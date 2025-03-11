Из-за массированной атаки БПЛА с ограничениями столкнулись аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево

11 марта 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: Ross Parmly / unsplash.com

Самолеты из Барнаула вылетели по расписанию в московские аэропорты, атакованные БПЛА.

"В Барнаул прилетели все самолеты из Москвы. От нас также улетели все, но не все приземлились в столице. Самолет авиакомпании "Победа" сейчас находится в Кирове, а лайнер S7 Airlines - в Перми", - сообщили amic.ru в пресс-службе барнаульского аэропорта.

В ночь на 11 марта над Россией уничтожили 337 украинских беспилотников, из них 91 – над Москвой и Подмосковьем. Из-за этого в российской столице с временными ограничениями столкнулись аэропорты, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск самолетов на момент публикации заметки действуют в Домодедово и Внуково. В Шереметьево меры уже отменили.

Из-за этого возможны изменения в расписании рейсов, убывающих из Барнаула и прибывающих в него. Однако пока на сайте барнаульского аэропорта сообщений об этом нет: движение самолетов осуществляется по графику.