Психолог барнаульского СИЗО рассказал, как распознать маньяка
Будущего преступника можно вычислить не только по лицу, когда он уже взрослый, но и по поведению в детстве
25 апреля 2023, 12:24, ИА Амител
У маньяков чаще всего ломанные брови, некрасивая форма губ и подбородок с ямкой. Об этом рассказал "КП-Барнаул" старший психолог психологической лаборатории следственного изолятора № 1 Станислав Сутормин.
Эксперт отметил, что поведение человека отражается на его лице – оно постепенно приобретает ту форму, которая продиктована мыслями. Но больше всего эту сущность выдают глаза, например, у маньяка Андрея Чикатило был специфический бешеный взгляд.
"Также это могут быть ломанные брови, некрасивая форма губ, подбородок с ямкой и подозрительный либо отстранённый взгляд, бегающие глаза. Но обращать внимание стоит именно на комплекс этих признаков. Это не доказывает, что человек преступник, но должно заставить вас перестраховаться и держаться подальше", – посоветовал Сутормин.
Он также указал, что будущего маньяка можно распознать в детстве: поведение подростка может указывать на потенциальную склонность к насилию. Есть три признака: недержание мочи, желание что-то поджечь и жестокое обращение с животными.
При этом, подчеркнул психолог, маньяки более ранимые по своей натуре люди, которые зачастую не умеют извлекать уроки из прошлого и прогнозировать будущее.
Ранее сексолог рассказал, как вычислить извращенца в общественном транспорте.
12:39:16 25-04-2023
от чё за чушь несет этот психолог? в СИЗО профдеформация?
12:45:59 25-04-2023
Чего бы не волокли на физиогномику, "она вертится". По морде лица отморозка, деграданта видно за километр.
14:49:09 25-04-2023
Гость (12:45:59 25-04-2023) Чего бы не волокли на физиогномику, "она вертится". По морде... Также, как и алкаша. Всё написано на лице.
12:57:17 25-04-2023
А как типировать Николая Валуева? Он охотник и депутат
14:51:00 25-04-2023
Гость (12:57:17 25-04-2023) А как типировать Николая Валуева? Он охотник и депутат... У Валуева взгляд хороший. А форма лица и тела такие из-за заболевания акромегалия.
15:24:18 25-04-2023
Гость (14:51:00 25-04-2023) У Валуева взгляд хороший. А форма лица и тела такие из-за за... Валуев убивал животных на охоте ради развлечения!
14:23:51 25-04-2023
Бред сивой кобылы.
14:34:33 25-04-2023
Дожили. Мысли формируют внешность. А как президенты выглядят, как у них с бровями и ямочками?
14:52:23 25-04-2023
Олег (14:34:33 25-04-2023) Дожили. Мысли формируют внешность. А как президенты выглядят... А вы как будто не знали, что внутреннее содержание сказывается на внешности. Множество признаков позволяет читать по лицу человека как по открытой книге.
15:32:56 25-04-2023
Туфта все маньяка никак не распознать маньяк то есть серийник которого активно ищут как правило уже убил в среднем от 50 до 100 жертв и не пойман Это значит что он не попадает ни в какие шаблоны криминалистики Это может быть кто угодно даже ваш обычный сосед
15:55:05 25-04-2023
Скажите, пожалуйста, правда ли, что психиатры и психологи - ущербные люди? Их тянет в психбольницы, потому что они хотят излечить и поправить себя. Получается, что наносят вред пациентам за счёт ошибочных выводов и личной проблемности. Посмотрите на "психолухов", особенно, мужчин. Зато сколько диагнозов от этих хитровыдуманных "специалистов"...
16:03:06 25-04-2023
Как стать психологом: записывайте...Не знаешь, что сказать? спроси. Не знаешь, что спросить? Молчи! Клиент спрашивает, почему ты молчишь? Спроси, почему он об этом спрашивает! Клиент недоволен, что молчишь? Спроси , что он в этот момент чувствует!
16:04:29 25-04-2023
Знаем мы этих ваших "психологов" у них один ответ - все проблемы из детства и от родителей - другого ответа у них нет.