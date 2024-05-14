Задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов

Его подозревают в уголовном преступлении, но в каком именно — пока не уточняется

14 мая 2024, 07:41, ИА Амител

Юрий Кузнецов / Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ

Задержан начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Кузнецова подозревают в уголовном преступлении. На рабочем месте и в его доме уже провели обыск. Расследование ведет Главное военно-следственное управление.

"Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметил собеседник агентства.

Другие подробности не раскрываются.

С 2010 по 2023 год Кузнецов был начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, где занимался защитой гостайны Минобороны. Затем перешел на должность главного кадровика военного ведомства.