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В новосибирском военкомате обнаружили самодельную взрывчатку в мультиварке

Саперы уничтожили устройство при помощи робота в скрытом от посторонних месте

05 декабря 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На территории новосибирского военкомата нашли самодельное взрывное устройство в мультиварке. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации источника, взрывчатку обнаружили минувшей ночью во время осмотра здания военкомата, который находится на первом этаже жилой многоэтажки на улице Дмитрия Шамшурина. Мультиварка с взрывчаткой стояла на окне.

На место вызвали экстренные службы. Их сотрудники аккуратно вскрыли самоделку – внутри нее оказался таймер с проводами и нитью накаливания, а также сыпучее серое вещество. Элементы запитали от батарейки типа "Крона".

В результате саперы уничтожили устройство при помощи робота в скрытом от посторонних месте. Элементы направили на экспертизу, никто не пострадал.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 4

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Гость

18:12:40 05-12-2023

Крона, нить накаливания раскалит? Мутная история.

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Гость

10:11:37 06-12-2023

Гость (18:12:40 05-12-2023) Крона, нить накаливания раскалит? Мутная история.... Грамотей, лампочки с нитью накаливания бывают и на 9 вольт и на 4,5. Школота.

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ДМВ

11:25:55 06-12-2023

Гость (10:11:37 06-12-2023) Грамотей, лампочки с нитью накаливания бывают и на 9 вольт и... 2.5, 3.5, 6.3, 12 вольт

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Гость

21:37:38 05-12-2023

Крона - это явно чешский след! =)

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