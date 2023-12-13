Задержали новосибирца, пытавшегося подорвать военкомат бомбой в мультиварке

Злоумышленником оказался ранее судимый 27-летний Евгений Ряполов

13 декабря 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирске правоохранители задержали подозреваемого в попытке совершения теракта у одного из военкоматов в городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, злоумышленником оказался ранее судимый 27-летний Евгений Ряполов. Он известен своим участием в местной ячейке праворадикального движения "Реструкт" (признано в России экстремистским и запрещено), которое было создано Максимом Марцинкевичем, более известным как Тесак. В 2017 году Ряполов получил четыре года колонии за хранение взрывчатых веществ и покушение на незаконное изготовление взрывчатки. В 2016 году он был условно судим за избиение двух человек по мотивам идеологической ненависти.

По информации Mash Siberia, в последнее время подозреваемый работал барбером. Дома у него нашли предметы для изготовления самодельных взрывных устройств, а также с нацистской символикой. Зажигательные вещества вытаскивал из петард. Причины подорвать военкомат, по словам Ряполова, идеологические.

Напомним, что самодельное взрывное устройство на территории новосибирского военкомата обнаружили 5 декабря – оно лежало в мультиварке. Подозрительный предмет находился на первом этаже жилой многоэтажки на улице Дмитрия Шамшурина, на подоконнике.