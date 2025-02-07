Задержанная в Ростове диверсантка собиралась взорвать автомобиль чиновника Минобороны
На допросе преступница рассказала, что ранее ей поручили купить компоненты для самодельной взрывчатки
07 февраля 2025, 16:00, ИА Амител
Девушка, задержанная ФСБ в Ростове, готовила теракт в отношении военного чиновника. Для этого она покупала элементы самодельной взрывчатки на маркетплейсах, сообщает Rostovgazeta.
Во время допроса злоумышленница рассказала, что в январе 2025 года ей поручили купить компоненты для самодельной взрывчатки, чтобы подорвать автомобиль чиновника Минобороны.
Другая задержанная в Ростове рассказала, что в 2023 году ее завербовал сотрудник СБУ в приложении Telegram. В город она приехала в ноябре 2024-го и начала собирать разведданные о высших должностных лицах Минобороны, высокопоставленных чиновниках и их семьях.
"Результаты слежки, фото- и видеофиксации мы передавали украинским спецслужбам посредством мессенджера Telegram", – рассказала девушка.
Одна из задержанных призналась, что компоненты для изготовления взрывчатки они приобретали в торговых точках и на маркетплейсах, а также забирали из подготовленных кураторами тайников.
"За выполнение поставленных задач кураторы переводили нам денежное вознаграждение, которое мы получали в виде криптовалюты", – рассказали злоумышленницы.
Также кураторы пообещали девушкам, что после подрыва машины их вывезут на территорию Европы.
16:20:35 07-02-2025
Интересно сколько лет будут расследовать?
16:53:33 07-02-2025
криптовалюта, телеграмм - дырки и эти дырки следует закрывать и отключать однозначно иначе это вал будет таких вот зомби
16:55:38 07-02-2025
Идиетки-кому оне в европе нужны... Хотите в европу? Собирайтесь и чешите-никто здесь не держит...
21:17:02 07-02-2025
Телега - сообщнег?