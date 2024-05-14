Задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов
Его подозревают в уголовном преступлении, но в каком именно — пока не уточняется
14 мая 2024, 07:41, ИА Амител
Задержан начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Кузнецова подозревают в уголовном преступлении. На рабочем месте и в его доме уже провели обыск. Расследование ведет Главное военно-следственное управление.
"Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметил собеседник агентства.
Другие подробности не раскрываются.
С 2010 по 2023 год Кузнецов был начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, где занимался защитой гостайны Минобороны. Затем перешел на должность главного кадровика военного ведомства.
07:45:26 14-05-2024
Наверное хорошая новость
07:55:11 14-05-2024
Украинский внедрённый разведчик?
08:04:01 14-05-2024
Задержан бывший "защитник гостайн Министерства Обороны".Подозрение в уголовном преступлении не измене ли Родине?Стране Сталина не хватает.
08:28:29 14-05-2024
Что же это за преступление интересно, может съел кого-то?
10:18:59 14-05-2024
Гость (08:28:29 14-05-2024) Что же это за преступление интересно, может съел кого-то?... Внедрение все возможных ненужных вещей в МО за дорого, например так называемые "спец флешки", спец мобилы и т.д. Наверное за это. Вы сталкивались с этим в гражданке, российские смартфон, электромобили.. в единственном или в парном экземпляре по стоимости космического корабля.
13:10:31 14-05-2024
ВВП (10:18:59 14-05-2024) Внедрение все возможных ненужных вещей в МО за дорого, напри... Это верно.Знаю один заводик (от нас за Уралом), что поставляет продукцию МО- на мой вопрос,почему не производят для гражданки по приемлемой цене ответили: зачем? У нас МО и по такой цене берёт
08:46:14 14-05-2024
И все еще верят в неповинных бояр, и зря проводимые чистки высших эшелонов власти!
10:00:47 14-05-2024
Измена Родине? Ельцин Указом ввёл мораторий на смертную казнь- Путин своим Указом вправе тот мораторий отменить. И не надо кивать на какие-то сложности,решения,голосования,согласования....
17:55:59 14-05-2024
ГадкийЯ (10:00:47 14-05-2024) Измена Родине? Ельцин Указом ввёл мораторий на смертную казн... Да, смертную казнь пора вводить. И для высокопоставленных лиц в фуражках или без она должна быть длительной, мучительной и ласкающей душу простого люда.
10:16:09 14-05-2024
там всех надо сажать от головы до хвоста. пока что крупные жрут тех, что помельче и только потому что дела то идут неудовлетворительно.
10:50:44 14-05-2024
Гость (10:16:09 14-05-2024) там всех надо сажать от головы до хвоста. пока что крупные ж... крупные жрут тех, что помельче -- крупнее тех, кого взяли, человек 5, максимум, 10