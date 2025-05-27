Задержанный за убийство школьника новосибирский курьер хвастался расправой перед друзьями

Преступник стал звонить друзьям на следующий день и просить приехать на пляж, чтобы показать, что он сделал с погибшим

27 мая 2025, 23:29, ИА Амител

Место убийства / Фото: СУ СКР по Новосибирской области / "КП-Новосибирск"

Курьер, задержанный за убийство школьника в Новосибирске, хвастался расправой перед друзьями. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Убийство 17-летнего подростка произошло 24 мая на пляже в микрорайоне ОбьГЭС. Там отдыхала компания, в том числе 21-летний Алексей и 17-летний Валерий (имена изменены). По словам дяди погибшего, во время посиделок друг Алексея украл у него телефон – Валерий это видел, но ничего не сказал.

"Компания разошлась, а через несколько часов Алексей хватился смартфона и позвал Валерия искать мобильный на пляже, тот поехал помогать. Вдвоем они приехали туда в ночь на 25 мая, около трех часов ночи по дороге с пляжа завязалась ссора – Алексей избил Валерия, ударил его ножом. А потом бросил умирать и забрал у него новый телефон стоимостью 30 тысяч рублей", – рассказал мужчина.

Однако после этого Алексей не успокоился. Он стал звонить друзьям на следующий день и просить приехать на пляж, чтобы показать, что он сделал с Валерием. Один из знакомых не выдержал, убежал и вызвал полицейских. Правоохранители задержали убийцу – тот вел себя агрессивно.

"Мы не знаем, сказал ему Валерий, кто украл телефон, или не признался. Будем добиваться наказания по всей строгости закона для убийцы племянника", – заявил дядя.

Известно, что убитый родился в селе Шайдурово, а в детстве вместе с родными переехал в Новосибирск. Он был единственным сыном в семье, работал и помогал матери. В школе он учился заочно в 10-м классе. Похороны пройдут 28 мая.