает от засилья иностранных слов. Например, очень эмоционально своё возмущение в беседе с "Российской газетой" высказал депутат Госдумы Алексей Журавлёв. "Пройдите в Москве по Тверской, и сколько вывесок на русском? У нас даже на внутренних авиарейсах зачем-то объявления делают по-английски – какая-то ползучая языковая оккупация. Нужно менять регламент и отношение, если мы сами не защитим свой язык, никто за нас этого не сделает. Хватит подстраиваться, в мире ведь нет ни одной другой страны, где на улицах и в метро надписи дублируются на русском. Все эти "менеджер по клинингу не вписывается в дедлайн", когда можно сказать "уборщица не успевает" – лишь слепое подражание Западу. Тогда как в России – многовековая литературная культура, и наш вклад в общее наследие очевиден. Зачем же тогда коверкать наш великий и могучий в угоду какой-то прозападной моде?" – передаёт газета возмущение депутата. Авторы законопроекта убеждены, что после вступления поправок в силу засилью англицизмов в русском языке придёт конец.