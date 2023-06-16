Задержали похитителя девятилетнего мальчика на Алтае
Ребенка вместе с подозреваемым обнаружили в лесу
16 июня 2023, 15:37, ИА Амител
Фото: altai.sledcom.ru
В Республике Алтай в отношении задержанного 29-летнего мужчины возбудили дело по подозрению в похищении ребенка, сообщает региональный СК.
Напомним, 14 июня в поселке Дубровка Майминского района девятилетний мальчик пошел кататься на велосипеде и пропал.
Ребенок встретил жителя Чемальского района, который предложил ему поехать в поселок Куташ. Мальчик согласился.
"15 июня около 14:00 мальчик вместе с подозреваемым был обнаружен в лесном массиве в окрестностях поселка Куташ", – рассказали в ведомстве.
Мужчине предъявили обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
08:56:47 17-06-2023
не понятно, с мальчиком что то случилось? Что значит похитил? Домогался его или выкуп просил? Ничего не понятно.