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Зачем в России приняли закон о чистоте русского языка и какие слова будут запрещены?

За "клининг", "коворкинг", "дедлайн" и другие англицизмы хотят наказывать штрафом

19 февраля 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о чистоте русского языка. В документе предлагается обязать должностных лиц и граждан использовать в публичной сфере только правильную литературную речь, избавленную от жаргонизмов и иностранных слов. А нарушителей предлагается штрафовать.

О том, какие слова окажутся под запретом после подписания закона, кому придётся следить за речью и как будут наказывать за нарушения, – в материале amic.ru.

1

Что за закон о чистоте русского языка?

"Законом о чистоте русского языка" называют поправки в федеральный закон "О государственном языке", внести которые ещё в прошлом году предложило российское правительство.
Документ предлагает обязать российских граждан и должностных лиц использовать исключительно правильный литературный русский язык во время своих выступлений и публикаций. При этом не допускается использование слов и выражений, "которые не соответствуют нормам современного русского литературного языка".
2

Кого обяжут использовать только "чистый" русский язык?

Из текста законопроекта следует, что под закон о чистоте языка подадут органы власти всех уровней (и их отдельные представители), суды, средства массовой информации и производители рекламы. Кроме того, те же самые требования будут предъявлять к кинопоказам, театрально-зрелищным, культурно-просветительским и развлекательным мероприятиям.
Также исключительно по нормам языка должны будут соответствовать материалы в сфере образования и информация для потребителей товаров и услуг.
Кроме того, закон будет распространяться на географические наименования и надписи на дорожных знаках.
Отдельное внимание предлагается уделять текстам нормативно-правовых документов. Предполагается, что они будут проходить обязательную лингвистическую экспертизу перед публикацией.
3

Какие слова запретят использовать?

В первую очередь, закон направлен на искоренение из публичной речи иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке.
Так что после окончательного принятия документа нельзя будет называть уборку клинингом, а перерыв на кофе – кофе-брейком. Все подобные англицизмы в публичных выступлениях будут запрещены.
Кроме того, под запрет попадает нецензурная брань.
4

Как узнать, какое слово можно использовать, а какое нет?

Никакого подробного перечня пока нет. Предполагается, что вскоре власти определят перечень "правильных" словарей и грамматических справочников, по которым нужно будет сверяться. Если там есть слово – его можно использовать. Если же вы не обнаружили "коворкинг" или "дедлайн" в нормативном справочнике, придётся искать аналог.
Какие именно словари станут официальными, в ближайшее время должно будет определить российское правительство. Кроме того, дополнительные нормативные словари будут отдельно разработаны.
5

В каких случаях иностранные слова всё же можно будет использовать?

Исключениями будут лишь те иностранные слова, аналогов которым нет в русском языке.
6

А как быть с вывесками на иностранном языке?

О них в законе тоже упомянуто. Согласно документу, все рекламные надписи на иностранном языке нужно будет обязательно дублировать на русский. Причём перевод должен быть такого же размера и шрифта.
7

Можно ли будет использовать англицизмы в обычной жизни?

Да. Личное общение и переписки под закон не попадают: документ регламентирует лишь речь в публичной сфере. А вот вопрос с соцсетями пока остаётся открытым. Можно ли будет там делиться "экспириенсом" и писать другие англицизмы, станет известно в ближайшее время.
8

Кого и на сколько будут штрафовать за нарушение закона о чистоте русского языка?

Это пока неизвестно. Вопрос со штрафами будут прорабатывать отдельно и чуть позже.
Так что в первое время после принятия закона никаких санкций за использование иностранных слов, возможно, не последует. А вот когда законодатели определятся с наказанием, тогда уже придётся следить за словами очень внимательно.
9

Зачем этот закон вообще нужен?

Законодатели уверяют, что таким образом заботятся о русском языке и всячески поддерживают его. Как следует из пояснительной записки, поправки не только позволят укрепить статус русского как государственного языка, "но и позволят контролировать, как должностные лица соблюдают его нормы".
А глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская подчеркнула, что депутаты выводят поддержку языка "на государственный уровень" и вводят "некий контроль".
По мнению авторов законопроекта, сейчас русский язык страдает от засилья иностранных слов. Например, очень эмоционально своё возмущение в беседе с "Российской газетой" высказал депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

"Пройдите в Москве по Тверской, и сколько вывесок на русском? У нас даже на внутренних авиарейсах зачем-то объявления делают по-английски – какая-то ползучая языковая оккупация. Нужно менять регламент и отношение, если мы сами не защитим свой язык, никто за нас этого не сделает. Хватит подстраиваться, в мире ведь нет ни одной другой страны, где на улицах и в метро надписи дублируются на русском. Все эти "менеджер по клинингу не вписывается в дедлайн", когда можно сказать "уборщица не успевает" – лишь слепое подражание Западу. Тогда как в России – многовековая литературная культура, и наш вклад в общее наследие очевиден. Зачем же тогда коверкать наш великий и могучий в угоду какой-то прозападной моде?" – передаёт газета возмущение депутата.

Авторы законопроекта убеждены, что после вступления поправок в силу засилью англицизмов в русском языке придёт конец.

10

Что филологи говорят о законе о чистоте русского языка?

В законопроекте есть действительно правильные идеи, считает научный руководитель Центра исследований и медиакоммуникаций Института русского языка им. А.С. Пушкина Андрей Щербаков. При этом он отметил в беседе с "Известиями", что действующее языковое законодательство в России уже работает неплохо, а вводимые поправки – "несущественные".

"Конечно, официальная публичная коммуникация должна осуществляться на хорошем русском литературном языке, не допускающем грубых и жаргонных слов", – цитируют эксперта "Известия".

Он считает, что сама идея создать единую нормативную базу словарей и справочников очень хороша. Но заниматься этим должно академическое сообщество, а не чиновники, настаивает учёный.

Также филолог отметил, что механизмы, как власти собираются контролировать публичную речь в стране, ещё нужно дорабатывать. По его мнению, сверху регулировать язык "невозможно": эксперт рекомендует не вводить запреты, а усиливать образование и просветительскую работу.

Фото: unsplash.com

Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных слов

В пояснительной записке указано, что законопроект должен подчеркнуть объединяющую роль русского языка в России
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Комментарии 27

  • Новояз? ++
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Давно пора. А то как мартышки, прости господи. "Слепое, мерзкое, пустое подражанье"...
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Футбол тоже запретят? Ногомяч будет? Хоккей?! Наверно, будет "Конькишайбагон". Компьютер - ЭВМ. Ноутбук, тоже запретят. Маразм крепчает. Народ отвлекают псевдопатриотичными законами от реальных проблем: войны и обвала экономики. Но это режим не спасет.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • А как-же буквы z и v на русских танках ?
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Компьютер - ЭВМ. --- Нельзя: electronic и machine - иностранные слова.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, +
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Это - бред. Заявляю это ответственно.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Бред- это клиринги и каворкинги. В твоей голове клиринг провести пора. Это уже даже Госдума увидела...
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Кстати, насчет футбола. Может, под эту дудку и сам ногомяч запретят? Все равно кривоногие мимо ворот с двух метров мажут (если вообще от своих ворот до ворот противника за 45 минут дойти успевают). Меньше позора для Родины...
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Было бы лучше в школах ввести учебник иностранных языков и поверхностно изучать все не русские языки, вместо насильственно вдалбливания английского или немецкого. Довелось в школьные годы сначала изучать английский, а в связи с переездом в сельскую школу - немецкий. Приобщившись с детства к языку людей, имеешь своё мнение и представление об этих людях. Например: китайский язык не имеет буквы Р, их шипящесюсюкающий язык формирует скрытных и миролюбивых людей. Конечно же, великий и могучий русский язык не нужно умышленно искажать акцентами и заменять русские слова на "крутые" иноязычные.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Русский язык очень красив, разно узорчатые слова "плИтутсА нитью в кружИва". В русских сказках описание: "Когда девица говорит, словно реченька журчит" - язык переливчатый и "сахарные уста девичьи" не искажаются гримасой, произнося русскую речь.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Вот не надо "передергивать"! Одно дело старые слова, такие, как футбол, или компьтер, а другое - называть оладушки панкейками, а сухарики снеками! Умники хреновы!
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Очень нужный закон! Давно ожидаемый. Эти выражения взяты с одного федерального официального грантового сайта - подкасты, квизы, коучинг, коворкинги, коливинги, арт-резиденции, креативные пространства, инклюзия и т.д.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Наверно, будет "Конькишайбагон----Тоше не катит. Шайба - заимстфофание.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошо, но если некоторые заимствованные слова перевести, то получится стыд. Например, Киркоров создает ремейки - звучит неплохо, а теперь используем русское значение...
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Да, и ещё внимание давно пора обратить на безграмотность, так часто ошибки встречаешь в элементарных словах. По роду работы столкнулась со справкой из деканата нашего классического вуза, где было указано, что " степендию студент такой-то не получает"....
    19 февраля, Гость   Ответить
  • "Мочить в сортире" это чистый русский литературный язык? "Спикеров", "сенаторов", "мэров" тоже отменят? Что будет вместо "принтера" или "бинома"? Куда девать "баррель"? Я зык, впитывая иностранные слова, развивается. Множество слов, которые мы считаем русскими, на самом деле стопроцентные заимствования. Всё лишнее отсеялось по мере использования, что пригодилось, осталось с нами. Да и в самом русском языке позади остались многие слова, ныне не используемые. Кому в голову придёт вместо слова "кушать" использовать. к примеру, "хряцать" или "лындить"?
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, на самом деле иностранными словами очень злоупотребляют. На работе только и слышно "коворкинг", "хэппи-индексы", " груминг бэклога" и т.д. Звучит всё это неуклюже и коряво.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Вот не надо "передергивать"! Одно дело старые слова, такие, как футбол, или компьтер, ---- Если бы этот закон вовремя приняли, то и не было бы слов, в которых вы делаете ошибки.
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Самое блудливое слово "колледж". Детей с малых лет начинают приучать системе обучения по "омерикански". Зачем и кому это надо?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Детей с малых лет начинают приучать системе обучения по "омерикански".-----Ты в каком колледже детей увидела? Там после 9 класса обучаются.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • фраза Белинского: "Хорошилище в мокроступах идет по гульбищу из ристалища в позорище"
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Все правильно! На совещаниях с московским руководством, я имея два высших образования половину не понимаю из того, что они говорят. Все эти воркшопы, юзабилити, дедлайны, коворкинги, митапы, имеджборды и еще куча всего!!! Из понятного порой одни союзы.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Давно пора. Почему те же американцы и англичане не используют в своей слова из других языков в таком объеме? В руссом языке есть адекватная замена большинству из новомодных иностранных слов. В большинстве случаев, как выяснялось не раз, иностранные словечки употребляют либо по незрелости (как дети на блестящее и новое), причем не понимая в полной того смысла, который стоит за этим словом, либо от безграмотности, точнее из-за скудного словарного запаса. А уж скудный словарный запас является прямым следствием того, что мало читают.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Во Франции подобный закон существует с 1994 года (т.н. закон Тубона - от имени тогдашнего министра культуры), но перед этим подобный же закон там принимали в 1975 году.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • На совещаниях с московским руководством -- может вы Тупы? Если работая какое-то время не научились понимать профессиональный слэнг
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, утрирование - самый простой способ бездарной и неуместной критики. Для ьупых, я бы сказал
    23 февраля, Гость   Ответить
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