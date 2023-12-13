Задержали новосибирца, пытавшегося подорвать военкомат бомбой в мультиварке
Злоумышленником оказался ранее судимый 27-летний Евгений Ряполов
13 декабря 2023, 17:31, ИА Амител
В Новосибирске правоохранители задержали подозреваемого в попытке совершения теракта у одного из военкоматов в городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, злоумышленником оказался ранее судимый 27-летний Евгений Ряполов. Он известен своим участием в местной ячейке праворадикального движения "Реструкт" (признано в России экстремистским и запрещено), которое было создано Максимом Марцинкевичем, более известным как Тесак. В 2017 году Ряполов получил четыре года колонии за хранение взрывчатых веществ и покушение на незаконное изготовление взрывчатки. В 2016 году он был условно судим за избиение двух человек по мотивам идеологической ненависти.
По информации Mash Siberia, в последнее время подозреваемый работал барбером. Дома у него нашли предметы для изготовления самодельных взрывных устройств, а также с нацистской символикой. Зажигательные вещества вытаскивал из петард. Причины подорвать военкомат, по словам Ряполова, идеологические.
Напомним, что самодельное взрывное устройство на территории новосибирского военкомата обнаружили 5 декабря – оно лежало в мультиварке. Подозрительный предмет находился на первом этаже жилой многоэтажки на улице Дмитрия Шамшурина, на подоконнике.
17:40:26 13-12-2023
Барбер - это вообще что такое?
17:53:00 13-12-2023
Гость (17:40:26 13-12-2023) Барбер - это вообще что такое?... цирюльник для хипстеров))
17:48:20 13-12-2023
"По словам собеседника агентства, злоумышленником оказался ранее судимый 27-летний Евгений Ряполов. Он известен своим участием в местной ячейке праворадикального движения "Реструкт" (признано в России экстремистским и запрещено), которое было создано Максимом Марцинкевичем, более известным как Тесак. В 2017 году Ряполов получил четыре года колонии за хранение взрывчатых веществ и покушение на незаконное изготовление взрывчатки. В 2016 году он был условно судим за избиение двух человек по мотивам идеологической ненависти."=================== С таким криминальным багажом и так нелепо проколоться? Как говори Станиславский....?
18:12:07 13-12-2023
которое было создано Максимом Марцинкевичем, более известным как Тесак. А кто же, кто же облизывал этого самого "тесака"?
06:27:47 14-12-2023
🤣🤣🤣🤣 (18:12:07 13-12-2023) которое было создано Максимом Марцинкевичем, более известным... И кто?
02:25:19 14-12-2023
Поди на весь Бердск движение было из одного человека в его лице , городок малюсенький .
06:29:42 14-12-2023
Гость (02:25:19 14-12-2023) Поди на весь Бердск движение было из одного человека в его л... Ну так то этот малюсенький город 100 тысяч населения.
14:24:48 14-12-2023
Гость (06:29:42 14-12-2023) Ну так то этот малюсенький город 100 тысяч населения.... 1/3 дети , 1/3 старики и 1/3 примерно трудоспособные , как это обычно в статистике навскидку , то есть из 100тыс. 30 000 на весь городок , уборщицами , дворниками , строителями , пожарными , полицией , поварами .... Вот тебе и городок в 100тыс. А если в городе работы нет , значит на электричке до Новосибирска катиться ТУДА И ОБРАТНО каждый день , за кусок хлебушка работу работать .
06:52:37 14-12-2023
Вот и зачем к подобному персонажу относиться в рамках УК? Из идеологических соображений хотел взорвать военкомат? Его же петарду ему же в штаны и пускай подрывается. Записать как несчастный случай при планировании преступления.