Задержанная в Ростове диверсантка собиралась взорвать автомобиль чиновника Минобороны

На допросе преступница рассказала, что ранее ей поручили купить компоненты для самодельной взрывчатки

07 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Элементы самодельной бомбы / Фото: кадр из видео ЦОС ФСБ РФ

Девушка, задержанная ФСБ в Ростове, готовила теракт в отношении военного чиновника. Для этого она покупала элементы самодельной взрывчатки на маркетплейсах, сообщает Rostovgazeta.

Во время допроса злоумышленница рассказала, что в январе 2025 года ей поручили купить компоненты для самодельной взрывчатки, чтобы подорвать автомобиль чиновника Минобороны.

Другая задержанная в Ростове рассказала, что в 2023 году ее завербовал сотрудник СБУ в приложении Telegram. В город она приехала в ноябре 2024-го и начала собирать разведданные о высших должностных лицах Минобороны, высокопоставленных чиновниках и их семьях.

"Результаты слежки, фото- и видеофиксации мы передавали украинским спецслужбам посредством мессенджера Telegram", – рассказала девушка.

Одна из задержанных призналась, что компоненты для изготовления взрывчатки они приобретали в торговых точках и на маркетплейсах, а также забирали из подготовленных кураторами тайников.

"За выполнение поставленных задач кураторы переводили нам денежное вознаграждение, которое мы получали в виде криптовалюты", – рассказали злоумышленницы.

Также кураторы пообещали девушкам, что после подрыва машины их вывезут на территорию Европы.