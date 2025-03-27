Задержанная глава Гагаузии Гуцул обратилась к Путину с призывом о помощи

Она назвала обвинения в свой адрес политически мотивированными

27 марта 2025, 19:05, ИА Амител

Евгения Гуцул / Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, которую накануне задержали в Кишиневе, призвала президента РФ Владимира Путина оказать давление на молдавские власти для ее освобождения. Об этом сообщает ТАСС.

"От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения", – сказано в заявлении Гуцул, переданном через адвоката.

Также Гуцул написала, что ее задержали по "абсурдным и политически мотивированным обвинениям". С ее слов, это лишь звено в цепи кампании центральных властей Молдовы по уничтожению Гагаузской автономии и ее особого статуса, закрепленного Конституцией страны.

Глава Гагаузской автономии попросила Путина выразить твердую поддержку ее особому статусу в рамках независимой Республики Молдова и добавила, что население Гагаузии смотрит на Россию "с верой и надеждой".

Задержание Евгении Гуцул

25 марта главу молдавского региона Гагаузия Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, хотя до этого она неоднократно ездила в служебные командировки в Россию, Турцию и другие страны. В 2024 году прокуроры обвинили ее в причастности к финансовым нарушениям на выборах в Гагаузии, которые якобы совершила партия "Шор". После избрания главы автономии партию запретили решением Конституционного суда Молдавии, а в отношении ее руководителей возбудили уголовные дела. Арест главы Гагаузии осудили все оппозиционные партии парламента страны, который контролирует прозападная Партия действия и солидарности.

26 марта в Национальном центре по борьбе с коррупцией заявили, что прокуроры предъявят обвинение Гуцул и обратятся в суд с ходатайством об избрании ареста в качестве меры пресечения.