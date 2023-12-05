В новосибирском военкомате обнаружили самодельную взрывчатку в мультиварке

Саперы уничтожили устройство при помощи робота в скрытом от посторонних месте

05 декабря 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На территории новосибирского военкомата нашли самодельное взрывное устройство в мультиварке. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации источника, взрывчатку обнаружили минувшей ночью во время осмотра здания военкомата, который находится на первом этаже жилой многоэтажки на улице Дмитрия Шамшурина. Мультиварка с взрывчаткой стояла на окне.

На место вызвали экстренные службы. Их сотрудники аккуратно вскрыли самоделку – внутри нее оказался таймер с проводами и нитью накаливания, а также сыпучее серое вещество. Элементы запитали от батарейки типа "Крона".

В результате саперы уничтожили устройство при помощи робота в скрытом от посторонних месте. Элементы направили на экспертизу, никто не пострадал.