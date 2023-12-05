В новосибирском военкомате обнаружили самодельную взрывчатку в мультиварке
Саперы уничтожили устройство при помощи робота в скрытом от посторонних месте
05 декабря 2023, 14:10, ИА Амител
На территории новосибирского военкомата нашли самодельное взрывное устройство в мультиварке. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Telegram-канал Shot.
По информации источника, взрывчатку обнаружили минувшей ночью во время осмотра здания военкомата, который находится на первом этаже жилой многоэтажки на улице Дмитрия Шамшурина. Мультиварка с взрывчаткой стояла на окне.
На место вызвали экстренные службы. Их сотрудники аккуратно вскрыли самоделку – внутри нее оказался таймер с проводами и нитью накаливания, а также сыпучее серое вещество. Элементы запитали от батарейки типа "Крона".
В результате саперы уничтожили устройство при помощи робота в скрытом от посторонних месте. Элементы направили на экспертизу, никто не пострадал.
18:12:40 05-12-2023
Крона, нить накаливания раскалит? Мутная история.
10:11:37 06-12-2023
Гость (18:12:40 05-12-2023) Крона, нить накаливания раскалит? Мутная история.... Грамотей, лампочки с нитью накаливания бывают и на 9 вольт и на 4,5. Школота.
11:25:55 06-12-2023
Гость (10:11:37 06-12-2023) Грамотей, лампочки с нитью накаливания бывают и на 9 вольт и... 2.5, 3.5, 6.3, 12 вольт
21:37:38 05-12-2023
Крона - это явно чешский след! =)