Задержанная глава Гагаузии Гуцул обратилась к Путину с призывом о помощи
Она назвала обвинения в свой адрес политически мотивированными
27 марта 2025, 19:05, ИА Амител
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, которую накануне задержали в Кишиневе, призвала президента РФ Владимира Путина оказать давление на молдавские власти для ее освобождения. Об этом сообщает ТАСС.
"От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения", – сказано в заявлении Гуцул, переданном через адвоката.
Также Гуцул написала, что ее задержали по "абсурдным и политически мотивированным обвинениям". С ее слов, это лишь звено в цепи кампании центральных властей Молдовы по уничтожению Гагаузской автономии и ее особого статуса, закрепленного Конституцией страны.
Глава Гагаузской автономии попросила Путина выразить твердую поддержку ее особому статусу в рамках независимой Республики Молдова и добавила, что население Гагаузии смотрит на Россию "с верой и надеждой".
Задержание Евгении Гуцул
25 марта главу молдавского региона Гагаузия Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, хотя до этого она неоднократно ездила в служебные командировки в Россию, Турцию и другие страны. В 2024 году прокуроры обвинили ее в причастности к финансовым нарушениям на выборах в Гагаузии, которые якобы совершила партия "Шор". После избрания главы автономии партию запретили решением Конституционного суда Молдавии, а в отношении ее руководителей возбудили уголовные дела. Арест главы Гагаузии осудили все оппозиционные партии парламента страны, который контролирует прозападная Партия действия и солидарности.
26 марта в Национальном центре по борьбе с коррупцией заявили, что прокуроры предъявят обвинение Гуцул и обратятся в суд с ходатайством об избрании ареста в качестве меры пресечения.
19:16:25 27-03-2025
Нужно помогать.
19:35:11 27-03-2025
Инагент в нашу пользу.
20:23:41 27-03-2025
И к России обратилась, и к Турции. Бохатовекторная.
20:40:32 27-03-2025
Musik (20:23:41 27-03-2025) И к России обратилась, и к Турции. Бохатовекторная. ... Гагаузы - тюрки. Язык как и в Турции. Поэтому и к Эрдогану обратились. А вера у них православная.
22:19:53 27-03-2025
Гость (20:40:32 27-03-2025) Гагаузы - тюрки. Язык как и в Турции. Поэтому и к Эрдогану о... Мышебратья.
Ага, знаем.
Как прибалты, да?
20:28:28 27-03-2025
По четвергам не подаём.
Идите с Богом
20:51:27 27-03-2025
сколько не попадалась эта гагаузия в новостях, она постоянно что-то просит и призывает.
может уже отцеплять от себя всех сирых и убогих
06:03:54 28-03-2025
Гость (20:51:27 27-03-2025) сколько не попадалась эта гагаузия в новостях, она постоянно... Начать с Вас
07:55:44 28-03-2025
Гость (06:03:54 28-03-2025) Начать с Вас...
я ни у кого и ничего не попрошайничаю, на свои живу, я бы вас всех от себя с удовольствием отцепил
22:37:24 27-03-2025
И сразу нашлось куча москвичей, у которых на балконе завалился флаг Молдавии. И ковидные запреты на митинги тоже как-то сами собой отменились.
07:09:00 28-03-2025
Смуглянка?
07:32:39 28-03-2025
Классика жанра. "Путен, памаги!"
09:36:26 28-03-2025
нечего кричать, суд разберется!