Задать вопросы, высказать мнение: в алтайской налоговой пройдет горячая линия

Ее проведут в среду, 29 ноября

27 ноября 2023, 15:30, ИА Амител

Колл-центр / Фото: Freepik

29 ноября 2023 года члены Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю проведут горячую линию. Жители региона могут задать вопросы по имущественным налогам, высказать свое мнение о работе налоговых инспекций края.

Как задать вопрос?

Вопросы будут принимать по телефону 8 (3852) 56-07-92 (вн. 10-21) с 10 до 12 часов.

Что это за Общественный совет?

Общественный совет налоговой службы Алтайского края – это консультативно-совещательный орган, в состав которого входят предприниматели, общественные деятели, руководители крупных и социально значимых компаний региона.

Члены Совета участвуют в разработке мероприятий, направленных на повышение налоговой культуры жителей края, улучшение региональных сервисов. Также в компетенцию органа входит мониторинг эффективности деятельности УФНС на основании данных об исполнении бюджетов, качества предоставления государственных услуг, работе по противодействию коррупции в налоговых органах края.

Состав членов Общественного совета УФНС России по Алтайскому краю размещен на официальном сайте ведомства nalog.gov.ru. Специально для обращения граждан с вопросом, заявлением, предложением функционирует сервис "Обратиться в Общественный совет при ФНС России".

Материал разработан в рамках государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае"