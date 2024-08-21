Задача - выжить. О фестивале анимационного кино и конкуренции с западными мультиками

Как в 90-е годы удалось спасти и передать знания и опыт советских мультипликаторов молодым

21 августа 2024, 12:10, ИА Амител

Кто про что, а мы снова про мультики. В гостях "Переговорки" на amic.ru — сопродюсер легендарного мультфильма "Смешарики" (с 2004 по 2008 год), председатель Комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России Александр Герасимов. Он приезжал в Алтайский край на Всероссийский Шукшинский фестиваль.

Когда-то советские мультфильмы считались лучшими в мире. Но в 90-е годы пальму первенства на российском ТВ перехватила европейская и американская анимация.

Между тем, именно в 1996 году прошел первый Открытый российский фестиваль анимационного кино. Его председатель — Александр Герасимов рассказывает, верили ли его организаторы в успех этого мероприятия и в то, что наши мультфильмы смогут составить конкуренцию западной продукции.

"Задача была - выжить и сохранить те крупицы мастерства и остатки советской школы анимации, которые на тот момент просто начали исчезать", - вспоминает Герасимов.

Подробнее о том времени и о том, благодаря чему и кому мы сегодня снова восхищаемся российскими мультфильмами - смотрите в видеоролике.

Полная версия "Переговорки" на amic.ru выйдет 22 августа. Мы узнали, в чем заключается работа продюсера мультфильма. Поговорили о международной популярности российской анимации, о кадрах, "Смешариках" и новых премьерах, которые порадуют и детей, и взрослых.

А вот здесь режиссер Константин Феоктистов рассказал о секретах создания еще одного культового мультсериала о трех богатырях, князе Киевском и коне Юлии.