Задержали аферистов-оконщиков, обманувших более 20 пенсионеров в Барнауле
Убеждали в проведении ремонта пластиковых окон, в случае отказа угрожали составлением административного материала
19 января 2024, 10:40, ИА Амител
Полицейские Алтайского края задержали трех мошенников, занимавшихся обманом пожилых людей, сообщает региональное МВД.
32-летнего четырежды судимого организатора группы и его 41-летнего подельника задержали в арендованной квартире в Новосибирске. Еще одного 31-летнего уроженца Новоалтайска – в Барнауле.
"Выдавая себя за работников служб электроснабжения или оконного сервиса, руководитель совместно с подельником обзванивали пенсионеров и навязывали им услуги по проверке работы электроприборов или диагностике пластиковых окон", – рассказали в ведомстве.
После этого второй подельник приезжал к пенсионерам и после "осмотра" заявлял о необходимости замены выключателей и розеток или убеждал в проведении ремонта пластиковых окон. Все работы проводились по завышенным ценам.
"В случае отказа угрожал пенсионерам составлением административного материала", – отметили в МВД.
По предварительным данным, жертвами аферистов стали более 20 жителей Барнаула в возрасте от 73 до 92 лет, а общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей.
Задержанных отправили под стражу. Устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений, в том числе на территории других регионов.
11:09:39 19-01-2024
Вообще часто навязывают
11:18:09 19-01-2024
А с убийцами клопов и поверяльщиками счётчиков уже разобрались?
12:13:37 19-01-2024
Вчера приходил один. "Сверка показаний и проверка э/приборов" В квартиру, не пустили, но ушёл неохотно.
12:42:21 19-01-2024
А звонильщицу нашли? Звонила по окнам всегда девушка, причем дерзкая - я всё равно буду вам звонить, вы обязаны нас пустить в квартиру для осмотра и всё в таком духе.
12:46:01 19-01-2024
Про компуктерных мастеров забыли
17:54:21 19-01-2024
Вот на этих чертей повесить все нераскрытые убийства 30-летней давности!
17:59:15 19-01-2024
Гость (17:54:21 19-01-2024) Вот на этих чертей повесить все нераскрытые убийства 30-летн... 30 лет много. им в том возрасте даже по жопе не грозило бы... а вот годиков за 12...