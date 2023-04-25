Психолог барнаульского СИЗО рассказал, как распознать маньяка

Будущего преступника можно вычислить не только по лицу, когда он уже взрослый, но и по поведению в детстве

25 апреля 2023, 12:24, ИА Амител

Фото: pexels.com

У маньяков чаще всего ломанные брови, некрасивая форма губ и подбородок с ямкой. Об этом рассказал "КП-Барнаул" старший психолог психологической лаборатории следственного изолятора № 1 Станислав Сутормин.

Эксперт отметил, что поведение человека отражается на его лице – оно постепенно приобретает ту форму, которая продиктована мыслями. Но больше всего эту сущность выдают глаза, например, у маньяка Андрея Чикатило был специфический бешеный взгляд.

"Также это могут быть ломанные брови, некрасивая форма губ, подбородок с ямкой и подозрительный либо отстранённый взгляд, бегающие глаза. Но обращать внимание стоит именно на комплекс этих признаков. Это не доказывает, что человек преступник, но должно заставить вас перестраховаться и держаться подальше", – посоветовал Сутормин.

Он также указал, что будущего маньяка можно распознать в детстве: поведение подростка может указывать на потенциальную склонность к насилию. Есть три признака: недержание мочи, желание что-то поджечь и жестокое обращение с животными.

При этом, подчеркнул психолог, маньяки более ранимые по своей натуре люди, которые зачастую не умеют извлекать уроки из прошлого и прогнозировать будущее.

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