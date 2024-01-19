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Задержали аферистов-оконщиков, обманувших более 20 пенсионеров в Барнауле

Убеждали в проведении ремонта пластиковых окон, в случае отказа угрожали составлением административного материала

19 января 2024, 10:40, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф
Фото: 22.мвд.рф

Полицейские Алтайского края задержали трех мошенников, занимавшихся обманом пожилых людей, сообщает региональное МВД.

32-летнего четырежды судимого организатора группы и его 41-летнего подельника задержали в арендованной квартире в Новосибирске. Еще одного 31-летнего уроженца Новоалтайска – в Барнауле.

"Выдавая себя за работников служб электроснабжения или оконного сервиса, руководитель совместно с подельником обзванивали пенсионеров и навязывали им услуги по проверке работы электроприборов или диагностике пластиковых окон", – рассказали в ведомстве.

После этого второй подельник приезжал к пенсионерам и после "осмотра" заявлял о необходимости замены выключателей и розеток или убеждал в проведении ремонта пластиковых окон. Все работы проводились по завышенным ценам.

"В случае отказа угрожал пенсионерам составлением административного материала", – отметили в МВД.

По предварительным данным, жертвами аферистов стали более 20 жителей Барнаула в возрасте от 73 до 92 лет, а общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей.

Задержанных отправили под стражу. Устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений, в том числе на территории других регионов.

Барнаул Мошенники

Комментарии 7

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Гость

11:09:39 19-01-2024

Вообще часто навязывают

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Гость

11:18:09 19-01-2024

А с убийцами клопов и поверяльщиками счётчиков уже разобрались?

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гость

12:13:37 19-01-2024

Вчера приходил один. "Сверка показаний и проверка э/приборов" В квартиру, не пустили, но ушёл неохотно.

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Гость

12:42:21 19-01-2024

А звонильщицу нашли? Звонила по окнам всегда девушка, причем дерзкая - я всё равно буду вам звонить, вы обязаны нас пустить в квартиру для осмотра и всё в таком духе.

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Гость

12:46:01 19-01-2024

Про компуктерных мастеров забыли

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Гость

17:54:21 19-01-2024

Вот на этих чертей повесить все нераскрытые убийства 30-летней давности!

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Гость

17:59:15 19-01-2024

Гость (17:54:21 19-01-2024) Вот на этих чертей повесить все нераскрытые убийства 30-летн... 30 лет много. им в том возрасте даже по жопе не грозило бы... а вот годиков за 12...

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