Задержали похитителя девятилетнего мальчика на Алтае

Ребенка вместе с подозреваемым обнаружили в лесу

16 июня 2023, 15:37, ИА Амител

Фото: altai.sledcom.ru

В Республике Алтай в отношении задержанного 29-летнего мужчины возбудили дело по подозрению в похищении ребенка, сообщает региональный СК.

Напомним, 14 июня в поселке Дубровка Майминского района девятилетний мальчик пошел кататься на велосипеде и пропал.

Ребенок встретил жителя Чемальского района, который предложил ему поехать в поселок Куташ. Мальчик согласился.

"15 июня около 14:00 мальчик вместе с подозреваемым был обнаружен в лесном массиве в окрестностях поселка Куташ", – рассказали в ведомстве.

Мужчине предъявили обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.